Se ha vuelto tan vital para algunas personas como tomarse un café recién pasado antes de salir de casa y es que cada vez son más quienes arrancan su día con una dosis que tendrá un impacto directo en la salud de la piel, huesos, articulaciones y músculos. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y nunca deja de producirlo, pero desde los 25 años la capacidad de síntesis disminuye de manera gradual por lo que algunas personas deciden recurrir a la suplementación para prevenir o mitigar la pérdida de firmeza y elasticidad. Hoy te explico, de la mano de la nutricionista Alessandra Canale, cuáles son sus beneficios, por qué podrías sumarlo a tu dieta diaria y qué hábitos debes adoptar para optimizar sus beneficios.

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¿Cómo funciona la suplementación con colágeno?

El colágeno está en al menos el 30% del cuerpo (piel, huesos, tendones y órganos). Se trata de una proteína del tejido de soporte de la piel que ayuda a darle firmeza y elasticidad. A medida que pierde colágeno con el tiempo, esto puede provocar flacidez y adelgazamiento de la piel, así como el desarrollo de arrugas.

Siguiendo esta línea, el hidrolizado se ha consolidado como uno de los suplementos más utilizados por quienes buscan cuidar la salud de la piel, las articulaciones y el bienestar integral. Es por eso que se vuelve una buena opción para mejorar la hidratación y elasticidad de la piel, y aliviar dolores articulares leves.

“Como nutricionista, considero que el colágeno es una proteína clave para mantener la salud y funcionalidad de estructuras tan importantes como la piel, las articulaciones, los huesos y los músculos. Si bien el envejecimiento es un proceso natural, hoy sabemos que una buena alimentación, hábitos saludables y una adecuada suplementación cuando es necesaria pueden ayudar a preservar la calidad de vida y promover un envejecimiento más saludable y activo”, explicó la especialista.

Consumir colágeno puede ser bueno para la salud de muchas maneras, desde aliviar el dolor articular hasta mejorar la salud de la piel. (Foto: Gingagi / iStock) / Gingagi

Cómo aprovechar mejor el colágeno en el organismo

Además de mantener una rutina constante de consumo, la nutricionista y aliada de Vitagel señala que existen nutrientes que pueden potenciar los beneficios del colágeno. La vitamina C, por ejemplo, cumple un rol fundamental porque participa directamente en su formación. Asimismo, recomienda combinarlo con zinc, magnesio, silicio y antioxidantes, ya que contribuyen a la regeneración de tejidos y ayudan a proteger al organismo frente al envejecimiento celular. A ello se suma una adecuada ingesta de proteínas, indispensable para optimizar sus efectos. Aquí algunos consejos:

Mantener un consumo constante: el colágeno actúa de forma progresiva. Para observar beneficios en piel, articulaciones o recuperación muscular, es importante incorporarlo diariamente dentro de una rutina saludable. Acompañarlo de una buena alimentación: una dieta rica en antioxidantes, proteínas de calidad, frutas y verduras ayuda a proteger y estimular la producción natural de colágeno. En cambio, el exceso de azúcar y ultraprocesados acelera su degradación. Cuidar el descanso y el manejo del estrés: dormir bien y controlar el estrés son factores clave para la regeneración celular. El estrés crónico favorece procesos inflamatorios que afectan la salud de la piel y los tejidos. Complementarlo con actividad física: el ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza, ayuda a preservar masa muscular y salud articular, potenciando los beneficios del colágeno en el organismo. Elegir un colágeno de alta absorción: no todos se absorben igual. El colágeno tripeptide representa una evolución frente al colágeno tradicional, ya que sus moléculas son más pequeñas y el organismo puede utilizarlas de manera mucho más eficiente.

Un buen colágeno debe contar con respaldo científico, alta pureza y buena biodisponibilidad. (Foto: Guillermo Berlin / Pexels)

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