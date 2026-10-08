Para Arthur C. Brooks, profesor de Harvard y experto en felicidad y bienestar, una parte importante de nuestra vida ocurre precisamente cuando dejamos de trabajar; sin embargo, considera que muchas personas tienen una idea equivocada sobre lo que significa aprovechar esas horas. “Para ser feliz, el tiempo libre hay que tomárselo muy en serio; no es simplemente no trabajar”, sostiene.

La frase resume una de las principales ideas que defiende Brooks: el ocio no debería ser visto únicamente como el momento en que terminan las obligaciones. Pasar el día sin responsabilidades, consumir entretenimiento o navegar durante horas por el teléfono puede proporcionar una sensación inmediata de descanso, pero el experto propone darle al tiempo libre un significado más amplio.

El ocio como una parte importante de la vida

Brooks plantea que las actividades que realizamos fuera del trabajo también pueden contribuir a nuestro desarrollo. En lugar de considerar esas horas como un simple espacio vacío entre una jornada y otra, propone utilizarlas para cultivar aspectos que no siempre tienen cabida en la rutina laboral.

“No me interesa malgastar ni un minuto de mi día en actividades infructuosas”, explica Brooks. Su planteamiento no significa que cada minuto deba convertirse en una tarea productiva, sino que el tiempo libre puede servir para hacer cosas que aporten algo distinto a lo que encontramos en el trabajo.

“Quiero usar mis actividades no laborales, tanto como las laborales, para convertirme en una persona más sabia, más feliz, más eficaz y mejor. El ocio es un asunto serio”, agrega.

Para el experto, descansar también puede implicar reflexionar, conversar, aprender, contemplar o dedicar atención a aspectos de la vida que suelen quedar relegados.

El experto considera que el ocio no debe reducirse a permanecer inactivo o consumir entretenimiento de forma pasiva. (Foto por PATRICK T. FALLON / AFP)

Una idea relacionada con Josef Pieper

La forma en que Brooks entiende el ocio tiene relación con las ideas del filósofo alemán Josef Pieper, autor de Ocio: la base de la cultura, publicado en 1948. Pieper cuestionó la tendencia a entender el descanso únicamente como la ausencia de trabajo y defendió que el ocio debía tener un valor propio.

Esta concepción permite distinguir entre simplemente dejar de trabajar y aprovechar el tiempo libre para otras experiencias. Para Brooks, la vida fuera del ámbito profesional también puede ser un espacio para desarrollar capacidades, fortalecer relaciones y prestar atención a aquello que normalmente pasa desapercibido.

“La sociedad asume implícitamente que la excelencia profesional requiere formación académica, mientras que la excelencia en el resto de la vida no”, sostiene Brooks.

Su reflexión parte precisamente de esa diferencia: así como dedicamos esfuerzo a mejorar en nuestra profesión, también podemos prestar atención a la manera en que construimos nuestra vida fuera de ella.

Qué hacer con el tiempo libre

Desde esta perspectiva, el ocio puede incluir actividades sociales, momentos de reflexión, contacto con la naturaleza, contemplación o experiencias que permitan descubrir y aprender. No se trata de eliminar las series, el teléfono o los momentos de absoluta inactividad, sino de evitar que el entretenimiento pasivo sea la única forma de descansar.

La propuesta de Brooks tampoco consiste en convertir los días libres en una extensión del trabajo. La idea es darle al ocio un espacio propio y utilizarlo de manera consciente.

Para él, el tiempo libre puede ser una oportunidad para hacer aquello que la jornada laboral no permite: relacionarnos, pensar, disfrutar y desarrollar otras dimensiones de nuestra vida.