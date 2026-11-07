Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir productos de primera necesidad durante noviembre. Diversas iglesias, organizaciones comunitarias y entidades locales realizarán jornadas de alimentos gratis en California del 09 al 12 de noviembre, con puntos de entrega en distintas ciudades del estado. Conoce qué días habrá repartos, cuáles serán los horarios y dónde estarán ubicados los centros de distribución para que puedas planificar tu visita.
¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 09 al 12 de noviembre?
Según el calendario del Central California Food Bank, estas son las fechas, horarios y lugares donde se realizarán las jornadas de distribución de alimentos gratis en California, organizadas por día para facilitar la búsqueda:
Lunes 9 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Catholic Charities
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
|Del Rey Community Center
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|10649 E Morro Ave, Del Rey, CA 93616
|EOC - Sanger
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|Faller Avenue y North Avenue, Sanger, CA 93657
|The Salvation Army - San Joaquin
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA 93660
|Westside Family Services - Huron-NM
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
|Iglesia El Buen Pastor - NM
|10:30 a. m. – 12:30 p. m.
|863 11th St, Orange Cove, CA 93646
Martes 10 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Hope Lutheran Church
|6:30 a. m. – 8:30 a. m.
|364 E Barstow Ave, Fresno, CA 93710
|Saints Community Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA 93726
|Westside Elementary School - Five Points
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
|19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA 93624
|Lanare Community Center
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
|North Assembly of God
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|2707 W Dakota Ave, Fresno, CA 93705
|St. John’s Missionary Baptist Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|310 S Blackstone Ave, Tulare, CA
|Iglesia Adventista del Séptimo Día - Woodlake
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|230 N Acacia St, Woodlake, CA 93286
|Zion Mt. Christian Center
|11:00 a. m. – 1:00 p. m.
|39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA 93621
Miércoles 11 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Second Baptist Church
|7:30 a. m. – 11:00 a. m.
|1041 E Jensen Ave, Fresno, CA 93706
|EOC Pinedale
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711
|Central Valley Church - Madera
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1201 E Yosemite Ave, Madera, CA 93638
|Save the Children - Alpaugh
|10:00 a. m. – 1:00 p. m.
|5313 Rd 39, Alpaugh, CA 93201
|Visalia United Methodist Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|5200 Caldwell Ave, Visalia, CA 93277
|Allensworth School
|11:00 a. m. – 2:00 p. m.
|3320 Rd 81, Earlimart, CA 93219
|Fresno United
|2:00 p. m. – 4:00 p. m.
|2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
|Masjid Al Aqabah
|3:00 p. m. – 5:00 p. m.
|949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706
Jueves 12 de noviembre
|Lugar de distribución
|Horario
|Dirección
|Biola Community Center
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
|Praise Church - Clovis
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|1600 Willow Ave, Clovis, CA 93613
|EOC Firebaugh
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
|Rojas Pierce Park - Mendota
|9:00 a. m. – 12:00 p. m.
|350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
|St. Katherine Catholic Church
|9:00 a. m. – 11:00 a. m.
|5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
|Mana Community Service
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|311 W 3rd St, Hanford, CA 93230
|Veterans Memorial Hall - San Joaquin
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
|St. Joseph Catholic Church
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|2441 Dockery Ave, Selma, CA 93662
|West Fresno Family Resource Center - NM
|12:30 p. m. – 2:30 p. m.
|New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
|ACTS 2 Christian Fellowship Church of God - Poplar
|1:00 p. m. – 3:00 p. m.
|19283 Ave 144, Poplar, CA 93258
Nota: Todos los horarios corresponden a la hora del Pacífico (PST). Se recomienda verificar con cada organización las condiciones de entrega, disponibilidad de alimentos y posibles cambios antes de acudir.
¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?
Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:
- Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
- Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
- Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
- Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
- Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.