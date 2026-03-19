El cambio al horario de verano 2026 en España se hará en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo: a las 2:00 habrá que adelantar el reloj a las 3:00 en todo el país (en Canarias, de 1:00 a 2:00), lo que dejará una noche de solo 23 horas y amaneceres más tardíos pero atardeceres más largos durante toda la primavera y el verano. El ajuste está fijado por la normativa europea y el calendario oficial español hasta 2026, por lo que todas las provincias deben aplicar el cambio de manera simultánea, tanto en la España peninsular como en Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias.

¿Cuándo es exactamente el cambio al horario de verano 2026 en España?

El paso al horario de verano se producirá en la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, último domingo del mes, conforme al patrón establecido para todos los países de la UE que aplican el horario estacional. En la España peninsular y Baleares, el cambio se hará cuando el reloj marque las 2:00, momento en el que se saltará directamente a las 3:00; en Canarias, se efectuará de 1:00 a 2:00 de la madrugada, manteniendo la habitual hora de diferencia con la península.

Tabla: Datos clave del cambio de hora de verano 2026 en España

Zona Fecha Hora del cambio Acción sobre el reloj Península y Baleares Madrugada 28–29 marzo 2026 De 2:00 a 3:00 Adelantar 1 hora Canarias Madrugada 28–29 marzo 2026 De 1:00 a 2:00 Adelantar 1 hora Ceuta y Melilla Madrugada 28–29 marzo 2026 De 2:00 a 3:00 Adelantar 1 hora

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en todas las provincias?

En el cambio al horario de verano 2026 el reloj se adelanta una hora en todas las provincias españolas, sin excepciones: cuando sean las 2:00 en la España peninsular y Baleares, los relojes pasarán a marcar directamente las 3:00, y en Canarias el salto será de la 1:00 a las 2:00. Esto implica que esa noche se “pierde” una hora de sueño y que el domingo tendrá únicamente 23 horas de duración, con un amanecer más tardío y un atardecer sensiblemente más tardío en los días siguientes.

Lista rápida para no confundirse:

Primavera (marzo): se adelanta el reloj una hora (de 2:00 a 3:00 en península y Baleares; de 1:00 a 2:00 en Canarias).

Otoño (octubre): se atrasa el reloj una hora (de 3:00 a 2:00 en península y Baleares; de 2:00 a 1:00 en Canarias).

Todas las provincias siguen el mismo calendario oficial fijado por la normativa española y europea, coordinado hasta 2026.

¿Cómo debo ajustar mi reloj según la provincia donde vivo?

Aunque España tiene dos husos oficiales (península/Baleares/Ceuta/Melilla, por un lado, y Canarias, por otro), el cambio de hora se realiza de forma sincronizada y simultánea en todo el territorio, variando solo el número mostrado en el reloj local en el momento exacto del ajuste. La norma práctica es sencilla: en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026, hay que adelantar todos los relojes una hora antes de acostarse si no se actualizan automáticamente, independientemente de la provincia.

Instrucciones prácticas por zonas:

Si vives en la península, Baleares, Ceuta o Melilla : cuando te acuestes el sábado 28, adelanta tu reloj de las 2:00 a las 3:00 (o simplemente suma una hora a la hora que marque).

: cuando te acuestes el sábado 28, adelanta tu reloj de las 2:00 a las 3:00 (o simplemente suma una hora a la hora que marque). Si vives en Canarias : adelanta tu reloj de la 1:00 a las 2:00, manteniendo la diferencia de una hora con respecto a la península.

: adelanta tu reloj de la 1:00 a las 2:00, manteniendo la diferencia de una hora con respecto a la península. Dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, smart TV, relojes inteligentes) conectados a internet suelen cambiar solos mediante protocolos de sincronización horaria, por lo que solo tendrás que ajustar relojes analógicos, electrodomésticos y dispositivos sin conexión.

¿Qué efectos tiene el horario de verano 2026 sobre la vida diaria?

El cambio al horario de verano acorta una noche (23 horas) y desplaza la luz natural hacia la tarde, lo que hace que amanezca más tarde pero anochezca también más tarde, incrementando las horas de claridad disponibles para el ocio, el comercio y la actividad al aire libre. Sin embargo, estudios de cronobiología y la experiencia de años anteriores muestran que el organismo puede tardar entre dos y siete días en adaptarse al nuevo horario, con posible somnolencia, alteraciones del sueño y cambios leves en el estado de ánimo durante los primeros días.

