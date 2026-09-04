El cambio de horario en España 2026 se realizará durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. A las 3:00 habrá que atrasar el reloj a las 2:00 en la España peninsular y Baleares, mientras que en Canarias el ajuste será de las 2:00 a la 1:00. De esta forma comenzará oficialmente el horario de invierno y esa noche tendrá 25 horas.

El cambio está contemplado en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece el domingo 25 de octubre de 2026 como la fecha de finalización del horario de verano. La modificación se aplicará en todo el territorio español, aunque la hora concreta del ajuste varía entre la península, Baleares, Ceuta y Melilla y Canarias.

¿Cuándo es exactamente el cambio de horario en España 2026?

El paso al horario de invierno se producirá en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, último domingo del mes. En la España peninsular y Baleares, cuando los relojes marquen las 3:00 de la madrugada, deberán retrasarse directamente a las 2:00.

En Canarias, el cambio se realizará una hora antes según el reloj local: cuando sean las 2:00, los relojes pasarán a marcar la 1:00. La diferencia horaria habitual entre Canarias y la península se mantendrá.

El objetivo práctico para los ciudadanos es sencillo: en otoño se atrasa una hora el reloj. Por eso, la madrugada del cambio será más larga y el domingo 25 de octubre tendrá oficialmente 25 horas.

Datos clave del cambio de hora de invierno 2026 en España

Zona Fecha Hora del cambio Acción sobre el reloj España peninsular y Baleares Madrugada del 24 al 25 de octubre de 2026 De 3:00 a 2:00 Atrasar 1 hora Canarias Madrugada del 24 al 25 de octubre de 2026 De 2:00 a 1:00 Atrasar 1 hora Ceuta y Melilla Madrugada del 24 al 25 de octubre de 2026 De 3:00 a 2:00 Atrasar 1 hora

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en todas las provincias?

En el cambio de horario de octubre de 2026, el reloj se atrasa una hora en toda España. No hay comunidades autónomas o provincias que queden fuera del cambio estacional.

La diferencia está únicamente en la hora que marca el reloj en cada zona. En la península, Baleares, Ceuta y Melilla, las 3:00 pasarán a ser las 2:00. En Canarias, las 2:00 pasarán a ser la 1:00.

Esto significa que la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre tendrá una hora adicional. El cambio también marcará el regreso al horario de invierno, con amaneceres más tempranos y atardeceres más tempranos durante los meses siguientes.

Para no confundirse

Primavera (marzo): se adelanta el reloj una hora

se adelanta el reloj una hora Otoño (octubre): se atrasa el reloj una hora

se atrasa el reloj una hora Península, Baleares, Ceuta y Melilla: de 3:00 a 2:00 en octubre

de 3:00 a 2:00 en octubre Canarias: de 2:00 a 1:00 en octubre

El calendario de estos ajustes está coordinado con la normativa europea y, para España, las fechas correspondientes a 2022-2026 fueron publicadas oficialmente por el BOE.

¿Cómo debo ajustar mi reloj según el lugar donde vivo?

España mantiene dos referencias horarias: la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, por un lado, y Canarias, por otro. Por ello, aunque el cambio se realiza de forma coordinada, la hora exacta en la que se produce el salto es diferente.

Si vives en la península, Baleares, Ceuta o Melilla, cuando sean las 3:00 de la madrugada del domingo 25 de octubre, deberás atrasar el reloj hasta las 2:00.

Si vives en Canarias, cuando sean las 2:00, deberás atrasarlo hasta la 1:00.

Instrucciones prácticas por zonas

Si vives en la península, Baleares, Ceuta o Melilla: el sábado por la noche, recuerda atrasar una hora los relojes que no se actualicen automáticamente.

Si vives en Canarias: atrasa una hora el reloj, de las 2:00 a la 1:00.

Si utilizas un móvil, ordenador, tableta o reloj inteligente: normalmente el dispositivo ajustará automáticamente la hora si tiene configurada correctamente la zona horaria y dispone de sincronización automática.

Aun así, conviene comprobar la hora el domingo por la mañana, especialmente en relojes analógicos, electrodomésticos y otros dispositivos que no estén conectados a internet.

¿Qué efectos tiene el cambio de horario de octubre de 2026 sobre la vida diaria?

El principal efecto inmediato será que se recuperará una hora durante la madrugada del cambio. El domingo 25 de octubre tendrá oficialmente 25 horas, ya que una hora comprendida entre las 2:00 y las 3:00 se repite en la península y Baleares.

