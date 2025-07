La comunidad del boxeo y el público en general siguen con preocupación el estado de salud de Alejandra “Locomotora” Oliveras. En el último parte médico emitido este 23 de julio, se ha confirmado una noticia desalentadora: el ACV isquémico que sufrió la excampeona mundial ha provocado un daño irreversible en un hemisferio de su cerebro. Esta revelación, entregada por el director del Hospital Guyen, Bruno Moroni, y el jefe de la unidad de terapia intensiva, Néstor Carrizo, confirma la gravedad de su condición y la compleja situación que enfrenta la expugilista.

Alejandra Marina Oliveras, más conocida como “Locomotora”, es una boxeadora argentina que supo ser dirigida por el gran Amílcar Brusa y ganó 6 títulos mundiales en 5 categorías. | Crédito: Alejandra "Locomotora" Oliveras / Facebook

La pelea por su vida: “Locomotora” Oliveras depende de asistencia vital

El panorama es crítico para Oliveras, quien sufrió el ACV el pasado 14 de julio. Aunque su estado clínico se describe como “estable”, los médicos han enfatizado que la paciente se encuentra con soporte vital, lo que significa que su vida depende de la asistencia respiratoria mecánica y una compleja medicación. El Dr. Néstor Carrizo explicó que la lesión neurológica grave en un hemisferio cerebral afecta directamente la regulación del funcionamiento de órganos vitales, como el sistema cardiovascular y respiratorio. Esto la mantiene en un alto riesgo de disfunción orgánica, pese a que, por el momento, el resto de sus órganos funcionan correctamente.

Desde el fin de semana, los intentos por retirarle el respirador artificial y algunos medicamentos han resultado infructuosos, ya que sus funciones vitales corrían peligro. Esta dependencia al soporte médico y la medicación es lo que subraya la irreversibilidad del daño cerebral: esa parte del cerebro no puede recuperarse. Los informes médicos del 22 y 23 de julio han sido consistentes en este punto: “Locomotora” Oliveras vive gracias al respirador y la asistencia integral, incluyendo hidratación, nutrición y analgésicos, mientras se monitorea su evolución neurológica.

Secuelas y perspectivas a largo plazo: un camino lleno de incertidumbre para “Locomotora” Oliveras

Ante la magnitud del daño en el hemisferio izquierdo del cerebro, que regula la motilidad del lado derecho del cuerpo y en personas diestras el centro del lenguaje, se anticipa que Alejandra Oliveras no volverá a ser la misma. Sin embargo, los especialistas enfatizan que es prematuro establecer las secuelas cognitivas y de motricidad específicas. El principal objetivo en esta fase crítica es mantenerla con vida y preservar el funcionamiento del resto de sus órganos. La craneotomía descompresiva que se le realizó evitó el riesgo de una hipertensión endocraneana y, con ello, la muerte encefálica en los primeros días.

Las fluctuaciones en su respuesta neurológica continúan, aunque la evolución en las últimas 72 horas ha sido hacia la estabilidad. Si bien el riesgo de muerte encefálica disminuye con la estabilidad, Oliveras sigue con un alto riesgo de complicaciones fatales. Los tiempos en pacientes críticos son lentos y “monótonos” en los informes, ya que la recuperación del cerebro, el edema y la disfunción neuronal pueden llevar semanas. La familia, incluidos sus dos hijos y su hermano que viajó desde Córdoba, vive con gran tristeza e incertidumbre, esperando una evolución positiva, conscientes de que el camino será largo y desafiante.

ACV de “Locomotora” Oliveras: el debate sobre la recuperación y las secuelas cerebrales

Pese al desalentador parte médico sobre el actual estado de salud de la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, la neuróloga Daiana Dossi, jefa del servicio de neurología en la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI), ofrece una perspectiva más cautelosa, afirmando que es “muy pronto” para usar el término “irreversible”. La especialista enfatiza que Oliveras se encuentra en una fase crucial de lucha por sobrevivir, y que, una vez superada esta etapa crítica, comenzará el fundamental proceso de rehabilitación.

Las secuelas del ACV dependerán directamente de la rehabilitación, un proceso vital en casos como el de Oliveras, calificado como un ACV extenso. Este tipo de cuadro puede comprometer gravemente la visión, la sensibilidad y la fuerza, afectando en particular la movilidad del sector izquierdo del cuerpo, la simetría facial y la agudeza visual. Adicionalmente, Dossi advierte que los ACV extensos suelen traer compromiso cognitivo, manifestándose en dificultades para memorizar o comprender. Es crucial entender que este tipo de ACV no se subsana con medicación; la recuperación depende enteramente de terapias intensivas como la ocupacional y la kinesiología, ya que, después de 24 horas, no hay tratamiento de rescate para el flujo sanguíneo perdido.

