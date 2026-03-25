En Barcelona, el cambio al horario de verano se acerca y es importante estar preparados para el ajuste. En esta nota te contamos cuándo se deberán adelantar los relojes, en qué ciudades de la región aplica y la hora exacta en que se realizará la modificación. ¡Aprovecha esta gran oportunidad!

Ten en cuenta que el cambio busca que los días aprovechen mejor la luz natural, afectando tanto la vida cotidiana como los horarios laborales y de descanso. Conocer con antelación los detalles permite planificar las actividades sin que el adelanto de una hora genere confusiones o inconvenientes.

Barcelona adelanta sus relojes una hora para dar inicio al horario de verano. (Foto: Composición Mag)

Fecha exacta y hora en Barcelona para el cambio al horario de verano

En Barcelona, el cambio al horario de verano en 2026 será en la madrugada del domingo 29 de marzo, donde se tendrá que adelantar el reloj una hora (dormirás una hora menos).

¿Cuándo inicia el horario de verano 2026? ¿El cambio de hora es el mismo para todo España? ¿Se gana o se pierde una hora por el cambio? La entrada al horario de verano 2026 en España será el domingo 29 de marzo de 2026, último domingo de marzo. En la España peninsular (incluida Barcelona), el cambio se hace a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes pasan directamente a las 3:00. Esa noche el día oficial tiene 23 horas porque se “pierde” una hora.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj por el cambio de hora en Barcelona 2026?

En marzo 2026, al entrar en horario de verano, se adelanta el reloj una hora: de las 2:00 am a las 3:00 am en península y Baleares. Una regla práctica verificada para recordar siempre cómo ajustar el reloj es que en primavera se adelanta, mientras que en otoño se atrasa.

¿En qué ciudades de Barcelona se aplicará el cambio de horario?

La respuesta corta y correcta es: no existe ninguna ciudad de Barcelona donde NO se aplique el cambio de horario. El cambio de hora en 2026 se aplica en toda la provincia de Barcelona, en toda Cataluña y en toda la España peninsular y Baleares. Es decir, ciudades como Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa y Sabadell, cambiarán la hora exactamente al mismo tiempo.

Vigencia del horario de verano 2026 en Barcelona

El horario de verano de 2026 estará vigente hasta el domingo 25 de octubre de 2026, cuando se volverá al horario de invierno atrasando una hora el reloj (de 3:00 a 2:00 en la península).