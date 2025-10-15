No todas las mujeres afrontan la menstruación de la misma manera. Para algunas es algo habitual cada mes, mientras que otras no la pasan nada bien y se convierten en días muy difíciles de sobrellevar. Si estás en este último grupo, ¿alguna vez te pusiste a pensar que puedes usar la temperatura a tu favor? Aquí te explico de qué se trata y cómo aplicarlo para sentirte mejor.

Y es que los cólicos suelen ser todo un reto por el dolor en la parte baja del abdomen que se irradia a la espalda o las piernas, causados por la contracción del útero.

En estos casos, muchas siguen los ‘consejos de la abuela’ y realizan diversas acciones para reducir el malestar durante este proceso natural que acompaña a las mujeres durante gran parte de su vida.

Usa el calor para aliviar los cólicos aplicando compresas tibias. (Foto: Polina Zimmerman / Pexels)

Cómo aliviar el malestar de la menstruación recurriendo a la temperatura

Teniendo en cuenta que intensidad del dolor menstrual varía en cada persona, hay consejos prácticos que van más allá de lo básico para acompañar a las mujeres durante su periodo. Uno de estos tiene que ver con usar la temperatura caliente o fría a tu favor.

Un cojín térmico tibio puede aliviar cólicos y relajar la zona lumbar, mientras que duchas con agua fresca ayudan a reducir la sensación de hinchazón y pesadez. Alternar temperaturas, según lo que pida el cuerpo, es un aliado poco explorado, pero muy eficaz, explican desde Kotex, marca de cuidado femenino.

Cada mujer puede descubrir qué tratamiento funciona mejor para ella. Las compresas calientes ofrecen beneficios como el efecto analgésico y la mejora del flujo sanguíneo, mientras que las frías pueden reducir la actividad nerviosa, el dolor y la inflamación.

Eso sí, no olvides estar bien hidratada bebiendo suficiente agua para regular tu temperatura corporal y mitigar los efectos del calor en tu ciclo. También puedes recurrir a lugares frescos y usar ropa ligera y transpirable.

Los cólicos en la parte baja del abdomen se pueden aliviar durante la regla. (Foto: Charday Penn / iStock) / Charday Penn

Adicional a esto, integra el movimiento consciente a estos días usando técnicas de respiración diafragmática, yoga restaurativo o incluso caminatas breves que ayudan a liberar endorfinas, reduciendo la sensación de dolor y mejorando el estado de ánimo; crea tu “zona de confort nocturna” ya que el descanso profundo es esencial para la recuperación física y emocional, para esto mantén la habitación fresca y evita pantallas antes de dormir; planea tus días más demandantes e identifica las fases del ciclo ya que esto ayuda a organizar mejor la agenda: durante los primeros días, cuando el cansancio puede ser mayor, procura dejar espacio para tareas menos exigentes y reservar tus momentos de mayor energía para la segunda mitad del ciclo.

