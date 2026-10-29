El domingo 1 de noviembre de 2026 no traerá el mismo cambio de hora para todo Canadá. Toronto, Montreal, Ottawa y Halifax deberán atrasar sus relojes de las 2:00 a la 1:00 a. m. local, mientras Vancouver, Calgary, Edmonton y Winnipeg conservarán la lectura vigente por las reformas adoptadas este año. Saskatchewan y Yukón también mantendrán sus referencias fijas. Para residentes y familias que coordinan actividades entre provincias, la consecuencia práctica es doble: comprobar si su localidad participa y revisar las diferencias con otras ciudades. Las excepciones de Ontario, Quebec, Columbia Británica y Nunavut impiden resolver la consulta utilizando únicamente el nombre de la provincia o territorio.

TL;DR: Cambio de horario en Canadá

Donde continúa el sistema estacional, el domingo 1 de noviembre de 2026 los relojes retroceden de las 2:00 a la 1:00 a. m. local. No ocurre simultáneamente en todo Canadá.

Columbia Británica, Alberta, Manitoba y los Territorios del Noroeste llegan a noviembre con nuevas disposiciones para mantener horarios fijos; sus desfases UTC no son iguales.

Saskatchewan mantiene UTC−6 y Yukón UTC−7 durante todo el año. La antigua excepción estacional de Lloydminster deja de implicar un retroceso en noviembre de 2026.

Ontario occidental, la Baja Costa Norte de Quebec y Southampton, en Nunavut, requieren distinguir reglas locales de las aplicables en otras partes de sus provincias o territorios.

El anuncio de reforma de Quebec del 28 de octubre no cancela la transición del 1 de noviembre ni establece todavía si se conservaría el horario estándar o el de verano.

¿Cuándo termina el horario de verano en las regiones que todavía cambian el reloj?

La transición pertinente es la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. En las localidades que mantienen el calendario estacional, al llegar a las 2:00 a. m. el reloj vuelve a la 1:00 a. m. La franja comprendida entre ambas horas aparece dos veces: primero en horario de verano y después en horario estándar. El Consejo Nacional de Investigación de Canadá —NRC, por sus siglas en inglés— explica este calendario general, cuya aplicación depende de la legislación provincial o territorial.

Eso no significa que exista una única hora nacional para realizar el ajuste. St. John’s, Halifax, Toronto e Iqaluit no pertenecen todas a la misma zona; cada localidad participante aplica la transición según su reloj. Además, varias reformas de 2026 han eliminado el retroceso en jurisdicciones que antes lo realizaban, por lo que una instrucción nacional sin excepciones sería incorrecta.

Regímenes y transiciones del 1 de noviembre de 2026

Jurisdicción o zona verificada ¿Mueve el reloj? Regla de noviembre Próximo adelanto estacional previsto Ontario en la zona del Este; mayor parte de Quebec Sí 2:00 → 1:00 a. m.; regreso a UTC−5 14 de marzo de 2027 Nuevo Brunswick, Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo Sí 2:00 → 1:00 a. m.; regreso a UTC−4 14 de marzo de 2027 Terranova y Labrador Sí 2:00 → 1:00 a. m.; UTC−3:30 o UTC−4 según la localidad 14 de marzo de 2027 Mayor parte de Nunavut Sí 2:00 → 1:00 a. m.; referencia estándar del Este, Centro o Montaña 14 de marzo de 2027 Columbia Británica No UTC−7 en la mayor parte; UTC−6 en comunidades del sureste alineadas con Alberta No corresponde bajo el régimen fijo Alberta y Territorios del Noroeste No Mantienen UTC−6 No corresponde bajo el régimen fijo Saskatchewan No Mantiene UTC−6 No corresponde bajo el régimen fijo Manitoba y Ontario al oeste del meridiano 90° O No Mantienen UTC−5 No corresponde bajo el régimen fijo Yukón No Mantiene UTC−7 No corresponde bajo el régimen fijo Baja Costa Norte de Quebec No Mantiene UTC−4 No corresponde bajo el régimen fijo Southampton e islas adyacentes, Nunavut No Mantienen UTC−5 No corresponde bajo el régimen fijo

La tabla combina los calendarios estacionales con las disposiciones territoriales y provinciales actualizadas. Las excepciones atlánticas de Quebec y las distintas zonas de Terranova y Labrador y Nunavut se detallan a continuación.

¿Qué provincias y territorios mantendrán un horario fijo?

