Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 09 al 12 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California estarán disponibles en distintos puntos del estado del 09 al 12 de noviembre. | Crédito: Central California Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir productos de primera necesidad durante noviembre. Diversas iglesias, organizaciones comunitarias y entidades locales realizarán jornadas de alimentos gratis en del 09 al 12 de noviembre, con puntos de entrega en distintas ciudades del estado. Conoce qué días habrá repartos, cuáles serán los horarios y dónde estarán ubicados los centros de distribución para que puedas planificar tu visita.

Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank
Los alimentos gratis en California representan una alternativa de apoyo para quienes buscan reducir sus gastos de alimentación. | Crédito: Central California Food Bank

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en California del 09 al 12 de noviembre?

Según el calendario del , estas son las fechas, horarios y lugares donde se realizarán las jornadas de distribución de alimentos gratis en California, organizadas por día para facilitar la búsqueda:

Lunes 9 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Catholic Charities8:30 a. m. – 10:30 a. m.149 N Fulton St, Fresno, CA 93701
Del Rey Community Center8:30 a. m. – 10:30 a. m.10649 E Morro Ave, Del Rey, CA 93616
EOC - Sanger9:00 a. m. – 11:00 a. m.Faller Avenue y North Avenue, Sanger, CA 93657
The Salvation Army - San Joaquin9:00 a. m. – 11:00 a. m.21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA 93660
Westside Family Services - Huron-NM10:00 a. m. – 1:00 p. m.36618 S Lassen Ave, Huron, CA 93234
Iglesia El Buen Pastor - NM10:30 a. m. – 12:30 p. m.863 11th St, Orange Cove, CA 93646

Martes 10 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Hope Lutheran Church6:30 a. m. – 8:30 a. m.364 E Barstow Ave, Fresno, CA 93710
Saints Community Church9:00 a. m. – 11:00 a. m.3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA 93726
Westside Elementary School - Five Points9:30 a. m. – 11:30 a. m.19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA 93624
Lanare Community Center10:00 a. m. – 12:00 p. m.20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA 93656
North Assembly of God10:00 a. m. – 12:00 p. m.2707 W Dakota Ave, Fresno, CA 93705
St. John’s Missionary Baptist Church10:00 a. m. – 12:00 p. m.310 S Blackstone Ave, Tulare, CA
Iglesia Adventista del Séptimo Día - Woodlake11:00 a. m. – 1:00 p. m.230 N Acacia St, Woodlake, CA 93286
Zion Mt. Christian Center11:00 a. m. – 1:00 p. m.39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA 93621

Miércoles 11 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Second Baptist Church7:30 a. m. – 11:00 a. m.1041 E Jensen Ave, Fresno, CA 93706
EOC Pinedale9:00 a. m. – 11:00 a. m.7435 N Ingram Ave, Fresno, CA 93711
Central Valley Church - Madera9:00 a. m. – 12:00 p. m.1201 E Yosemite Ave, Madera, CA 93638
Save the Children - Alpaugh10:00 a. m. – 1:00 p. m.5313 Rd 39, Alpaugh, CA 93201
Visalia United Methodist Church10:00 a. m. – 12:00 p. m.5200 Caldwell Ave, Visalia, CA 93277
Allensworth School11:00 a. m. – 2:00 p. m.3320 Rd 81, Earlimart, CA 93219
Fresno United2:00 p. m. – 4:00 p. m.2940 S M.L.K. Jr Blvd, Fresno, CA 93706
Masjid Al Aqabah3:00 p. m. – 5:00 p. m.949 Waterman Ave, Fresno, CA 93706

Jueves 12 de noviembre

Lugar de distribuciónHorarioDirección
Biola Community Center9:00 a. m. – 11:00 a. m.4925 N Seventh St, Biola, CA 93606
Praise Church - Clovis9:00 a. m. – 11:00 a. m.1600 Willow Ave, Clovis, CA 93613
EOC Firebaugh9:00 a. m. – 12:00 p. m.1655 13th St, Firebaugh, CA 93622
Rojas Pierce Park - Mendota9:00 a. m. – 12:00 p. m.350 Sorensen Ave, Mendota, CA 93640
St. Katherine Catholic Church9:00 a. m. – 11:00 a. m.5375 Carmel, Del Rey, CA 93616
Mana Community Service10:00 a. m. – 12:00 p. m.311 W 3rd St, Hanford, CA 93230
Veterans Memorial Hall - San Joaquin10:00 a. m. – 12:00 p. m.22001 W Manning Ave, San Joaquin, CA 93660
St. Joseph Catholic Church10:00 a. m. – 12:00 p. m.2441 Dockery Ave, Selma, CA 93662
West Fresno Family Resource Center - NM12:30 p. m. – 2:30 p. m.New Kingdom Church of God in Christ, 1825 S Delno Ave, Fresno, CA 93706
ACTS 2 Christian Fellowship Church of God - Poplar1:00 p. m. – 3:00 p. m.19283 Ave 144, Poplar, CA 93258

Nota: Todos los horarios corresponden a la hora del Pacífico (PST). Se recomienda verificar con cada organización las condiciones de entrega, disponibilidad de alimentos y posibles cambios antes de acudir.

California tendrá nuevas jornadas de alimentos gratis en varias ciudades del 9 al 12 de noviembre. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank
California tendrá nuevas jornadas de alimentos gratis en varias ciudades del 9 al 12 de noviembre. | Crédito: Facebook / Central California Food Bank

¿Qué debes hacer para recibir alimentos gratis en California?

Si deseas acudir a una de estas jornadas, sigue estas recomendaciones antes de salir de casa:

  • Identifica el punto más cercano: revisa las direcciones de las tablas y elige la sede que te resulte más conveniente.
  • Comprueba el horario: algunas distribuciones duran solo dos horas, mientras que otras tienen ventanas de atención más cortas.
  • Confirma la disponibilidad: pregunta a la organización si la actividad sigue en pie y si quedan alimentos disponibles.
  • Consulta los requisitos: verifica si necesitas registrarte, presentar algún documento o cumplir alguna condición para recibir los productos.
  • Planifica tu llegada: acudir con anticipación puede ser útil, ya que las existencias podrían agotarse antes de que termine el horario anunciado.
SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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