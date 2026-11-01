La felicidad durante la adultez podría depender menos de lo que conseguimos y más de nuestra capacidad para valorar lo que tenemos. Esa es una de las principales conclusiones del doctor Arthur Brooks, reconocido profesor de la Universidad de Harvard e investigador especializado en el bienestar. El experto, autor de libros como From Strength to Strength y Build the Life You Want, escrito junto a Oprah Winfrey, considera que muchas personas pasan buena parte de su juventud buscando más dinero, poder, placer y reconocimiento, pero que esa estrategia no necesariamente conduce a una vida más feliz.

La felicidad no consiste en acumular más cosas

Brooks explica que, al llegar a la mediana edad y avanzar hacia etapas posteriores, es importante cambiar la manera de entender la satisfacción personal. En lugar de perseguir constantemente nuevos objetivos, propone identificar qué deseos realmente aportan valor a nuestra vida y cuáles podemos dejar de lado.

“Lo que hacen las personas felices y exitosas en la segunda mitad de sus vidas es pasar de sumar a restar”, afirmó. Asimismo, explicó que la naturaleza nos hace creer que la satisfacción llega al conseguir más dinero, poder, placer y reconocimiento, pero sostiene que la verdadera fórmula de la felicidad consiste en dividir todo lo que tenemos entre las cosas que deseamos.

Para el investigador, existen dos caminos para conseguir una mayor satisfacción: continuar buscando más cosas o aprender a necesitar menos.

“Hay dos maneras de conseguir una mayor satisfacción. Está la antigua e ineficiente forma de tener más, tener más, tener más. O está la forma eficiente y duradera de desear menos”, señala. Esta última alternativa implica mirar hacia el interior, revisar las propias expectativas y aceptar que no todos los objetivos que perseguimos son indispensables para sentirnos bien.

Cómo identificar los deseos que realmente importan

Una de las recomendaciones de Brooks es revisar las metas personales y preguntarse qué significado tienen realmente. Para hacerlo, propone un ejercicio sencillo: “Un ejercicio útil consiste en hacer una lista de tus principales objetivos y preguntarte: ¿seguiría siendo importante para mí si nadie más supiera que lo conseguí? Si la respuesta es no, quizá no sea una meta basada en un propósito significativo”, escribió en LinkedIn.

La idea es distinguir entre los objetivos que responden a una satisfacción personal y aquellos que buscan principalmente impresionar a otras personas.

El profesor de Harvard también plantea que la felicidad puede mejorar cuando dejamos de medir el éxito únicamente por el reconocimiento social y comenzamos a darle más importancia a lo que aportamos a los demás.

“En investigaciones sobre la satisfacción en la mediana edad, quienes reorientaron su ambición del estatus al servicio, especialmente los hombres, reportaron con el tiempo un mayor sentido de propósito y relaciones más profundas”, agregó Brooks.

Este cambio de perspectiva permite dar más espacio a las relaciones personales, la familia y las actividades que tienen un significado más allá de los logros materiales.

El experto recomienda reducir los deseos y concentrarse en los objetivos que realmente tienen significado personal. (Foto: Arthur Brooks / Facebook)

La gratitud y las relaciones también ayudan a encontrar bienestar

Otra herramienta para fortalecer la felicidad es aprender a reconocer las cosas positivas que ya forman parte de nuestra vida. Daniel Levitin, profesor emérito de Psicología y Neurociencia de la Universidad McGill, destaca la importancia de esta práctica en su libro Successful Aging.

“Practica la gratitud por lo que tienes”, recomienda el experto. “Esto es motivador, modifica la química cerebral hacia emociones más positivas y activa los circuitos del placer del cerebro”.

Envejecer también implica aprender a dejar atrás ciertas expectativas y concentrar la energía en aquello que realmente contribuye al bienestar. Las amistades, los vínculos familiares y la participación en la comunidad pueden adquirir mayor importancia que la búsqueda constante de reconocimiento o posesiones.