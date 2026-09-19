Una excelente noticia llega para ti en caso residas en algún condado de Texas. Desde el 21 al 24 de septiembre, las familias tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en distintos puntos del estado. Es una iniciativa que ayudaría a los hogares a sentir un alivio ligero de los gastos que presentan semana tras semana. De estar interesado, te recomiendo leer este artículo para que sepas los puntos de distribución y horarios disponibles.
Muchas familias enfrentan el desafío de llegar a fin de mes con una parte de sus ingresos. Sucede que su dinero se destina a pagar cuentas o deudas, impidiendo que puedan ahorrar.
Ante la realidad que enfrentan semanalmente, los bancos de alimentos tejanos se han puesto una mano en el corazón y decidieron abrir las puertas de sus despensas para repartir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar.
Las familias que se acerquen a estos puntos de distribución pueden recibir proteínas, legumbres, pastas, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones. No sería lo único; también es posible recibir comidas calientes o artículos de aseo personal.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 21 al 24 de septiembre
- Lunes 21 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Martes 22 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|8:30 a 10:30 a.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Miércoles 23 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|5:30 a 7:30 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Jueves 24 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
Si consideras que alguna de estas despensas te queda lejanas de visitar, puedes ingresar a los sistemas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Con solo introducir tu código postal o ciudad el buscador te arrojará los resultados deseados.
Acude con puntualidad para tener la oportunidad de estas cajas con varios kilos de alimentos. Muchas personas querrán acceder a estos recursos gratuitos y no durarán en realizar filas.