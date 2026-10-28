La búsqueda de alimentos gratis en Florida ofrece nuevas opciones para las familias que necesitan apoyo durante los últimos días de octubre. Entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, distintas organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de distribución en varias ciudades del estado. Conoce las fechas, los horarios y las direcciones de cada punto de entrega para organizar tu visita y aprovechar estas iniciativas de ayuda alimentaria para aliviar los gastos de alimentación de los hogares que más lo necesitan.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 30 de octubre al 01 de noviembre

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 30 de octubre 8 a. m. a 11 a. m. Holiday-Pasco Board of County Commissioners 4843 Mile Stretch Dr., Holiday, FL 34690 Viernes 30 de octubre 10 a. m. a 1 p. m. Miami-Commissioner Ralph Rosado Douglas Park, 2755 SW 37th Ave., Miami, FL 33133 Sábado 31 de octubre 9 a. m. a 11 a. m. Miami-State Representative Wallace Aristide 17025 NW 22nd Ave., Miami Gardens, FL 33056 Sábado 31 de octubre 9 a. m. a 12 p. m. Quincy-Mt. Olive Free Will Baptist 631 S Stewart St., Quincy, FL 32351 Sábado 31 de octubre 9 a. m. a 12 p. m. Welaka-Helping Hands Welaka Welaka Town Police Chief, 400 4th Ave., Welaka, FL 32193 Domingo 1 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida --

Importante: las jornadas de distribución de alimentos se realizarán en distintas ciudades de Florida. Se recomienda verificar los requisitos de participación y la disponibilidad de alimentos antes de acudir.

Conoce las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de entrega de alimentos gratis en Florida. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

Revisa qué ciudades tendrán jornadas de distribución de alimentos gratis en Florida durante Halloween. | Crédito: Farm Share

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.