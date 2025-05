Es la proteína más abundante en tu cuerpo, pero llega un momento en que su pérdida se hace evidente. Si bien se trata de un proceso natural asociado al envejecimiento, su impacto es directo en la salud de la piel, huesos y articulaciones. Es aquí donde más de uno ve a los suplementos de colágeno como la alternativa para notar cambios; sin embargo, hay errores que pueden echar a perder tu ingesta diaria e inversión. Hoy te los explico de la mano de la nutricionista Alessandra Canale.

“Al menos el 30% del cuerpo — piel, huesos, tendones, órganos — está compuesto de colágeno. Es una proteína del tejido de soporte de la piel que ayuda a darle firmeza y elasticidad. A medida que pierde colágeno con el tiempo, esto puede provocar flacidez y adelgazamiento de la piel, así como el desarrollo de arrugas, lo que hace que se vea más envejecido”, explica la Dra. Dawn Marie R. Davis, dermatóloga de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota.

Teniendo en cuenta que desempeña muchas funciones importantes en el cuerpo, muchos buscan cómo potenciarlo. Si bien hay varios alimentos que se pueden consumir para aumentar la ingesta de colágeno, como la piel de cerdo o el caldo de huesos, hay quienes optan por los suplementos hidrolizados, lo que significa que se ha descompuesto, facilitando así su absorción.

El colágeno ayuda a fortalecer las articulaciones, huesos, músculos, uñas y, por supuesto, también a la piel. (Foto: master1305 / iStock) ×

¿Por qué se debe consumir colágeno?

Consumir colágeno puede ser bueno para la salud de muchas maneras. Entre sus beneficios destacan el mejorar la salud de la piel, aliviar del dolor en las articulaciones, prevenir la perdida ósea, posible aumento de masa muscular y promover la salud cardíaca.

“Los beneficios de nivel nutricional del consumo de colágeno son múltiples porque no sólo nos ayuda a tener uñas, cabello y piel sanos y fuertes, sino que también nos va a ayudar a poder producir más colágeno dentro de nuestro cuerpo y hasta de ácido hialurónico que nos va a ayudar a prevenir lesiones o posibles fracturas”, explicó la nutricionista Alessandra Canale en conversación con Mag.

Ella también recomendó tener una alimentación balanceada para poder complementar la producción de colágeno dentro de nuestra dieta, por lo que conviene incluir tanto proteínas de alto valor biológico como carne, pollo, pescado, pavo, pavita, grasas saludables como la palta, semillas, nueces y carbohidratos sobre todo del tipo complejo, como avena, trigo, entre otros, cereales.

Consumir colágeno puede ser bueno para la salud de muchas maneras, desde aliviar el dolor articular hasta mejorar la salud de la piel. (Foto: Gingagi / iStock) ×

Los errores al consumir colágeno

“Uno de los principales errores que la gente comete es pensar que al tomar colágeno el efecto es inmediato con solo un scoop (cuchara). La idea es poder consumirlo de manera regular y a diario”, agregó la especialista.

Es aquí donde conviene crear una rutina para su consumo. Si bien no hay horario específico y puede ser en la mañana, tarde o noche, una buena alternativa es en el desayuno porque uno se acostumbra a beber café o infusión. “La clave es poder tomarlo de manera constante y regular para poder obtener todos los beneficios. En el caso de Tripeptide los notarás en dos o tres semanas de consumirlo de manera regular, es decir, a diario”, explicó la también aliada de Vitagel que presentó una fórmula de origen suizo de colágeno hidrolizado.

Al ser un producto que no tiene sabor, lo puedes mezclar con cualquier bebida de tu preferencia ya sean calientes o frías, pero los especialistas aconsejan no hacerlo con bebidas carbonatadas o ácidas.

Otro error frecuente que impacta en los beneficios que obtendrás del consumo de colágeno es no beber suficiente agua a lo largo del día. “Es súper importante mantenerte hidratado al tomar colágeno ya que eso va a ayudar no solo a que se dé una adecuada absorción sino también a que los nutrientes que están ingiriendo dentro de la dieta pues se absorban y goces los beneficios propios de cada uno”.

Alessandra Canale también detalló que el consumo del colágeno no tiene efectos secundarios siempre y cuando no se padezca de alguna patología en particular. Por eso, es importante que no excedas la dosis recomendada y sigas las instrucciones del fabricante. Además, si experimentas algún efecto secundario, deja de tomarlo y consulta a tu médico.