Principales consecuencias inmediatas:

Noche más corta : se “pierde” una hora de sueño la madrugada del cambio, por lo que se recomienda adelantar la hora de acostarse.

: se “pierde” una hora de sueño la madrugada del cambio, por lo que se recomienda adelantar la hora de acostarse. Más luz por la tarde : el sol se pone más tarde, lo que puede favorecer el consumo en hostelería, la práctica deportiva vespertina y las actividades familiares al aire libre.

: el sol se pone más tarde, lo que puede favorecer el consumo en hostelería, la práctica deportiva vespertina y las actividades familiares al aire libre. Ajuste de rutinas: los primeros días pueden requerir pequeños cambios en horarios de comidas, descanso y trabajo para minimizar el impacto en el reloj biológico.

¿Por qué se cambia la hora y hasta cuándo está previsto mantenerlo?

El cambio de hora se implantó originalmente en Europa como medida de ahorro energético, asociada al mejor aprovechamiento de las horas de luz solar coincidiendo con los horarios de actividad, especialmente a raíz de la crisis del petróleo de los años 70. España coordina desde los años 80 su calendario de cambios horarios con el resto de la Unión Europea y actualmente se rige por el Real Decreto 236/2002 y por la Orden PCM/186/2022, que fijan oficialmente las fechas de los ajustes hasta el año 2026.

Claves normativas y de futuro:

El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya las fechas de cambio de hora hasta 2026, manteniendo el esquema de dos ajustes anuales (marzo y octubre).

Existe un debate abierto en la UE sobre la posible eliminación del cambio estacional para adoptar un horario fijo todo el año, pero no se ha tomado aún una decisión definitiva ni se ha fijado una fecha concreta para el fin del sistema.

En 2026, el horario de verano terminará el domingo 25 de octubre, cuando se atrasarán los relojes una hora, recuperando la hora “perdida” en marzo.

¿Cuándo se vuelve al horario de invierno y qué pasa con el debate europeo?

El horario de verano 2026 se mantendrá desde el 29 de marzo hasta el domingo 25 de octubre, fecha en la que se realizará el cambio de vuelta al horario de invierno atrasando una hora los relojes (de 3:00 a 2:00 en la península y Baleares; de 2:00 a 1:00 en Canarias). Este segundo ajuste del año, que alarga la noche a 25 horas, sigue formando parte del calendario oficial mientras la UE no cierre una reforma definitiva del sistema de cambios horarios.

Puntos principales del contexto europeo:

El sistema actual de doble cambio anual (primavera y otoño) se mantiene al menos hasta 2026, con fechas ya programadas y publicadas.

La discusión sobre suprimir el cambio de hora y permitir que cada Estado miembro fije un horario permanente (de verano o de invierno) sigue abierta, pero sin calendario cerrado para su aplicación.

Hasta que haya una decisión diferente, España continuará ajustándose al calendario de cambios acordado a nivel comunitario y recogido en su normativa interna.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en España 2026

1. ¿Cuándo empieza el horario de verano 2026 en España?

El horario de verano en España comenzará en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026, cuando tendrá lugar el cambio oficial de hora y se adelantará el reloj una hora en todo el país.

2. ¿A qué hora exacta se cambia el reloj en marzo de 2026?

En la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla el cambio se hará a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes pasarán a marcar directamente las 3:00; en Canarias el ajuste se realizará de la 1:00 a las 2:00 manteniendo una hora de diferencia con la península.

3. ¿Ese día se adelanta o se atrasa el reloj?

En el cambio al horario de verano 2026 el reloj se adelanta una hora, por lo que esa noche “se pierde” una hora de sueño y el domingo tendrá oficialmente 23 horas, aunque a cambio se ganará más luz por la tarde durante los meses siguientes.

4. ¿Cuánto durará el horario de verano en 2026 y cuándo se vuelve al de invierno?

El horario de verano se mantendrá desde el 29 de marzo hasta el domingo 25 de octubre de 2026, fecha en la que se atrasará el reloj una hora para volver al horario de invierno, recuperando la hora que se pierde en marzo.

5. ¿Qué pasa si no cambio la hora o mis dispositivos no se actualizan solos?

Si no ajustas la hora correctamente, podrías llegar tarde o temprano a tus compromisos del domingo y de los días siguientes, por lo que es recomendable comprobar que móviles, ordenadores y relojes inteligentes tienen la zona horaria correcta y, en caso de relojes analógicos o electrodomésticos, realizar el cambio manualmente la noche anterior.