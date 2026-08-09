La ciudad de Los Ángeles se prepara para activar una iniciativa de ayuda comunitaria dirigida para sus residentes. Desde el 10 hasta el 13 de agosto, diversas despensas locales estarán disponibles para entregar alimentos gratis y así permitir que los hogares disfruten de distintos platos. En caso quieres acceder a esta ayuda o conoces a alguien que necesita de este beneficio, sigue leyendo este artículo.

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No es novedad saber que California es uno de los estados de EE. UU. que presenta un alto costo de vida. Sus habitantes deben contar con buenos ingresos para mantener una vida estable cada mes; sin embargo, no todos los habitantes corren con la misma suerte.

Hay hogares que deben estirar sus ingresos para subsistir cada mes, obligando a sus integrantes a laborar a doble turno o endeudarse con la finalidad de cubrir sus gastos mensuales.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos ofrecen esta oportunidad de acceder a productos nutritivos para que estas familias en situación vulnerable puedan ahorrar y así aliviar la carga económica.

La entrega de estos alimentos pretende aliviar la carga económica de las familias de Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué tipos de alimentos ofrecen las despensas situadas en Los Ángeles

Según información de California Association & Food Banks, los bancos de alimentos ubicados en la ciudad entregarán productos secos y enlatados que se conservan en temperatura ambiente. En ese sentido, estos recursos pueden ser guardados en el interior de la nevera.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 10 al 13 de agosto

Lunes 10 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart. 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 2 a 4 p.m.

Martes 11 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. St. Agnes Parish 2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007 9 a 10:30 a.m.

Miércoles 12 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m.

Jueves 13 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th Street Los Angeles, CA 90013 11:30 a.m. a 1 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m.

Ten en cuenta los horarios y las despensas disponibles para que recibas estos productos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿No encontraste una despensa cercana en las listas brindadas? En ese caso, puedes ingresar al sistema de Los Angeles Regional Food Bank . Con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal, la plataforma te puede brindar las opciones que más te favorezcan.

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