Vivimos en una época en la que parece que siempre necesitamos algo más para sentirnos satisfechos. Un mejor trabajo, un teléfono más moderno, más dinero, más reconocimiento o más experiencias. Sin embargo, la frase del filósofo y matemático británico Bertrand Russell, “Carecer de algunas de las cosas que uno desea es condición indispensable de la felicidad”, plantea una idea que va en dirección contraria a esa forma de pensar. Lejos de sugerir que debamos renunciar a nuestros sueños o conformarnos con cualquier situación, Russell invita a reflexionar sobre una realidad humana fundamental: la felicidad no depende de tener todo lo que queremos, sino de aprender a vivir con ciertos deseos sin que estos dominen nuestra vida.

¿Qué significa esta frase de Bertrand Russell?

A primera vista, la frase puede parecer contradictoria. Muchas personas asocian la felicidad con alcanzar metas o conseguir aquello que anhelan. Sin embargo, Russell observó que el deseo forma parte natural de la existencia humana. Siempre habrá algo que queramos obtener, mejorar o experimentar. Si la felicidad dependiera exclusivamente de satisfacer cada deseo, entonces sería prácticamente imposible alcanzarla, ya que al cumplir una meta suelen aparecer nuevas aspiraciones.

Bertrand Russell fue uno de los filósofos más influyentes y reconocidos del siglo XX. | Crédito: Autor desconocido

La reflexión del filósofo apunta a que una vida completamente libre de carencias no necesariamente sería una vida más feliz. De hecho, tener algunos objetivos pendientes, sueños por cumplir o desafíos por delante puede aportar motivación, entusiasmo y sentido de propósito. La búsqueda de algo valioso suele ser tan importante como el resultado final.

Esta idea también puede aplicarse a situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona puede desear una casa más grande, un ascenso laboral o realizar un viaje especial. Es natural trabajar para conseguir esas metas, pero convertirlas en la única condición para sentirse feliz puede generar frustración constante. Mientras tanto, la vida sigue ocurriendo y se pierden oportunidades para disfrutar de lo que ya se tiene.

Russell sugiere que la felicidad surge cuando existe un equilibrio entre las aspiraciones y la capacidad de apreciar el presente. No se trata de eliminar los deseos, sino de evitar que se conviertan en una fuente permanente de insatisfacción. Cuando una persona aprende a valorar sus relaciones, sus logros actuales y los pequeños momentos del día a día, es más probable que experimente bienestar incluso mientras persigue nuevos objetivos.

En una sociedad marcada por el consumo y la comparación constante, esta reflexión resulta especialmente vigente. Las redes sociales y la publicidad suelen transmitir la idea de que siempre falta algo para alcanzar la plenitud. Sin embargo, la frase de Russell recuerda que la felicidad no nace de acumular sin límites, sino de desarrollar una relación más saludable con nuestros deseos.

Al final, el pensamiento del filósofo invita a una pregunta sencilla pero profunda: ¿cuántas cosas necesitamos realmente para sentirnos bien? Tal vez una parte importante de la felicidad consista en aceptar que no todo deseo será satisfecho de inmediato y que, aun así, es posible disfrutar de una vida plena y significativa.

Bertrand Russell defendió la importancia del pensamiento crítico y la reflexión para alcanzar una vida plena. | Crédito: Fotógrafo no identificado

¿Quién fue Bertrand Russell?

Bertrand Russell (1872-1970) fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico considerado una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX.

Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1950 por sus escritos en defensa de la libertad de pensamiento y los ideales humanitarios.

A lo largo de su vida reflexionó sobre temas como la felicidad, la educación, la ética y la sociedad, dejando frases y enseñanzas que siguen siendo objeto de análisis y debate en la actualidad.

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