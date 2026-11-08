Cada interesado puede recibir una caja con distintos productos nutritivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cada interesado puede recibir una caja con distintos productos nutritivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
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Si resides en y estás pasando por complicaciones económicas, te traigo una excelente noticia. Del 09 al 12 de noviembre, podrás acercarte a una despensa con la finalidad de que recibas alimentos gratis. Eso sí, para que aproveches este beneficio es necesario que sepas los horarios y dónde están ubicadas las despensas. Todos esos detalles los conocerás en este artículo informativo.

Muchas familias de Miami pasan por mucho estrés debido a los presupuestos que presentan cada mes; no son suficientes para solventar las cuentas y las deudas que presentan.

Es así que Feeding South Florida —en unión con decenas de despensas— entregarán alimentos gratuitos, ya que la alimentación representa el principal gasto de cada hogar. De esa manera, las familias podrán sentir, en cierta parte, un alivio económico.

Es posible que cada punto de distribución entregue distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones. Es más, no se descarta la entrega de comidas calientes y artículos de aseo personal.

Es una buena oportunidad para que alivies la carga económica que estás presentando en estos momentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es una buena oportunidad para que alivies la carga económica que estás presentando en estos momentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles en Miami del 09 al 12 de noviembre

  • Lunes 09 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Mas Access2955 NW 75th St, Miami, FL 331479:30 a.m. a 4 p.m.
Bethsaida SDA Church10185 NW 7th Ave, Miami, FL 331502 a 3 p.m.
Iglesia de Dios Pent1751 NW 115th St, Miami, FL 331675 a 7:30 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave, Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Martes 10 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St, Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Curley’s House6025 NW 6th Ct, Miami, FL 3312711 a.m. a 3 p.m.
Remar USA1871 NW 62nd St, Miami, FL 3314711 a.m. a 1 p.m.
Glory Temple Ministry FP7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 3314711 a.m. a 2 p.m.
Mas Access2955 NW 75th St, Miami, FL 331479:30 a.m. a 4 p.m.
Bible Baptist Church9801 NW 24th Ave, Miami, FL 331477 a 9 a.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave, Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Miércoles 11 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St, Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Sunshine Community Group3990 West Flagler St, Miami, FL 3313410 a.m. a 1 p.m.
First Inter. Haitian Church5832 NE 2nd Ave, Miami, FL 331371 a 2 p.m.
Mas Access2955 NW 75th St, Miami, FL 331479:30 a.m. a 4 p.m.
Good News Food Pantry12695 NW 7th Ave, North Miami, FL 331683 a 5 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave, Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Jueves 12 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St, Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Ephphatha Baptist Church157 NE 78th St, Miami, FL 331383 a 5:30 p.m.
Mas Access2955 NW 75th St, Miami, FL 331479:30 a.m. a 4 p.m.
Ebenezer Spanish SDA Church6566 SW 33rd St, Miami, FL 331552 a 5 p.m.
New Revelation Church777 NW 106th St, Miami, FL 331504 a 6 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave, Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
Esta iniciativa ayudará a gran parte de las familias de Miami. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Esta iniciativa ayudará a gran parte de las familias de Miami. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En caso consideres que las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas, te recomiendo ingresar a la . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.

Recuerda acudir antes de la hora pactada y lleva contigo un documento que acredite tu estancia en Miami. Se trata de una buena oportunidad de ahorro que no debes desaprovechar.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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