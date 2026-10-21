Si hay algo habitual en un gran número de hogares antes de buscar ayuda médica profesional, es recurrir a remedios caseros o consejos en Internet para así ahorrar tiempo o evitar un tratamiento costoso; sin embargo, no todas las opciones son buena idea, más aún cuando estamos frente a una quemadura. Y es que en estos casos cualquier detalle puede ser contraproducente y agravar la situación. Así lo explica la enfermera Angelita Rojas quien hace énfasis en los errores que se comenten como utilizar hielo o agua helada, algo que no es recomendable ya que “el frío extremo también puede dañar la piel”. Aquí te brindo los consejos que sí puedes seguir para aliviar y evitar el riesgo de infección.

Los errores que pueden agravar la lesión

Una salpicadura de aceite caliente, el contacto con una olla o un accidente con productos de limpieza pueden provocar quemaduras en el hogar. Ante estas situaciones, es común recurrir a remedios caseros o intentar aliviar rápidamente el dolor, pero algunas de estas prácticas pueden agravar la lesión, dañar aún más la piel o dificultar su tratamiento.

“La primera medida ante una quemadura térmica es enfriar la zona afectada con agua corriente fresca durante aproximadamente 20 minutos. No se debe utilizar hielo ni agua helada, porque el frío extremo también puede dañar la piel”, explica la Lic. Angelita Rojas, coordinadora académica de la carrera de Enfermería Técnica del Instituto Carrión.

No hay que colocar hielo o agua helada directamente, pero sí se puede usar agua corriente fresca. (Foto: Magnific)

Eso no es todo, pues ella detalla otros procesos que se deben dejar de lado para cuidar la salud:

Aplicar pasta dental, aceite u otros remedios caseros: productos como mantequilla, café o clara de huevo no ayudan a curar la quemadura. Por el contrario, pueden contaminar la lesión y dificultar su limpieza y tratamiento.

productos como mantequilla, café o clara de huevo no ayudan a curar la quemadura. Por el contrario, pueden contaminar la lesión y dificultar su limpieza y tratamiento. Colocar hielo directamente sobre la piel: aunque se busque aliviar el dolor, el frío extremo puede ocasionar un daño adicional en los tejidos. Lo recomendable es utilizar agua corriente fresca, no helada.

aunque se busque aliviar el dolor, el frío extremo puede ocasionar un daño adicional en los tejidos. Lo recomendable es utilizar agua corriente fresca, no helada. Reventar las ampollas: estas ayudan a proteger la piel lesionada mientras se recupera. Romperlas aumenta el riesgo de infección. Si se abren accidentalmente, se debe limpiar suavemente la zona y protegerla con un apósito limpio.

estas ayudan a proteger la piel lesionada mientras se recupera. Romperlas aumenta el riesgo de infección. Si se abren accidentalmente, se debe limpiar suavemente la zona y protegerla con un apósito limpio. Retirar la ropa adherida a la quemadura: jalar una prenda pegada a la piel puede provocar lesiones adicionales. Se deben retirar con cuidado los accesorios o prendas que no estén adheridos, especialmente anillos, pulseras o relojes, antes de que aparezca la hinchazón.

jalar una prenda pegada a la piel puede provocar lesiones adicionales. Se deben retirar con cuidado los accesorios o prendas que no estén adheridos, especialmente anillos, pulseras o relojes, antes de que aparezca la hinchazón. Cubrir la lesión con materiales inadecuados: no se debe colocar algodón directamente sobre la quemadura ni utilizar materiales que desprendan fibras. Después de enfriar la zona, se recomienda protegerla con una gasa estéril no adherente o un apósito limpio, sin ejercer presión.

Hay que evitar colocar algodón directamente sobre la quemadura. (Foto: Magnific) / getangelstudios

¿Cómo reconocer una quemadura que requiere atención médica?

No todas las quemaduras tienen la misma gravedad. El enrojecimiento y el dolor sin ampollas suelen corresponder a lesiones superficiales, mientras que la aparición de ampollas puede indicar un daño más profundo. Una piel blanquecina, marrón o negra, de aspecto acartonado o con poca sensibilidad, es una señal de alerta.

Se debe buscar atención médica si la quemadura afecta la cara, las manos, los pies, los genitales o las articulaciones; es extensa, profunda o presenta ampollas grandes. También si compromete a bebés, niños pequeños, adultos mayores o personas con diabetes.

“Una quemadura no debe evaluarse únicamente por el tamaño de la marca que deja en la piel. Si existen dudas sobre su gravedad, lo más seguro es buscar atención profesional y evitar cualquier práctica que pueda empeorar la lesión”, agregó la especialista.

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