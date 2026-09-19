Revisa los horarios y las despensas disponibles para acceder a estos recursos nutritivos en Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Revisa los horarios y las despensas disponibles para acceder a estos recursos nutritivos en Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una excelente noticia llega para ti en caso residas en algún condado de Texas. Desde el 21 al 24 de septiembre, las familias tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en distintos puntos del estado. Es una iniciativa que ayudaría a los hogares a sentir un alivio ligero de los gastos que presentan semana tras semana. De estar interesado, te recomiendo leer este artículo para que sepas los puntos de distribución y horarios disponibles.

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Muchas familias enfrentan el desafío de llegar a fin de mes con una parte de sus ingresos. Sucede que su dinero se destina a pagar cuentas o deudas, impidiendo que puedan ahorrar.

Ante la realidad que enfrentan semanalmente, los bancos de alimentos tejanos se han puesto una mano en el corazón y decidieron abrir las puertas de sus despensas para repartir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar.

Las familias que se acerquen a estos puntos de distribución pueden recibir proteínas, legumbres, pastas, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones. No sería lo único; también es posible recibir comidas calientes o artículos de aseo personal.

Los enlatados serán uno de los productos alimenticios que entregarán cientas de despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los enlatados serán uno de los productos alimenticios que entregarán cientas de despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 21 al 24 de septiembre

  • Lunes 21 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Martes 22 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 77007 8:30 a 10:30 a.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Miércoles 23 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 77007 5:30 a 7:30 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Jueves 24 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Cada familia podrá recibir una caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada familia podrá recibir una caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si consideras que alguna de estas despensas te queda lejanas de visitar, puedes ingresar a los sistemas de , y . Con solo introducir tu código postal o ciudad el buscador te arrojará los resultados deseados.

Acude con puntualidad para tener la oportunidad de estas cajas con varios kilos de alimentos. Muchas personas querrán acceder a estos recursos gratuitos y no durarán en realizar filas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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