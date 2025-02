Arizona es un estado único en muchos aspectos, y el tema del cambio de hora no es la excepción. A diferencia de la mayoría de los estados en Estados Unidos, Arizona no adopta el horario de verano (Daylight Saving Time, DST), manteniendo un horario constante durante todo el año. Sin embargo, este estado del suroeste, con ciudades icónicas como Phoenix, Tucson y Flagstaff, experimenta la transición del invierno a la primavera de una manera muy particular. Esta época trae consigo cambios en la rutina diaria, actividades al aire libre y eventos culturales que definen la vida en Arizona. En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cómo se vive el cambio de estación en Arizona en 2025, incluyendo fechas clave, razones por las que el estado no cambia de hora, y consejos para aprovechar al máximo la primavera.

¿Por qué Arizona no cambia de hora?

Arizona decidió no seguir el horario de verano desde 1968 debido a su clima caluroso. Al evitar adelantar los relojes, los residentes pueden disfrutar de tardes más frescas y reducir el consumo de energía asociado al uso del aire acondicionado. La única excepción en el estado es la Nación Navajo, que sí adopta el horario de verano en su territorio.

Beneficios de no cambiar la hora en Arizona:

Ahorro energético en el uso del aire acondicionado.

Tardes más frescas, ideales para actividades al aire libre.

Mayor consistencia horaria con estados cercanos como California durante el verano.

¿Cuándo termina el invierno y comienza la primavera en Arizona?

Aunque Arizona no cambia de hora, la primavera comienza oficialmente el 20 de marzo de 2025, tras finalizar el invierno el 19 de marzo. Este periodo marca temperaturas más agradables y la llegada de eventos y actividades al aire libre.

Clima esperado durante la primavera en Arizona:

Ciudad Temperatura mínima (°C) Temperatura máxima (°C) Phoenix 12°C 26°C Tucson 11°C 25°C Flagstaff 2°C 14°C Mesa 13°C 27°C

¿Cómo afecta la primavera a las principales ciudades de Arizona?

Phoenix

La capital de Arizona se llena de vida con festivales, caminatas por el Desierto de Sonora y recorridos por el Jardín Botánico del Desierto.

Tucson

Tucson celebra eventos culturales, conciertos y actividades al aire libre, aprovechando sus paisajes desérticos únicos.

Flagstaff

Con un clima más fresco, Flagstaff ofrece rutas de senderismo en los bosques cercanos y actividades de observación astronómica en el Observatorio Lowell.

Mesa y Scottsdale

Estas ciudades promueven mercados locales, paseos en bicicleta y visitas a galerías de arte al aire libre.

Resumen de la primavera en Arizona 2025

Arizona no cambia de hora (excepto la Nación Navajo).

(excepto la Nación Navajo). Fin del invierno : 19 de marzo de 2025.

: 19 de marzo de 2025. Inicio de la primavera : 20 de marzo de 2025.

: 20 de marzo de 2025. Actividades destacadas: senderismo, festivales culturales, turismo astronómico y visitas a parques nacionales.

