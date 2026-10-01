Sentirse feliz no siempre depende de que las circunstancias sean perfectas. De acuerdo con Arthur C. Brooks, reconocido científico social de la Universidad de Harvard y autor, existen algunas estrategias que pueden ayudar a dirigir la atención hacia las experiencias positivas y aprovecharlas mejor.
Brooks explicó en un clip que estas prácticas forman parte de lo que se conoce como “savoring”, técnica de regulación emocional que consiste en entrenar la atención para intensificar y prolongar las experiencias positivas de la vida.
Su propuesta reúne cuatro técnicas: expresar emociones positivas con el cuerpo, estar plenamente presente, compartir lo bueno con otras personas y utilizar los recuerdos o anticipaciones positivas para prolongar esas sensaciones.
Las cuatro técnicas para potenciar las experiencias positivas
La primera es la expresión conductual, que consiste en utilizar comportamientos no verbales para manifestar emociones positivas. Brooks lo resume así: “Número uno es lo que ellos llaman expresión conductual, lo que significa expresar emociones positivas con comportamientos no verbales. Sonríe, incluso si no lo sientes. Engañarás a tu cerebro. Serás más feliz gracias a esta expresión conductual. Sonríe más. Finge que eres más feliz. Ve y actúa como si fueras más feliz”.
La segunda estrategia es estar presente y prestar atención consciente a lo que está ocurriendo. Brooks explica: “Segundo, estar presente, lo que significa concentrarse conscientemente en la experiencia agradable. Y lo que eso significa es decirte a ti mismo: ‘Estoy haciendo esto. Estoy sentado en el tren mirando un hermoso paisaje marino’. Estar presente en realidad significa decirte eso porque quieres llevarlo de tu subconsciente a tu corteza prefrontal, a tu conciencia, donde realmente estás pensando en algo. Y la manera de hacerlo es diciéndolo. Y es realmente increíblemente efectivo”.
La tercera técnica consiste en compartir y celebrar las experiencias positivas con otras personas. Brooks señala: “Número tres es capitalizar, lo que significa hablar sobre las experiencias positivas y celebrarlas con otras personas. No te lo digas solamente a ti mismo. Díselo a otras personas. Habla sobre la experiencia que realmente estás teniendo. Señala las cosas a otras personas, lo que hace que esto sea aún más consciente, aún más concreto, aún más permanente”.
La cuarta es el viaje mental positivo en el tiempo, que implica recordar de manera vívida situaciones agradables o anticipar acontecimientos positivos. Según Brooks: “Y por último, pero no menos importante, está lo que llaman ‘viaje mental positivo en el tiempo’, que consiste en recordar vívidamente o anticipar acontecimientos positivos. Hacer ‘savoring’ del pasado a propósito, prestando atención a las partes positivas”.
¿Por qué al cerebro le cuesta disfrutar lo bueno?
Brooks sostiene que esta dificultad tiene relación con la manera en que evolucionó el cerebro humano. “No evolucionamos para hacer ‘savoring’. Evolucionamos para apresurarnos en todo y prestar atención a lo negativo. Tenemos cerebros que fueron diseñados, más o menos, en su forma actual hace unos 250.000 años, en el Pleistoceno tardío. Y ese era un momento peligroso para ser Homo sapiens. Tenías que prestar mucha atención o ibas a ser el almuerzo de un animal salvaje”, explicó.
“Así que tenemos más espacio cerebral dedicado a las emociones negativas que a las positivas. Eso es lo que nos proporciona lo que llamamos el sesgo de negatividad en nuestras vidas. El sesgo de negatividad significa que la vida no es maravillosa todo el tiempo, pero tenemos más probabilidades de llegar al día siguiente o de sobrevivir a la noche. Tiene perfecto sentido desde el punto de vista evolutivo que tu sospechoso cavernícola interior esté tratando de sobrevivir y transmitir sus genes. No eres el almuerzo de un tigre dientes de sable”, agregó.
Sin embargo, el especialista considera que las personas tienen una herramienta para contrarrestar esa tendencia. “Pero ese sesgo de negatividad ahora es desadaptativo. Básicamente es un error que hagamos eso. Que no hagamos ‘savoring’, sino que seamos desconfiados y vigilantes y tratemos de llegar al futuro lo más rápido posible. Pero por eso tenemos una corteza prefrontal, para poder tomar decisiones. Podemos tomar decisiones conscientes y, aunque tenga un sesgo de negatividad, puedo anularlo con mi conciencia”, señaló.
Qué dicen otros expertos sobre el “savoring”
El terapeuta licenciado Matt Grammer coincide en que estas técnicas pueden ayudar a las personas a detenerse y registrar las experiencias positivas en lugar de permanecer constantemente en un estado de estrés. “El ‘savoring’ les da a las personas la oportunidad de disminuir el ritmo para registrar las experiencias positivas, en lugar de continuar en un estado de respuesta al estrés. Ayuda a las personas a alcanzar el equilibrio y mejorar la resiliencia emocional, la recuperación del estrés y la satisfacción en las relaciones”, explicó.
La psicóloga Ashley Smith también destaca el llamado sesgo de negatividad. “Notamos, nos concentramos y recordamos más fácilmente las cosas malas que las buenas. De hecho, las cosas negativas se codifican en nuestra memoria casi instantáneamente, mientras que las positivas tardan 10 veces más, entre 10 y 12 segundos. Ahí es donde entra el ‘savoring’. Si no amplificas y ‘saboreas’ intencionalmente una experiencia positiva, concentrándote en ella y en cómo te hace sentir durante 10 segundos completos, ¡es como si nunca hubiera sucedido neurológicamente!”, afirmó.
La psicóloga y autora Amberley Meredith propone algo similar a través de lo que denomina “captura de memoria”. “Se llama ‘captura de memoria’. A menudo rumiamos y repasamos los momentos difíciles repetidamente. Esto consiste en hacer lo contrario. Captamos cada sonido, cada olor. Mantenemos la mirada en cada aspecto del momento que podemos ver. Prestamos atención a cualquier palabra que se diga, repitiéndola suavemente en nuestra mente. Nos tomamos nuestro tiempo con los sabores y las sensaciones, notando cómo se siente nuestro cuerpo en ese momento.
El ‘savoring’ es un arte, pero con práctica puede convertirse en una respuesta más accesible y espontánea con el tiempo. Y los recuerdos que ‘guardas’ pueden volver a experimentarse y disfrutarse con mayor claridad, quizás como un amortiguador o un recordatorio de tiempos mejores durante esos momentos difíciles”, señaló Meredith.
En ese sentido, poner en práctica estas estrategias no requiere aplicaciones, retiros ni largas sesiones de meditación. La idea consiste en dedicar unos segundos a reconocer conscientemente una experiencia agradable, prestarle atención y permitir que quede registrada.
Para Brooks, ese esfuerzo consciente puede ser una forma de contrarrestar la tendencia del cerebro a concentrarse automáticamente en las amenazas y los problemas.