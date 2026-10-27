La sociedad suele asociar la ambición y el esfuerzo constante con el éxito y la felicidad. También es común creer que conseguir todo lo que deseamos nos hará felices; sin embargo, el investigador de la felicidad de la Universidad de Harvard Arthur C. Brooks descubrió que esta fórmula no siempre funciona y que perseguir más cosas no garantiza una satisfacción duradera.

En una conversación con el presentador Tim Ferriss, Brooks explicó que tardó en comprenderlo y contó cómo desarrolló una estrategia llamada lista inversa de deseos. Durante años, acostumbraba elaborar una lista de cumpleaños con sus aspiraciones y objetivos, pero cuando cumplió 50 años, encontró la lista que había escrito a los 40 y se dio cuenta de algo inesperado: había cumplido todas las metas y, aun así, era menos feliz que una década antes.

“Miré esa lista que había hecho a los 40 y había tachado todo lo que aparecía en ella. Y a los 50 era menos feliz que a los 40”, relató.

Como científico social, decidió analizar qué estaba haciendo mal y concluyó que su error era pensar que acumular más logros le daría una satisfacción permanente.

¿En qué consiste la lista inversa de deseos?

Brooks explicó que la satisfacción estable no depende únicamente de conseguir más cosas, sino también de reducir aquello que deseamos.

“Este es un problema neurofisiológico y psicológico, todo reunido en un práctico paquete”, señala. “Estaba cometiendo el error de pensar que mi satisfacción vendría de tener más. Y la verdad es que la satisfacción duradera y estable, esa que no desaparece en un minuto, llega cuando entiendes que tu satisfacción es lo que tienes dividido entre lo que deseas… Puedes aumentar tu satisfacción de forma temporal e ineficiente teniendo más, o de manera permanente y segura deseando menos”.

Su propuesta consiste en anotar los deseos y tacharlos deliberadamente, no porque sea obligatorio renunciar a ellos, sino para evitar que controlen nuestras decisiones.

“Sé que estas cosas se me presentarán como objetivos naturales”, explicó Brooks, al referirse a la psicología evolutiva humana. “Pero no quiero que sean dueñas de mí. Quiero gestionarlas”.

La idea es examinar cada deseo y aceptar que quizá se cumpla o quizá no, sin convertirla en una condición indispensable para ser feliz. “Y soy libre… funciona”, afirmó.

Tras descubrir que era menos feliz a los 50 años pese a haber alcanzado los objetivos que se había fijado a los 40, Arthur C. Brooks desarrolló una estrategia llamada lista inversa de deseos. (Foto por TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Una idea relacionada con tradiciones espirituales

La propuesta tiene puntos en común con distintas tradiciones espirituales, especialmente el budismo, que relaciona el apego excesivo con el sufrimiento. El psicólogo Mike Brooks, quien escribió sobre este tema en Psychology Today, explica que ciertos vínculos son necesarios y saludables, como los que mantenemos con nuestros seres queridos; no obstante, otros apegos pueden perjudicarnos, ya sea porque son demasiado intensos o porque dependen de cosas que cambian con el tiempo.

“Debemos procurar que nuestros apegos sean flexibles, porque los objetos de nuestro apego están inherentemente en constante cambio”, escribió el experto.

“De esta manera, sufrimos innecesariamente cuando no aceptamos su naturaleza impermanente”, añadió.

Desde esta perspectiva, la lista inversa de Arthur C. Brooks busca ayudar a las personas a reconocer sus deseos sin quedar atrapadas en ellos. El objetivo no es dejar de tener metas, sino evitar que la felicidad dependa de alcanzarlas todas.