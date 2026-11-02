Recibir luz natural durante las primeras horas del día podría ser más importante de lo que muchas personas imaginan. Andrew Huberman, neurocientífico y profesor de la Universidad de Stanford, asegura que este hábito ayuda al cerebro a reconocer el inicio de la jornada y a organizar distintos procesos del organismo. “Ver la luz del sol matutina no es un consejo, es una necesidad neurobiológica para no arruinar tu sueño y tu dopamina”, señaló el investigador, idea que coincide con sus explicaciones sobre los efectos de la luz en el cerebro.

En sus publicaciones y episodios del podcast Huberman Lab, el especialista explica que la luz natural que llega a los ojos durante la mañana funciona como una señal para el reloj biológico, conocido como ritmo circadiano. Este sistema coordina los ciclos de sueño y vigilia, además de regular procesos como la liberación de determinadas hormonas. Por eso, recibir luz temprano ayuda al organismo a reconocer que comenzó el día y a prepararse para descansar cuando llegue la noche.

Cómo influye la luz de la mañana en el sueño y la dopamina

Huberman también relaciona la exposición a la luz matutina con la actividad de la dopamina, un neurotransmisor involucrado en la motivación, la atención y la búsqueda de recompensas. En uno de sus episodios dedicados a la química cerebral, explicó que recibir luz natural temprano activa una serie de procesos vinculados con este neurotransmisor y con sus receptores. Según dijo, estos mecanismos pueden influir en el estado de ánimo, la energía y la disposición para realizar actividades durante el día.

La luz también interviene en la regulación del cortisol, una hormona que participa en la respuesta del organismo al despertar y que normalmente presenta niveles más elevados durante las primeras horas de la jornada.

En una entrevista publicada por Stanford Medicine, Huberman explicó que exponerse a la luz temprano ayuda a sincronizar ese proceso. Asimismo, señaló que la falta habitual de luz matutina puede desplazar el momento de esa respuesta hormonal y contribuir a dificultades relacionadas con el sueño, aunque perderse la exposición un solo día no significa que una persona vaya a desarrollar insomnio o depresión.

Cuánto tiempo recomienda exponerse a la luz natural

En una publicación de Huberman Lab, el neurocientífico recomienda salir al exterior durante los primeros momentos del día. Como referencia, propone entre cinco y diez minutos de exposición en una mañana despejada y alrededor de 15 a 20 minutos cuando el cielo está nublado. Si las condiciones están muy cubiertas, puede ser necesario permanecer más tiempo al aire libre. La cantidad de luz disponible cambia según el clima, la estación y el lugar donde se encuentre cada persona.

El especialista también aclara que no es necesario mirar directamente al sol para obtener estos beneficios. La recomendación es recibir luz natural en los ojos mientras se permanece al aire libre, sin fijar la vista en el disco solar ni exponerse a una intensidad que resulte dolorosa.

En caso de que una persona tenga problemas oculares o una indicación médica específica, debe seguir las recomendaciones de su profesional de salud.

La propuesta de Huberman coincide con investigaciones sobre los ritmos circadianos que muestran que la exposición a la luz durante el día influye en el sueño, la vigilia y otros procesos fisiológicos. Por eso, incorporar un paseo matutino o realizar alguna actividad al aire libre puede ser una forma sencilla de recibir luz natural.