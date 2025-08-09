Todas las personas desean que el éxito llegue a sus vidas. Por ejemplo, es seguro que te gustaría contar con buenos ingresos económicos para alcanzar tus objetivos. Si bien el esfuerzo es primordial para ello, puedes complementarlo con un ritaual del Feng Shui que te ayudaría a atraer la abundancia usando solo un frasco de monedas. Sin embargo, no deberás colocarlo en cualquier ligar. Hay puntos estratégicos y te revelaré cuáles son.

La técnica del Feng Shui es conocida en el ámbito de la decoración. Por si no lo sabías, su aplicación te permite acumular energía positiva , lo cual contribuye a que mantengas un buen estado de salud, fortalezcas tus relaciones familiares, consigas prosperidad económica y, en general, el bienestar de tu hogar. Por estas razones, muchas personas confían en esta filosofía ancestral y no dudan en incorporarla a sus vidas.

Ahora, retornando a la energía del dinero, debes comprender que cada rincón de tu hogar posee una vibración en particular. Por eso, es importante que sepas dónde colocar los elementos específicos. Además, debes asegurar que tu verdadera intención y el cuidado que les dediques sean los adecuados. Sin más preámbulos, descubre las zonas claves de tu hogar para ubicar tu frasco con monedas.

Para atraer la energía del dinero, es clave que sepas dónde colocar este frasco con monedas. (Crédito: Freepik)

¿Dónde colocar el frasco de monedas para atraer abundancia, según el Feng Shui?

En el rincón de la riqueza (suerte del hogar o ambiente)

En el mapa Bagua del Feng Shui, el área sureste está directamente ligada a la prosperidad. Por esta razón, te recomiendo que coloques tu frasco con monedas en este lugar específico. Así activarás la energía del dinero.

En la entrada principal

Otro espacio que te recomiendo es cerca a la entrada de tu hogar. Ten en cuenta que no debe estar justo en la puerta principal, ya que podrías ocasionar que la energía se “escape”.

Un buen lugar para colocar tu frasco con monedas es en la entrada de tu hogar. (Crédito: Freepik)

En tu zona de trabajo o escritorio

En caso tengas un espacio de trabajo en tu hogar, también es el sitio perfecto para colocar el frasco con monedas. Al hacerlo, activarás la prosperidad profesional, atrayendo nuevos proyectos y oportunidades a tu vida.

En tu cocina

En el Feng Shui, este espacio representa el sustento diario. Te recomiendo ubicar el frasco con monedas en una alacena o estante alto. Así permitirás el ingreso de la abundancia a tu vida.

Cómo preparar el frasco correctamente

Usa un frasco de vidrio transparente. Debe contar con tapa.

Inserta monedas doradas o plateadas.

Añade un papel escrito con lo que deseas. Por ejemplo: “La riqueza fluye hacia mí con facilidad”.

Mantenlo limpio y en buen estado. En caso el frasco se rompa o se ensucia, debes cambiarlo.

Es importante que tu frasco cuente con tapa para que sea tenga un mejor efecto. (Crédito: Freepik)

Si quieres que esta práctica sea más efectiva, añade granos de arroz, lentejas o hojas de laurel al frasco. Estos elementos son considerados símbolos de la prosperidad.