Columbia Británica: Vancouver no retrocede, pero el sureste tiene otra referencia

La mayor parte de Columbia Británica conservará UTC−7. El Gobierno denomina esta referencia Pacific Time y utiliza la abreviatura PCT, en sustitución de las antiguas siglas estacionales PST y PDT. La reforma se activó el 8 de marzo de 2026 y elimina el retroceso que antes correspondía en noviembre. Vancouver y Victoria quedan dentro de ese régimen.

No obstante, la provincia conserva diferencias regionales. Dawson Creek, Fort St. John y Fort Nelson mantienen MST, UTC−7, por lo que coincidirán numéricamente con Vancouver aunque no necesiten utilizar la misma etiqueta. En el sureste, la información provincial actualizada indica que Cranbrook, Fernie, Golden, Invermere y otras comunidades alineadas con Alberta seguirán UTC−6 durante todo el año. No corresponde asignarles automáticamente la hora de Vancouver.

Alberta y Territorios del Noroeste: UTC−6 durante todo el año

Alberta mantendrá la hora que antes identificaba como Mountain Daylight Time. Su nueva denominación oficial es Alberta Time, abreviada ABT, equivalente a UTC−6. Calgary y Edmonton no deben retroceder a UTC−7 el 1 de noviembre. La guía oficial sobre Alberta Time confirma tanto el régimen como las recomendaciones para dispositivos.

Los Territorios del Noroeste también conservarán UTC−6. Su Gobierno informó que los reglamentos correspondientes entraron en vigor el 21 de agosto de 2026 y que no habrá cambio de reloj el 1 de noviembre. Yellowknife mantendrá así la misma referencia numérica que Alberta y Saskatchewan.

Saskatchewan: la excepción histórica de Lloydminster cambia de contexto

El Gobierno de Saskatchewan indica que toda la provincia utiliza CST, UTC−6, durante el año y que actualmente no existen áreas con una opción horaria diferente. La posibilidad legal de establecerlas para comunidades fronterizas no equivale a que haya una excepción activa.

Lloydminster, ciudad situada en la frontera con Alberta, solía seguir el ciclo de esa provincia y retroceder a UTC−7 en invierno. La adopción de UTC−6 permanente en Alberta elimina esa diferencia. Por eso, una guía antigua que ordene atrasar el reloj en Lloydminster ya no describe la situación de noviembre de 2026.

Manitoba y Yukón: horarios fijos, pero separados por dos horas

Manitoba conservará UTC−5, la referencia de su anterior horario de verano central. La reforma legal denomina ese régimen Manitoba Standard Time y permite la abreviatura MBT. Aunque la ley fue aprobada en 2023, su entrada en vigor quedó fijada para el 31 de octubre de 2026 mediante proclamación: Winnipeg no retrocederá al día siguiente.

Yukón mantiene UTC−7 desde 2020, bajo la denominación Yukon Standard Time. Whitehorse no tiene una transición pendiente en noviembre. Que Manitoba y Yukón utilicen horarios permanentes no significa que compartan zona: sus relojes quedarán separados por dos horas.

¿Qué excepciones deben revisarse en Ontario, Quebec y Nunavut?

Ontario: Toronto cambia, Kenora no

Toronto, Ottawa y Thunder Bay continúan con los ajustes estacionales de la zona del Este. En cambio, el Reglamento 333/26 de Ontario, registrado el 20 de octubre y con entrada en vigor el 1 de noviembre de 2026, establece UTC−5 durante todo el año para la parte de la provincia situada al oeste del meridiano 90° O. Kenora queda dentro de esa área.ontario+1

La regulación ya va más allá del anuncio de intención difundido el 13 de octubre: fija una regla y una fecha de aplicación. Las localidades occidentales que ya mantenían UTC−5, como Atikokan, tampoco deben realizar un ajuste innecesario. Durante el invierno, Kenora coincidirá con Toronto; cuando Toronto adelante el reloj en marzo, dejarán de mostrar la misma hora.ontario+1

Quebec: Montreal no representa todas las reglas provinciales

Montreal y la ciudad de Quebec regresarán a EST, UTC−5. La Baja Costa Norte, donde se encuentra Blanc-Sablon, mantiene AST, UTC−4, durante todo el año. Las islas de la Magdalena y Listuguj utilizan el régimen atlántico estacional: pasan de ADT, UTC−3, a AST, UTC−4. Minganie, incluida la isla de Anticosti, sigue la referencia del Este.

