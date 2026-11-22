Sentir que otras personas tienen una vida mejor puede convertirse en una fuente de insatisfacción. Arthur Brooks, profesor de Harvard y especialista en felicidad, advirtió que la comparación social puede perjudicar el bienestar emocional, especialmente cuando las redes sociales hacen que estemos expuestos permanentemente a los logros, viajes y experiencias de otras personas.

En una conversación con Emma Grede, el experto resumió esta idea con una frase sencilla pero contundente: “La comparación social es realmente el ladrón de la alegría”. El problema, según Brooks, tiene relación con una tendencia natural del ser humano: evaluar su posición frente a los demás.

Esta conducta tiene raíces evolutivas, pues históricamente las personas necesitaban conocer su lugar dentro de sus comunidades; sin embargo, el escenario actual es diferente: Internet permite compararnos con cientos de miles de personas que ni siquiera forman parte de nuestro entorno cercano.

Esta exposición constante puede generar frustración, envidia y la sensación de que nuestra propia vida no es suficientemente buena.

El especialista sostiene que las redes sociales amplifican este problema al exponer a las personas a versiones idealizadas de la vida de los demás. (Foto: Arthur Brooks / Facebook)

Cómo las redes sociales alimentan la envidia

El especialista también cuestionó el efecto de las plataformas digitales sobre el bienestar. En una entrevista para el podcast All the Hacks, describió las redes sociales como una “máquina de la miseria” (misery machine).

Su explicación es que los usuarios suelen observar una versión cuidadosamente seleccionada de la vida ajena y compararla con los aspectos más difíciles de su propia realidad. De esta manera, terminan enfrentando una imagen idealizada de los demás con sus problemas cotidianos.

En un artículo publicado en su página web, Brooks también explicó que las redes sociales pueden aumentar la envidia porque permiten observar la aparente buena fortuna de otras personas y facilitan que cualquiera exhiba sus éxitos ante grandes audiencias.

Brooks sugiere dejar de medir el bienestar propio a partir de los logros y experiencias que otras personas muestran en Internet. (Foto referencial: Magnific)

Por eso, considera que no es necesario abandonar completamente estas plataformas, sino utilizarlas de una manera más consciente: dejar de seguir cuentas que alimentan comparaciones innecesarias y dar prioridad a las conexiones con personas que forman parte de nuestra vida real.

La reflexión del especialista apunta que la felicidad no debería depender de tener lo mismo que los demás ni de demostrar que nuestra vida es mejor. Reconocer que las publicaciones muestran solo una parte de la realidad ajena puede ayudar a reducir la envidia y valorar las propias experiencias.

En lugar de perseguir constantemente los estándares que aparecen en Internet, Brooks propone prestar más atención a nuestras relaciones, prioridades y circunstancias personales.