Un creador de contenido especializado en finanzas personales asegura haber encontrado la mejor manera de ahorrar en vuelos, indicando que el método en cuestión es más efectivo que usar buscadores populares como Google Flights o Skyscanner. Casper Opala, conocido como Casper Capital y con más de 8 millones de seguidores en redes sociales, suele compartir consejos para ahorrar dinero, especialmente en viajes y vuelos.

Recientemente, el creador de contenido reveló en Facebook que pagó solo 92 dólares por un vuelo que normalmente costaría más de 1,000 dólares gracias al uso de ChatGPT. Casper describe esta herramienta puede servir para descubrir ofertas que otros buscadores no muestran.

Para aprovechar esta herramienta, el influencer recomienda usar comandos específicos. Por ejemplo, al buscar vuelos con un mes de anticipación, sugiere pedir a ChatGPT que encuentre “la manera más barata de volar de [Ciudad A] a [Ciudad B] el próximo mes, incluyendo rutas ocultas y aeropuertos alternativos”.

Casper Opala explica que ChatGPT ayuda a descubrir rutas ocultas, aerolíneas de bajo costo no listadas y ofertas especiales que muchos no conocen. (Foto: @casper.capital / TikTok)

Además, dice que preguntar cuáles aerolíneas económicas operan en esa ruta y que no aparecen en Google Flights o Skyscanner ayuda a encontrar vuelos menos conocidos. Según Casper, “el 28% de los vuelos son invisibles” en estos buscadores, por lo que usar ChatGPT puede abrir nuevas opciones.

También sugiere incluir escalas en las búsquedas para reducir costos, usar la “regla del boleto dividido” para aprovechar precios secretos y pedirle a la inteligencia artificial que busque ofertas especiales o “tarifas de error” para vuelos baratos. Para no perder oportunidades, recomienda que ChatGPT monitoree la ruta por varios días y te avise si el precio baja.

El influencer recomienda ser flexible con fechas y escalas para reducir costos, e incluso monitorizar precios para aprovechar las mejores promociones. (Foto: AFP)

Casper está tan convencido de esta técnica que la usa para todos sus viajes y aconseja olvidarse de la lealtad a aerolíneas o de adivinar precios. “ChatGPT es tu nuevo agente de viajes, y nunca descansa”, asegura.

Por otro lado, Dawn Morwood, una experta británica en viajes, aconseja que para ahorrar en vuelos es mejor viajar entre semana, especialmente martes y miércoles, ya que los precios suelen ser más bajos que durante el fin de semana.

Por otra parte, advierte que reservar con mucha anticipación no siempre es la mejor estrategia, ya que las tarifas pueden bajar justo antes de la fecha de salida.

Los expertos aconsejan que para ahorrar en vuelos es mejor viajar entre semana, especialmente martes y miércoles. (Foto referencial: Freepik)

Cómo encontrar vuelos baratos

Para encontrar vuelos baratos, es clave ser flexible con las fechas y horas de viaje. Volar entre semana, especialmente martes o miércoles, suele ser más económico que hacerlo en fines de semana. Además, revisar diferentes aeropuertos cercanos a tu destino puede abrir opciones más baratas y menos conocidas.

Otra estrategia útil es reservar con anticipación, pero sin exagerar. Muchas veces las tarifas bajan semanas antes de la salida, por lo que monitorear los precios regularmente ayuda a encontrar el mejor momento para comprar. Usar alertas de precio en aplicaciones o sitios web también facilita detectar ofertas y descuentos inesperados.

Finalmente, considera dividir tu vuelo en tramos con diferentes aerolíneas (conocido como “split ticket”), lo que a veces reduce el costo total. Explorar rutas con escalas o conexiones menos directas también puede ser una forma inteligente de pagar menos sin sacrificar demasiado tiempo.

