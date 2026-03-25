La madrugada del domingo 29 de marzo de 2026 España volverá a vivir ese pequeño ritual que, casi sin darnos cuenta, marca el verdadero inicio de la primavera: el salto al horario de verano, cuando el reloj se adelanta una hora y la noche se acorta a solo 23 horas en todas las provincias del país, de la península a Baleares, de Canarias a Ceuta y Melilla. En cuestión de segundos, a las 2:00 pasarán a ser las 3:00 en la España peninsular y balear, mientras que en el archipiélago canario el cambio se hará de la 1:00 a las 2:00, manteniendo la clásica hora menos pero sincronizando a la vez un país entero con la nueva rutina de luz y actividad. Es un ajuste previsto en el calendario oficial europeo, que todavía mantiene vigentes los dos cambios de hora anuales y que, más allá de la incomodidad de dormir una hora menos, redefine de golpe nuestras tardes, alargando la claridad y reordenando costumbres, horarios laborales, consumo energético y vida social bajo el paraguas de un horario de verano que se prolongará hasta finales de octubre.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en España?

El final del horario de invierno ya tiene fecha oficial en el calendario español: será en la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026. El ajuste está fijado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y forma parte del marco europeo que regula los cambios de hora hasta 2026.En la práctica, el cambio se aplica simultáneamente en todas las comunidades y provincias, con la única diferencia del huso de Canarias, que siempre va una hora por detrás de la península.

Claves rápidas del cambio de hora 2026

Fecha : madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026.

: madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026. Tipo de cambio : paso de horario de invierno a horario de verano.

: paso de horario de invierno a horario de verano. Noche “más corta” : tendrá 23 horas, se “pierde” una hora de sueño.

: tendrá 23 horas, se “pierde” una hora de sueño. Ámbito: todo el territorio español (península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo de 2026?

En el cambio al horario de verano de marzo 2026 el reloj se adelanta una hora en toda España. En la península y Baleares, cuando el reloj marque las 2:00, deberá pasar directamente a las 3:00; el tramo entre las 2:00 y las 3:00 desaparece esa madrugada.En Canarias, la referencia horaria se adelanta una hora antes: el salto se da de la 1:00 a las 2:00, manteniendo la tradicional hora menos respecto a la península.

Cómo recordar el sentido del cambio

Marzo: “primavera/verano”, se adelanta el reloj (dormimos una hora menos, anochece más tarde).

Octubre: “otoño/invierno”, se atrasa el reloj (dormimos una hora más, anochece antes).

Regla mnemotécnica: en verano avanzas (adelantas), en invierno vuelves (atrasas).

¿A qué hora hay que cambiar el reloj según cada zona de España?

El ajuste al horario de verano 2026 está unificado, pero la hora exacta del salto varía según el huso de referencia. El objetivo es minimizar el impacto en la actividad diaria concentrando el cambio en la madrugada del domingo.

Hora del cambio por territorios

Zona Hora antes del cambio Hora después del cambio Acción sobre el reloj Península y Baleares 2:00 3:00 Adelantar una hora Canarias 1:00 2:00 Adelantar una hora Ceuta y Melilla 2:00 3:00 Adelantar una hora

En todos los casos se adelanta una hora, de modo que la noche del 29 de marzo tendrá oficialmente solo 23 horas. Los dispositivos conectados (móviles, ordenadores, smartwatches) suelen ajustarse de forma automática, pero se recomienda revisar relojes analógicos, de hogar y de vehículos.

¿Qué pasa en todas las provincias y cuánto dura el horario de verano?

El cambio al horario de verano se aplica de forma homogénea en todas las provincias españolas: no hay excepciones ni horarios distintos por comunidad autónoma. La diferencia horaria entre España peninsular y Canarias se mantiene: Canarias sigue estando una hora por detrás durante todo el año.

Aplicación provincial del horario de verano

Todas las provincias peninsulares (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, etc.) ajustan de 2:00 a 3:00.

Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera) también cambian de 2:00 a 3:00.

Canarias (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, etc.) ajustan de 1:00 a 2:00.

Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se rigen por el salto de 2:00 a 3:00.

El horario de verano 2026 se mantendrá desde el 29 de marzo hasta el domingo 25 de octubre, cuando se producirá el cambio de vuelta al horario de invierno atrasando el reloj una hora.

¿Por qué se sigue cambiando la hora y qué efectos tiene?

El sistema de cambio horario tiene más de un siglo de historia y nació como medida para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. En España, la práctica se consolidó en el marco de la normativa europea, que marca dos ajustes anuales: último domingo de marzo (verano) y último domingo de octubre (invierno).Aunque algunos estudios cuestionan el ahorro real y señalan posibles impactos sobre el sueño y el reloj biológico, la medida continúa vigente al menos hasta 2026, a la espera de que la Unión Europea cierre el debate sobre su continuidad.

Efectos más habituales del cambio de hora

Sensación de cansancio o somnolencia los primeros días por dormir una hora menos.

Alteración del ritmo de sueño y del rendimiento en las mañanas inmediatas al cambio.

Tardes con más luz, lo que favorece actividades al aire libre y consumo en comercio y hostelería.

¿Qué ocurrirá con el cambio de hora después de 2026?

El calendario oficial de cambios de hora está definido hasta 2026, con ajustes fijados para el 29 de marzo (verano) y el 25 de octubre (invierno). A partir de 2027 no hay fechas confirmadas, porque la Unión Europea debe decidir si mantiene el sistema de cambios estacionales o apuesta por un horario único todo el año.Si finalmente se suprimen los cambios, España tendrá que optar entre un horario de verano permanente (tardes más largas) o uno de invierno permanente (amaneceres más tempranos), una decisión con impacto en horarios laborales, consumo energético y hábitos de vida.

Escenarios que se barajan en la UE

Mantener el modelo actual de dos cambios anuales.

Eliminar los ajustes y fijar un único horario nacional estable todo el año.

Coordinar la decisión entre países para evitar confusión en transporte, comercio y comunicaciones.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en España 2026

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026?

La fecha exacta es la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

Se adelanta una hora: en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, de las 2:00 a las 3:00; en Canarias, de la 1:00 a las 2:00.

¿Cuántas horas tendrá la noche del cambio de hora?

La noche tendrá 23 horas, porque se suprime el intervalo entre las 2:00 y las 3:00 en la España peninsular y Baleares, y entre la 1:00 y las 2:00 en Canarias.

¿El cambio se aplica en todas las provincias de España?

Sí, el cambio al horario de verano se aplica en todas las provincias y comunidades autónomas, sin excepciones regionales.

¿Hasta cuándo estará vigente el horario de verano 2026?

El horario de verano 2026 se mantendrá hasta el domingo 25 de octubre, cuando se atrasará el reloj una hora para volver al horario de invierno.