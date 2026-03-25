En 2026, el cambio al horario de verano en España, y por tanto en Málaga, se realiza en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo . Esa noche se adelantan los relojes una hora: cuando sean las 2:00, pasarán directamente a las 3:00 de la madrugada, acortando la noche a 23 horas.

Este ajuste sigue la normativa europea y el calendario publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece que el horario de verano comienza el último domingo de marzo. Desde ese domingo, Málaga y el resto de España peninsular disfrutan de más luz por la tarde, algo que se nota especialmente en paseos, terrazas y actividades al aire libre en la Costa del Sol.

¿En qué ciudades se aplica el cambio horario?

El cambio de hora de marzo no es exclusivo de Málaga: se aplica en toda la España peninsular y Baleares, siguiendo la misma referencia horaria. Esto incluye ciudades andaluzas como Sevilla, Granada, Córdoba, Almería, Cádiz, Jaén y Huelva, además de grandes núcleos como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza.

La única diferencia relevante se produce con Canarias, donde el cambio también se realiza la misma noche, pero con una referencia horaria distinta: allí el ajuste se hace de 1:00 a 2:00, manteniendo la clásica diferencia de una hora menos respecto a la península. En la práctica, eso significa que, aunque el reloj cambie a distinta hora local, todo el territorio español entra a la vez en el horario de verano.

MADRID (ESPAÑA), 26/10/2025.- ¿Se acaba el cambio de hora? España vuelve al horario de invierno mientras se plantean nuevas medidas. Foto de AFP / Agencia AFP

Hora exacta del ajuste: así debes mover el reloj

Para no liarte, la referencia oficial es muy clara: en Málaga, en la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, cuando el reloj marque las 2:00, deberás adelantarlo a las 3:00 . Si tienes relojes analógicos (de cocina, pared o pulsera), tendrás que cambiar la hora manualmente antes de irte a dormir o al levantarte.

En la mayoría de móviles, ordenadores y Smart TV el ajuste es automático, ya que toman como referencia los servidores de hora de internet configurados según la zona horaria de España. Aun así, es recomendable comprobar la hora por la mañana, sobre todo si tienes compromisos el domingo (viajes, turnos de trabajo o eventos deportivos).

Cómo afecta el cambio de hora a tu día a día en Málaga

Con el nuevo horario de verano, amanece algo más tarde, pero anochece más tarde, lo que alarga las tardes de luz natural. En Málaga, donde el buen tiempo suele acompañar en primavera, este cambio favorece el ocio vespertino: terrazas más llenas, paseos por la playa después del trabajo y más margen para practicar deporte al aire libre.

Eso sí, la primera noche “pierdes” una hora de sueño, algo que muchas personas notan durante uno o dos días en forma de cansancio o sensación de desajuste. Para minimizar el impacto, algunos expertos recomiendan adelantar ligeramente la hora de acostarse en los días previos y mantener horarios regulares de comida y descanso.

Por qué se sigue haciendo el cambio de hora

El cambio al horario de verano en España se enmarca en la directiva europea que coordina estos ajustes entre los países de la Unión Europea, con el objetivo de aprovechar mejor las horas de luz diurna durante la primavera y el verano. El BOE ha fijado ya las fechas de cambio de hora para varios años, manteniendo la pauta del último domingo de marzo para entrar en horario de verano.

Aunque en los últimos años se ha debatido si mantener o no estos cambios estacionales, por ahora España continúa con el sistema tradicional de dos cambios de hora al año: uno en marzo (adelantar) y otro en octubre (atrasar). En 2026, después de adelantar el reloj en marzo, se volverá al horario de invierno el 25 de octubre, cuando los relojes se retrasarán una hora.

Consejos prácticos para el cambio de hora en Málaga

Para que el cambio de horario no te pille desprevenido en Málaga, puedes tener en cuenta estas recomendaciones:

Revisa el día antes todos los relojes que no se actualicen solos (coche, cocina, despertadores analógicos) y adelántalos una hora al irte a dormir.

Si trabajas el domingo 29 o tienes un viaje temprano, revisa tu billete o turno teniendo en cuenta que la noche tendrá una hora menos.

Aprovecha los primeros días de más luz por la tarde para ajustar tus rutinas poco a poco: salir a caminar, hacer deporte suave o simplemente pasar más tiempo al aire libre.

En resumen, en Málaga el cambio de hora de verano 2026 llega en la madrugada del 28 al 29 de marzo, con un adelanto de los relojes de las 2:00 a las 3:00, igual que en el resto de la España peninsular . Entender bien cuándo se hace, en qué ciudades aplica y cómo te afecta te ayudará a organizar mejor tu agenda y a sacarle partido a las tardes más largas en la Costa del Sol.