Otro factor que juega a favor de “Locomotora” Oliveras es la edad: la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios, ofrece una esperanza de recuperación a sus 47 años. Este caso resalta la importancia de la rehabilitación temprana y el creciente riesgo de ACV en poblaciones más jóvenes debido a factores de riesgo tradicionalmente asociados con adultos.

La incansable lucha de “Locomotora” Oliveras más allá de los cuadriláteros

La historia de Alejandra “Locomotora” Oliveras es la de una luchadora incansable, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Su camino en el boxeo comenzó a los 15 años, tras un matrimonio con violencia de género y al darse cuenta del peligro que corría su hijo. Fue entonces cuando decidió entrenar, una decisión que la llevó a convertirse en campeona mundial. En los últimos tiempos, su vida estaba dedicada a inspirar a otras mujeres, alentándolas a salir adelante, superar la depresión, entrenar y cuidarse a sí mismas. Su mensaje de empoderamiento resonaba profundamente, haciendo de ella un símbolo de resiliencia.

Este infarto cerebral (ACV isquémico), causado por la obstrucción de una arteria cerebral, posiblemente por un coágulo desprendido de otra parte del cuerpo, la ha puesto en la pelea más difícil de su vida. A pesar de la gravedad de la situación y la irreversibilidad del daño en una parte de su cerebro, los médicos siguen esforzándose por preservar el funcionamiento del resto de su cerebro. “Locomotora” Oliveras, la mujer que siempre transmitió mensajes de fuerza y superación, ahora enfrenta un reto monumental donde su propia vida depende de cada aliento y de la asistencia médica constante. La esperanza de una recuperación, aunque con secuelas, es el motor que mueve a su equipo médico y a sus seres queridos.

Los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV) pueden incluir debilidad o entumecimiento repentino en la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo. También pueden aparecer confusión, dificultad para hablar o entender el habla, problemas de visión, dificultad para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o un dolor de cabeza intenso y repentino, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). | Crédito: fcv.org

Consejos para prevenir un ACV: aprende cómo proteger tu cerebro

Un Accidente Cerebrovascular (ACV) ocurre cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpe, ya sea por un coágulo (ACV isquémico) o por la ruptura de un vaso sanguíneo (ACV hemorrágico). Ambas situaciones pueden causar daño cerebral permanente. Afortunadamente, la gran mayoría de los ACV son prevenibles. Te compartimos algunos consejos basados en evidencia científica para reducir significativamente su riesgo:

Controla tus factores de riesgo: la clave de la prevención

La prevención del ACV comienza con el manejo de los factores de riesgo modificables, aquellos que podemos controlar con cambios en nuestro estilo de vida y, si es necesario, con medicación. La presión arterial alta (hipertensión) es el factor de riesgo más importante para el ACV, duplicando o incluso cuadruplicando el riesgo si no se controla. Mantenerla por debajo de 130/80 mmHg es crucial. La fibrilación auricular (FA) , un tipo de arritmia cardíaca, aumenta el riesgo de ACV isquémico al permitir la formación de coágulos en el corazón que pueden viajar al cerebro. Su detección y tratamiento adecuado son esenciales.

es el factor de riesgo más importante para el ACV, duplicando o incluso cuadruplicando el riesgo si no se controla. Mantenerla por debajo de 130/80 mmHg es crucial. La , un tipo de arritmia cardíaca, aumenta el riesgo de ACV isquémico al permitir la formación de coágulos en el corazón que pueden viajar al cerebro. Su detección y tratamiento adecuado son esenciales. El control de la diabetes mellitus también es vital. Niveles elevados de glucosa en sangre dañan los vasos sanguíneos con el tiempo, haciéndolos más propensos a la formación de coágulos. Mantener la glucosa bajo control es una medida preventiva efectiva. La obesidad y el sobrepeso, junto con el colesterol alto, contribuyen al desarrollo de arteriosclerosis, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias, lo que facilita la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral. Un perfil lipídico saludable es un pilar en la prevención.

Estilo de Vida Saludable: Tu Mejor Medicina

Adoptar un estilo de vida saludable es la “medicina” más poderosa para prevenir un ACV. La actividad física regular , al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana (como caminar a paso ligero), ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol y el peso. Una dieta equilibrada , rica en frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables, y baja en sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas/trans, es fundamental para la salud cardiovascular y cerebral.

más poderosa para prevenir un ACV. La , al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana (como caminar a paso ligero), ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol y el peso. Una , rica en frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables, y baja en sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas/trans, es fundamental para la salud cardiovascular y cerebral. Finalmente, evitar el tabaquismo y limitar el consumo de alcohol son pasos críticos. Fumar duplica el riesgo de ACV y el alcohol en exceso también lo incrementa. Si bien un ACV puede ser una experiencia aterradora, recordemos que está en nuestras manos tomar medidas proactivas para proteger la salud de nuestro cerebro y vivir una vida plena. Consulte siempre a su médico para un plan de prevención personalizado.