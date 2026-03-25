El cambio de horario en Madrid 2026 marcará nuevamente la transición al horario de verano, un ajuste que cada año genera dudas entre los ciudadanos. Es por esa razón que en esta nota te informaremos con claridad cuándo se deberán adelantar los relojes en 2026, en qué ciudades de la capital española aplica esta modificación y a qué hora exacta se tendrá que realizar el ajuste. Aprovecha la información para que puedas organizar tus actividades sin contratiempos.

Este cambio, que se aplica en España y en otros países de Europa, implica adelantar una hora los relojes durante la madrugada para aprovechar mejor la luz natural. Aunque puede parecer un detalle menor, tiene efectos en la rutina diaria, el descanso y distintas actividades económicas, por lo que conocer los detalles precisos de este ajuste en 2026 resulta clave para adaptarse de manera adecuada.

Madrid adelanta sus relojes una hora para dar inicio al horario de verano. (Foto: Composición Mag)

Fecha exacta y hora en Madrid para el cambio al horario de verano

En Madrid, el cambio al horario de verano en 2026 será en la madrugada del domingo 29 de marzo, donde se tendrá que adelantar el reloj una hora (dormirás una hora menos).

¿Cuándo inicia el horario de verano 2026? ¿El cambio de hora es el mismo para todo España? ¿Se gana o se pierde una hora por el cambio? La entrada al horario de verano 2026 en España será el domingo 29 de marzo de 2026, último domingo de marzo. En la España peninsular (incluida Madrid), el cambio se hace a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes pasan directamente a las 3:00. Esa noche el día oficial tiene 23 horas porque se “pierde” una hora.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj por el cambio de hora en Madrid 2026?

En marzo 2026, al entrar en horario de verano, se adelanta el reloj una hora: de las 2:00 am a las 3:00 am en península y Baleares. Una regla práctica verificada para recordar siempre cómo ajustar el reloj es que en primavera se adelanta, mientras que en otoño se atrasa.

¿En qué ciudades de Madrid se aplicará el cambio de horario?

Respuesta corta y clara: en todas las ciudades de Madrid se aplicará el cambio de horario 2026. Sí, no es broma. El cambio de horario en España no depende de ciudades específicas, sino que se aplica de forma uniforme en todo el país (por ley y coordinación con la Unión Europea).

En el caso de Madrid, afecta a toda la comunidad autónoma de Madrid, sin excepción. Es decir, aplica igual en: Madrid capital, Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles, Leganés, Alcobendas y cualquier otro municipio. No hay ciudades dentro de Madrid donde no se cambie la hora. ¿Por qué pasa esto? Porque España usa un sistema horario nacional único (excepto Canarias, que tiene otro huso). El cambio de hora es obligatorio en todo el territorio peninsular al mismo tiempo.