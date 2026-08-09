La ciudad de Los Ángeles se prepara para activar una iniciativa de ayuda comunitaria dirigida para sus residentes. Desde el 10 hasta el 13 de agosto, diversas despensas locales estarán disponibles para entregar alimentos gratis y así permitir que los hogares disfruten de distintos platos. En caso quieres acceder a esta ayuda o conoces a alguien que necesita de este beneficio, sigue leyendo este artículo.
No es novedad saber que California es uno de los estados de EE. UU. que presenta un alto costo de vida. Sus habitantes deben contar con buenos ingresos para mantener una vida estable cada mes; sin embargo, no todos los habitantes corren con la misma suerte.
Hay hogares que deben estirar sus ingresos para subsistir cada mes, obligando a sus integrantes a laborar a doble turno o endeudarse con la finalidad de cubrir sus gastos mensuales.
Ante esta realidad, los bancos de alimentos ofrecen esta oportunidad de acceder a productos nutritivos para que estas familias en situación vulnerable puedan ahorrar y así aliviar la carga económica.
Qué tipos de alimentos ofrecen las despensas situadas en Los Ángeles
Según información de California Association & Food Banks, los bancos de alimentos ubicados en la ciudad entregarán productos secos y enlatados que se conservan en temperatura ambiente. En ese sentido, estos recursos pueden ser guardados en el interior de la nevera.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 10 al 13 de agosto
- Lunes 10 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
- Martes 11 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|St. Agnes Parish
|2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007
|9 a 10:30 a.m.
- Miércoles 12 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
- Jueves 13 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
¿No encontraste una despensa cercana en las listas brindadas? En ese caso, puedes ingresar al sistema de Los Angeles Regional Food Bank. Con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal, la plataforma te puede brindar las opciones que más te favorezcan.
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