Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, provocando varios heridos, y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a declarar una alerta por tsunami de hasta 3 metros, urgiendo a evacuar a más de 23.000 personas.

El temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas.

El seísmo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Este es el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) del terremoto de 7.6 registrado en Misawa, Japón. | Crédito: earthquake.usgs.gov

Magnitud del seísmo de 7.6 grados en Japón y primeros reportes de heridos

Según informó la cadena pública NHK sin ofrecer detalles, varias personas resultaron heridas en un hotel de Hachinohe.

El terremoto se notó en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional.

Alerta de tsunami en Japón: zonas de evacuación y primeras olas registradas

La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago.

La agencia meteorológica constató la llegada de la primera ola de tsunami, de unos 40 centímetros, en el puerto de Mutsu-Ogawara, en Aomori, a las 23:43 hora local (14:43 GMT), y otra similar en el puerto de Urakawa, Hokkaido, siete minutos después.

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

Un aviso que dice "¡Tsunami! ¡Corran!" (arriba) y "Alerta de tsunami emitida para la costa central del Pacífico de Hokkaido" aparece sobre la imagen en directo de un barco saliendo del puerto, en una pantalla de televisión en Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, al norte de Japón, el 8 de diciembre de 2025. Japón registró un tsunami de 40 centímetros (16 pulgadas) tras un terremoto de magnitud 7,6 el 8 de diciembre| Crédito: Greg Baker / AFP

Medidas inmediatas del gobierno japonés y revisión nuclear

Alrededor de 23.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, formó un equipo especial para hacer seguimiento de la situación e instruyó a las entidades pertinentes “ofrecer inmediatamente información adecuada para el pueblo y adoptar medidas para prevenir los daños”, según declaraciones a la prensa a su llegada al Kantei, la sede gubernamental en Tokio.

“El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas”, indicó la mandataria en comentarios retransmitidos en directo por NHK.

La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona donde golpeó más fuerte el terremoto, Higashidori y Onagawa, se encuentran revisando la situación en las plantas, donde por el momento no se ha informado de anomalías, indicó el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.

El primer gran terremoto tuvo sucesivas réplicas, entre ellas una de magnitud 5,6, dos de 3,6 y una de 3,9 dentro de la hora posterior. (Con información de EFE)