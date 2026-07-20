La advertencia es clara: esperar a “sentirse mal” puede costar caro. En épocas donde muchos dejan pasar el malestar o prefieren tratarse en casa con medicinas genéricas o compradas en una farmacia cercana, es importante considerar que enfermedades como la hipertensión, la diabetes, las alteraciones del colesterol, la enfermedad renal e incluso algunos tipos de cáncer pueden avanzar durante años sin presentar síntomas. Ante esto, los médicos de medicina interna insisten en que muchos pacientes llegan tarde a consulta porque minimizan o normalizan señales de alarma que pueden ser indicio de enfermedades que requieren diagnóstico y tratamiento oportunos. Aquí te explico cuáles son esas señales de alerta que no puedes pasar por alto de la mano del Dr. Andrés Rodríguez.

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La importancia de la prevención

“La mayoría de personas piensa: ‘me siento bien, así que no necesito ir al médico’. Ese es probablemente el error más frecuente. La prevención sigue siendo la mejor estrategia para proteger nuestra salud y detectar enfermedades antes de que generen complicaciones”, indicó el especialista de medicina interna de la Clínica Anglo Americana.

Y es que la prevención activa y la consulta temprana permiten detectar problemas antes de que se compliquen y aumentan las probabilidades de tratamientos menos agresivos y mejores resultados.

A medida que avanzan los años, también cambian las necesidades de salud. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

Cada etapa de la vida necesita un equipo distinto

A medida que avanzan los años, también cambian las necesidades de salud. Durante la adultez temprana, los chequeos permiten identificar factores de riesgo y establecer una línea base del estado de salud. A partir de los 30 años cobran mayor importancia el control de la presión arterial, glucosa, colesterol y otros indicadores metabólicos; mientras que después de los 45 se fortalecen las evaluaciones para detectar oportunamente enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas y algunos tipos de cáncer. Realizar un chequeo preventivo al menos una vez al año permite conocer el estado general de salud y recibir orientación sobre los controles y especialistas que cada persona necesita según su edad y factores de riesgo.

“El médico internista cumple el rol de director técnico del equipo de salud del adulto. Gracias a su visión integral, evalúa el estado general del paciente, coordina la prevención, orienta el diagnóstico y define cuándo es necesario involucrar a otros especialistas. Para ello realiza una historia clínica, un examen físico y solicita los exámenes correspondientes según la edad, antecedentes y factores de riesgo de cada persona”, señaló Rodríguez.

Existen síntomas que requieren atención médica inmediata. (Foto: Magnific)

Los síntomas que no puedes pasar por alto

Los especialistas subrayan que no todos los síntomas son dramáticos, pero sí deben ser evaluados en contexto: fiebre de días, dolor que no cede con analgésicos habituales, sangrados poco comunes o confusión en adultos mayores son señales que no deben ignorarse. Además, enfatizan la importancia de llevar un historial médico actualizado, aprovechar controles periódicos y consultar ante dudas, sobre todo si existen factores de riesgo como diabetes, hipertensión o tabaquismo.

Aunque muchas enfermedades avanzan silenciosamente, existen síntomas que requieren atención médica inmediata, independientemente de la edad. Entre ellos destacan:

Dolor en el pecho.

Falta de aire.

Pérdida de peso involuntaria.

Sangrados anormales.

Aparición de bultos o masas.

Cambios persistentes en los hábitos intestinales o urinarios.

Dolores de cabeza intensos de inicio reciente.

Debilidad repentina o alteraciones del habla o la movilidad.

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