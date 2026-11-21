Si vives en Los Ángeles y necesitas apoyo para llevar comida a tu mesa, la información que te brindaré es útil para ti. Te comentaré que, del 23 al 26 de noviembre, distintas despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis a las distintas familias que pretendan acercarse. Para que no te pierdas esta gran oportunidad de ahorro, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.
Tanto Los Ángeles como las distintas ciudades que conforman el estado de California presentan un alto costo de vida; esto significa que sus residentes deben contar con buenos ingresos económicos para subsistir adecuadamente.
Pese a ello, muchas familias tienen complicaciones para lograr que sus ingresos alcancen hasta fin de mes. Esto se debe a las distintas cuentas y deudas que necesitan cancelar.
Ante esta realidad, Los Angeles Regional Food Bank están dispuestos a aliviar esta carga económica de las familias más necesitadas con la entrega de estos productos nutritivos en estas cuatro fechas.
Se espera que cada punto de distribución entregue proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones. Es más, no se descarta la entrega de artículos de aseo personal y comida caliente.
Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles del 23 al 26 de noviembre
- Lunes 23 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|Door of Hope Ministries
|1325 S. Atlantic Blvd, Los Angeles, CA 90022
|9 a 11 a.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
- Martes 24 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|500 S. Bixel St, Los Angeles, CA 90017
|10:30 a 11:30 a.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
- Miércoles 25 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Designated Exceptional Service for Independence
|646 S. Atlantic Blvd., Los Angeles, CA 90022
|10:30 a.m. a 12 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|East L.A. Bilingual S.D.A. Church
|700 Hoefner Avenue, Los Angeles, CA 90022
|2 a 4 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
- Jueves 26 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Door of Hope Ministries
|1325 S. Atlantic Blvd, Los Angeles, CA 90022
|9 a 11 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
En caso las opciones que te he brindado en las listas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank. Con solo insertar tu dirección o código postal, el sistema te revelará las opciones que más te favorezcan.