El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, pero son contadas personas que le realizan una limpieza frecuente . Más allá de las molestas manchas de comida, no asearlo puede desencadenar consecuencias silenciosas que pueden afectar tu salud y la de tu familia. En esta nota te explicaré cuáles son los verdaderos peligros de un mantenimiento deficiente, así como los métodos más efectivos para desinfectarlo.

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Este aparato electrónico ha sido capaz de ahorrarte mucho tiempo al cocinar, ya que te permite calentar la comida que mantienes guardada en tu refrigerador. De esa manera, no gastas dinero para alimentarte.

Para usar el microondas existe una práctica ideal que todo experto de limpieza recomienda: el plato de comida debe ser cubierto por una tapa cobertora , especialmente si son salsas o sopas; sin embargo, no todos acostumbran a seguir este consejo.

Entonces, cuando introduces el alimento sin ser tapado, tu electrodoméstico se expone a manchas de comida y malos olores que pueden ser perjudiciales para tu salud y el funcionamiento de este equipo si no lo limpias frecuentemente.

Un microondas sucio no sólo representa un riesgo para la salud, también su tiempo de vida se reduce progresivamente. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué se debe limpiar el microondas

Cuando el microondas se mantiene sucio, impide a las ondas electromagnéticas que se propaguen de manera uniforme; entonces, el plato de comida no se calentará adecuadamente, lo que deriva a un riesgo para el organismo.

Teresa Cruz, brand manager de Home Appliances de LG Chile, explica que si el microondas no cumple adecuadamente su función, “no garantiza la eliminación adecuada de microorganismos patógenos”, pero no sería lo único.

También existe la posibilidad de que los residuos en su interior permitan la proliferación de bacterias y microorganismos; por lo tanto, se aumenta el riesgo de contaminación cruzada.

Las manchas de comida y los residuos solo permiten la proliferación de bacterias. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo limpiar correctamente el microondas

Para Mariana San Martín, product manager HA de Midea Carrier, se debe evitar el uso de productos abrasivos , pues puede dañar o desgastar las paredes del electrodoméstico; además, no se recomienda el uso de esponjas metálicas .

Entonces, ¿qué hacer? Para ello, solo necesitarás tres cosas: agua tibia, detergente suave y dos trapos de tela suave . Son utensilios y/o ingredientes fáciles de conseguir; es más, el proceso de limpieza es más sencillo de lo que imaginas:

Desconecta el equipo. Retira todos los accesorios extraíbles del microondas. Remoja el paño en la mezcla de agua y detergente para pasarlo por las paredes del microondas; realiza movimientos con fuerza moderada para retirar las manchas o residuos. Con otro paño, retira los excesos de lavaza.

En caso tu electrodoméstico cuente con malos olores, debes recurrir al limón. Cumpliendo los siguientes pasos desaparecerás dicho problema:

Exprime un limón en un vaso con agua. Introduces el vaso en el microondas. Enciendes el microondas por un máximo de dos minutos.

Siguiendo estos pasos, mantendrás tu microondas limpio. Eso sí, los expertos recomiendan que esta práctica debe ser realizada dos veces por mes , aunque si lo usas frecuente, debes asearlo seguidamente

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