El cambio también modificará la distribución de las horas de luz durante el día. Al regresar al horario de invierno, amanecerá más temprano y anochecerá antes en comparación con los días previos al ajuste.

Principales consecuencias inmediatas

Una hora adicional de sueño: si mantienes el mismo horario para acostarte y levantarte, la noche del cambio permite dormir una hora más

si mantienes el mismo horario para acostarte y levantarte, la noche del cambio permite dormir una hora más Amaneceres más tempranos: la luz natural llegará antes por la mañana

la luz natural llegará antes por la mañana Atardeceres más tempranos: habrá menos luz solar disponible al final de la tarde

habrá menos luz solar disponible al final de la tarde Adaptación de las rutinas: algunas personas pueden necesitar unos días para acostumbrarse al nuevo horario

¿Por qué se cambia la hora en España?

El sistema de cambio estacional busca adaptar determinadas actividades a la distribución de las horas de luz natural y está coordinado en la Unión Europea. En España, el marco legal establece que el período de hora de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre.

El Real Decreto 236/2002 establece específicamente que el período de hora de verano termina el último domingo de octubre a las 3:00 de la madrugada, momento en el que la hora oficial se retrasa 60 minutos. La misma norma establece que ese día tiene una duración oficial de 25 horas.

Para el periodo 2022-2026, la Orden PCM/186/2022 concretó las fechas de los cambios, incluida la del 25 de octubre de 2026.

¿Hasta cuándo está previsto mantener el cambio de hora?

El calendario publicado por el BOE establece los cambios de hora correspondientes al periodo comprendido entre 2022 y 2026. En ese calendario, el 25 de octubre de 2026 figura como la fecha de finalización del horario de verano de ese año.

La existencia de un calendario hasta 2026 no debe confundirse con una decisión definitiva de eliminar el cambio de hora después de esa fecha. El sistema estacional continúa sujeto al marco europeo mientras no entre en vigor una modificación que establezca otro régimen.

Por ello, para octubre de 2026, la indicación oficial es clara: España deberá atrasar sus relojes una hora el domingo 25 de octubre.

¿Cuándo se vuelve al horario de verano?

Después del cambio del 25 de octubre de 2026, España permanecerá en el horario de invierno durante los meses siguientes.

El próximo cambio previsto en el calendario oficial para España será el correspondiente a la primavera de 2027, aunque las fechas posteriores a 2026 deben tratarse de acuerdo con el calendario oficial que corresponda en ese momento.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en España 2026

1. ¿Cuándo cambia la hora en España en octubre de 2026?

El cambio de hora se realizará en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. Ese día comenzará el horario de invierno y los relojes deberán atrasarse una hora.

2. ¿A qué hora exacta se cambia el reloj en octubre de 2026?

En la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando sean las 3:00 de la madrugada, los relojes pasarán a marcar las 2:00. En Canarias, cuando sean las 2:00, pasarán a marcar la 1:00.

3. ¿En octubre se adelanta o se atrasa el reloj?

En octubre se atrasa una hora. Es decir, se pasa de las 3:00 a las 2:00 en la península y Baleares, y de las 2:00 a la 1:00 en Canarias.

4. ¿Dormiremos una hora más con el cambio de hora?

Sí. Al atrasar el reloj una hora, la madrugada tendrá una hora adicional y el domingo 25 de octubre contará oficialmente con 25 horas.

5. ¿Qué lugares de España tienen que cambiar la hora?

El cambio se aplica en todo el territorio español. En la península, Baleares, Ceuta y Melilla el ajuste será de 3:00 a 2:00; en Canarias será de 2:00 a 1:00.

6. ¿Los móviles cambian automáticamente la hora?

Los teléfonos móviles y otros dispositivos conectados suelen realizar el ajuste automáticamente cuando tienen correctamente configurada la zona horaria y la sincronización de fecha y hora. Aun así, es recomendable comprobar el domingo que la hora sea correcta.

7. ¿Será este el último cambio de hora en España?

El 25 de octubre de 2026 es la última fecha de cambio de hora incluida en el calendario español publicado para el periodo 2022-2026. Esto no significa por sí mismo que España haya eliminado definitivamente el cambio estacional a partir de 2027. La continuidad del sistema dependerá del marco normativo que esté vigente entonces.