Estas diferencias impiden usar «hora de Quebec» como una respuesta suficiente para cualquier localidad. Dos comunidades pueden coincidir en una época y separarse en otra, o utilizar el mismo desfase UTC con calendarios distintos.

Nunavut: tres zonas y una excepción permanente

Nunavut abarca referencias del Este, del Centro y de la Montaña. La mayor parte del territorio mantiene cambios estacionales; Iqaluit, por ejemplo, regresará a EST, UTC−5. Southampton y sus islas adyacentes permanecen en EST durante todo el año, según sus reglamentos territoriales. Esa excepción no debe extenderse a todo Nunavut.

¿Qué hora tendrá cada ciudad después del cambio?

La siguiente comparación utiliza un mismo instante: el lunes 2 de noviembre de 2026 a las 17:00 UTC, cuando en Toronto serán las 12:00 del mediodía. No representa el momento de las transiciones, sino una referencia posterior a ellas.

Ciudad o localidad Zona o denominación posterior Desfase UTC Hora en ese mismo instante Vancouver y Victoria Pacific Time, PCT UTC−7 10:00 a. m. Dawson Creek Mountain Standard Time, MST UTC−7 10:00 a. m. Whitehorse Yukon Standard Time UTC−7 10:00 a. m. Calgary y Edmonton Alberta Time, ABT UTC−6 11:00 a. m. Cranbrook y Golden Mountain Daylight Time, MDT, fijo UTC−6 11:00 a. m. Regina, Saskatoon y Lloydminster Central Standard Time, CST UTC−6 11:00 a. m. Yellowknife Northwest Territories Time UTC−6 11:00 a. m. Winnipeg Manitoba Standard Time, MBT UTC−5 12:00 p. m. Kenora y Atikokan Referencia fija equivalente a EST UTC−5 12:00 p. m. Toronto, Ottawa y Thunder Bay Eastern Standard Time, EST UTC−5 12:00 p. m. Montreal y ciudad de Quebec Eastern Standard Time, EST UTC−5 12:00 p. m. Iqaluit Eastern Standard Time, EST, estacional UTC−5 12:00 p. m. Southampton Eastern Standard Time, EST, fijo UTC−5 12:00 p. m. Halifax, Fredericton y Charlottetown Atlantic Standard Time, AST UTC−4 1:00 p. m. Blanc-Sablon Atlantic Standard Time, AST, fijo UTC−4 1:00 p. m. Islas de la Magdalena Atlantic Standard Time, AST, estacional UTC−4 1:00 p. m. Happy Valley-Goose Bay Atlantic Standard Time, AST UTC−4 1:00 p. m. St. John’s Newfoundland Standard Time, NST UTC−3:30 1:30 p. m.

Las denominaciones provinciales nuevas pueden no coincidir con las etiquetas que muestran todavía algunos equipos. Para una coordinación precisa, la ciudad, la fecha y el desfase UTC ofrecen una referencia más completa que una abreviatura aislada.

Terranova y Labrador merece una aclaración adicional: la isla de Terranova, incluida St. John’s, utiliza la referencia de media hora; gran parte de Labrador utiliza la atlántica, mientras su extremo suroriental sigue la de Terranova. No debe asignarse la hora de St. John’s a toda la provincia.

¿Quién decide la hora en Canadá y qué reformas siguen pendientes?

El NRC proporciona la referencia oficial de tiempo y explica el marco general, pero las zonas y los ajustes estacionales se regulan principalmente mediante legislación provincial y territorial. Una decisión de una jurisdicción vecina no modifica automáticamente la norma local. La coordinación puede motivar una reforma, pero debe materializarse en el instrumento correspondiente.

Ontario ilustra la diferencia entre aprobar una ley y aplicarla. La Time Amendment Act, 2020 contempla convertir el antiguo horario de verano en la referencia de todo el año, pero el régimen estacional continúa en Toronto y otras localidades del Este. La regulación occidental de 2026 tiene un alcance específico y no equivale a activar aquella reforma para toda la provincia.

En Quebec, el anuncio del 28 de octubre de 2026 expresa la intención de presentar un proyecto para terminar los cambios. La ministra de Justicia señaló que aún debe determinarse si se elegiría el horario de verano o el estándar. El mismo comunicado confirma el retroceso del 1 de noviembre. Por tanto, no existe base para afirmar que ya se haya aprobado un horario permanente ni para garantizar que será el último ajuste.

