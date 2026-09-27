Mantenerse saludable y conservar el bienestar a medida que pasan los años puede depender de hábitos mucho más cotidianos de lo que parece. Arthur C. Brooks, científico social de la Universidad de Harvard e investigador especializado en felicidad, ha estudiado durante años qué características comparten las personas que llegan a edades avanzadas con buena salud y satisfacción con su vida.

Sus conclusiones se relacionan, entre otros datos, con el Harvard Study of Adult Development, una investigación que lleva décadas siguiendo a personas para analizar distintos factores vinculados con la salud y el bienestar.

En una entrevista con la doctora Rhonda Patrick, Brooks explicó que las personas que combinan felicidad y buena salud suelen coincidir en siete hábitos.

Cuatro hábitos relacionados con la salud física

Los primeros cuatro están vinculados directamente con el cuidado del cuerpo: alimentación, ejercicio, tabaco y alcohol. Brooks explicó que quienes se encuentran en el grupo de personas saludables y felices suelen mantener una dieta normal y equilibrada, mantenerse físicamente activos y evitar los excesos relacionados con sustancias.

En cuanto al ejercicio, el investigador también hizo énfasis en la moderación. “Si no haces nada de ejercicio, no eres feliz y estás bien”, afirmó, pero también advirtió sobre llevar la actividad física al extremo: “Y si eres un maniático del ejercicio, en realidad puedes causar algún daño mecánico a tu cuerpo, pero probablemente tampoco seas feliz y haya algún tipo de compensación”.

Brooks también habló desde su propia experiencia con el tabaco. Contó que fumó hasta los 20 años y que comenzó a consumir nicotina a los 13. “Pero todavía pienso en ello todos los días. Sí. Me encanta la nicotina. Me volví adicto a ella cuando tenía 13 años y dejé de fumar cuando tenía 26. Y fue una relación para mí, ¿verdad?”, relató.

Después añadió que los fumadores de toda la vida tienen un riesgo elevado de morir por enfermedades relacionadas con el tabaco, algo que, según su explicación, dificulta alcanzar una vida saludable y feliz.

Brooks destaca especialmente la importancia de mantener vínculos cercanos y continuar aprendiendo durante toda la vida. (Foto: Arthur Brooks / Facebook)

Los tres hábitos psicológicos

Los otros tres hábitos están relacionados con la forma en que una persona enfrenta la vida. El primero es continuar aprendiendo, algo que Brooks considera especialmente importante porque las personas que mantienen la curiosidad y siguen adquiriendo conocimientos tienden a presentar mejores resultados de salud y bienestar.

“El número 1 es seguir aprendiendo. Y las personas que aprenden durante toda la vida son más saludables y felices. Por lo general, eso implica leer mucho, pero la curiosidad es la forma en que surge. Es realmente, realmente importante”, explicó.

Para el investigador, mantener la mente activa no significa necesariamente seguir una formación académica, sino conservar el interés por descubrir cosas nuevas.

El segundo consiste en desarrollar una manera efectiva de afrontar los problemas y los momentos difíciles. Brooks considera que no basta con esperar que las dificultades desaparezcan, sino que es necesario desarrollar herramientas para responder ante ellas.

“Tienes que volverte bueno en eso. Necesitas habilidad para lidiar con los problemas de la vida”, señaló.

Según Brooks, cada persona puede encontrar una estrategia diferente para manejar las adversidades. “Tal vez seas bueno en terapia. Tal vez seas bueno en la oración, tal vez seas bueno en la meditación. Tal vez seas realmente bueno escribiendo un diario. Pero todas las personas felices y saludables tienen su manera de afrontarlo y son muy hábiles para hacerlo”, explicó.

El hábito que considera más importante

El séptimo hábito es el que Brooks considera especialmente relevante: el amor y los vínculos cercanos. En su análisis, las personas que llegan a edades avanzadas con una combinación de felicidad y buena salud suelen tener un matrimonio sólido, amistades estrechas o ambas cosas.

“Las personas que tienen las mejores vidas, que son felices y saludables cuando son mayores, tienen un matrimonio sólido y/o amistades cercanas”, afirmó, resumiendo su idea con una frase contundente: “Eso es todo. No hay sustituto para el amor. La felicidad es amor, punto final”.

Sus conclusiones se apoyan en investigaciones sobre el bienestar y en datos del Harvard Study of Adult Development. (Foto: Arthur Brooks / Facebook)

En conjunto, los siete hábitos no forman una fórmula complicada ni exigen cambios extremos de un día para otro.

Las conclusiones de Brooks apuntan hacia una combinación de moderación en los hábitos físicos, curiosidad para continuar aprendiendo, herramientas para afrontar las dificultades y relaciones personales cercanas, factores que pueden contribuir al bienestar a lo largo de las distintas etapas de la vida.