¿Horario fijo significa siempre horario estándar?

No. «Dejar de cambiar el reloj» describe una práctica, pero no identifica por sí solo el desfase elegido. Saskatchewan conserva CST, UTC−6; Alberta mantiene la referencia que antes correspondía a MDT, también UTC−6. Coinciden numéricamente, aunque sus antecedentes y denominaciones sean distintos.

Manitoba ofrece otro ejemplo: la política se presentó como continuidad del horario de verano, pero la ley denomina Manitoba Standard Time a su nueva referencia fija UTC−5. Es necesario distinguir el nombre legal del régimen y la hora que efectivamente mantiene el reloj.

«Horario de invierno» es una expresión coloquial para el horario estándar en los lugares que regresan a él en otoño. No significa que empiece el invierno astronómico. Adelantar o atrasar el reloj tampoco añade luz solar: cambia su distribución respecto de la hora civil.

¿Qué dispositivos revisar y cómo evitar una corrección innecesaria?

La actualización automática depende de la configuración, del software y de las reglas horarias incorporadas al equipo. Alberta advierte que algunos dispositivos antiguos podrían no reconocer el nuevo régimen; recomienda instalar las actualizaciones disponibles y revisar las opciones automáticas antes de seguir las instrucciones del fabricante para una corrección manual.

Microsoft publicó además una actualización específica para el cambio de Alberta a UTC−6 permanente. Su existencia no garantiza que todos los equipos ya la tengan instalada ni que las reformas de otras jurisdicciones se resuelvan con el mismo procedimiento.

Comprueba primero si tu localidad debe cambiar, antes de tocar el reloj.

Revisa la zona utilizada por calendarios y reuniones recurrentes.

Confirma la hora de destino en reservas y desplazamientos entre provincias.

En Vancouver, Calgary, Winnipeg y otras localidades con horario fijo, no restes una hora si el reloj ya muestra la referencia correcta.

Para vehículos y electrodomésticos, consulta el manual de la marca y el modelo; no existe una secuencia universal.

Si un equipo muestra una hora inesperada, contrástala con el reloj oficial del NRC, seleccionando la referencia adecuada.

¿Cuándo será la siguiente transición en las regiones que siguen cambiando?

Con la normativa estacional vigente al 29 de octubre de 2026, el próximo adelanto corresponde al domingo 14 de marzo de 2027: a las 2:00 a. m., los relojes pasarán a las 3:00 a. m. en las localidades participantes. El siguiente retroceso del calendario sería el domingo 7 de noviembre de 2027. Estas previsiones no se aplican a jurisdicciones con horarios fijos y podrían cambiar si entra en vigor una nueva reforma.

En Quebec, esa precisión es especialmente importante: existe una intención política de modificar el sistema, pero todavía no una norma que permita sustituir el calendario vigente por otro confirmado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de Canadá

¿Toronto y Vancouver seguirán separados por tres horas?

No durante el invierno posterior al ajuste de 2026. Toronto quedará en UTC−5 y Vancouver en UTC−7: la diferencia será de dos horas. Cuando Toronto vuelva a UTC−4 en marzo, serán tres.

¿Winnipeg tendrá la misma hora que Toronto?

Sí durante el periodo en que Toronto utilice EST, UTC−5. Winnipeg mantendrá UTC−5 todo el año; Toronto adelantará su reloj en marzo conforme al calendario vigente.

¿Quebec ya decidió conservar el horario de verano?

No. El anuncio del 28 de octubre indica que todavía debe evaluarse si se optaría por el horario de verano o por el estándar.

¿Lloydminster debe atrasar el reloj como en años anteriores?

No en noviembre de 2026. La referencia fija de Alberta elimina la antigua diferencia invernal con Saskatchewan.

¿Puedo ajustar un reloj manual antes de acostarme?

Sí, si tu localidad realiza la transición y ya no necesitas la hora anterior. En un lugar con horario fijo, no corresponde modificarlo por este calendario.

¿Una videollamada puede aparecer a otra hora aunque yo no cambie el reloj?

Sí. Puede ocurrir si la otra ciudad realiza una transición y el evento está fijado a su zona. Confirma qué referencia debe conservar la reunión.

¿St. John’s tiene una hora más que Halifax?

No. En el ejemplo del 2 de noviembre de 2026, St. John’s estará 30 minutos por delante de Halifax. La referencia de Terranova tiene un desfase de media hora.