Hay quienes luchan por cumplir con su trabajo, funciones o tareas del hogar mientras sufren un dolor de cabeza debilitante que puede durar horas o días. Esto puede estar acompañado de náuseas, vómitos, confusión mental y sensibilidad a la luz y al ruido, pero no es todo. Si estás en este grupo, ¿alguna vez sentiste alteraciones visuales como destellos, manchas o patrones de luz que titilan, zigzaguean? Hoy te explico, de la mano del oftalmólogo Carlos Siverio, por qué las personas con migraña presentan aura y cómo los defectos visuales no diagnosticados pueden ser detonante de esta afección.

“La migraña con aura (también llamada migraña clásica) es un dolor de cabeza recurrente que aparece después o al mismo tiempo que los trastornos sensitivos llamados aura. Estas alteraciones pueden incluir destellos de luz, puntos ciegos y otros cambios en la visión u hormigueo en la mano o la cara”, según explican desde Mayo Clinic.

El aura de la migraña generalmente ocurre una hora antes de que comience el dolor de cabeza y generalmente dura menos de 60 minutos. Algunas veces, especialmente en personas de 50 años o mayores, el aura de la migraña ocurre sin dolor de cabeza y entre sus síntomas incluye alteraciones visuales temporales u otras alteraciones que suelen aparecer antes del dolor de cabeza intenso, náuseas, y sensibilidad a la luz y el sonido.

En algunos, la migraña comienza con lo que se conoce como aura: patrones de luz inusuales o visión distorsionada en ambos ojos, a menudo en solo la mitad del campo visual de cada uno. (Foto: PeopleImages / iStock) / PeopleImages

Migraña y su relación con la visión borrosa

“La migraña está relacionada con cambios en la circulación cerebral y, en muchos pacientes, se manifiesta con síntomas visuales que se suman al dolor. Durante un episodio, los afectados pueden experimentar destellos, manchas en la visión o una gran sensibilidad a la luz. Factores como el estrés, ciertos alimentos y, en algunos casos, defectos visuales no diagnosticados, pueden actuar como detonantes. Por ello, un chequeo oftalmológico resulta clave para prevenir y controlar estas molestias”, señala el Dr. Carlos Siverio, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

Teniendo en cuenta que el aura es un fenómeno que provoca visión de luces en zigzag, destellos de colores o manchas en el campo visual, aquí te explico cuáles son las patologías visuales asociadas a la migraña:

Presbicia: aparece normalmente a partir de los 40 años y dificulta la visión cercana. El esfuerzo constante para leer o trabajar frente a la computadora puede causar fatiga visual y dolores de cabeza tipo presión.

aparece normalmente a partir de los 40 años y dificulta la visión cercana. El esfuerzo constante para leer o trabajar frente a la computadora puede causar fatiga visual y dolores de cabeza tipo presión. Hipermetropía: provoca cansancio ocular incluso en personas jóvenes, especialmente al realizar tareas de visión cercana, generando cefaleas recurrentes.

provoca cansancio ocular incluso en personas jóvenes, especialmente al realizar tareas de visión cercana, generando cefaleas recurrentes. Defecto de convergencia: se debe a la dificultad de los músculos oculares para alinear la vista en distancias cortas, ocasionando incomodidad y dolor de cabeza durante actividades prolongadas frente a pantallas o la lectura continua.

El aura generalmente desaparece en una hora y suele ir seguida de dolor de cabeza. (Foto: South_agency / iStock) / South_agency

Ante esto resulta importante realizar evaluaciones oftalmológicas periódicas, en especial en personas con dolores de cabeza recurrentes o con trabajo prolongado frente a computadoras; usar lentes adecuados para la visión en pantallas, ajustados a las necesidades específicas de cada trabajador; descansar la vista cada 20 minutos, mirando hacia lejos para relajar los ojos; parpadear con frecuencia para evitar la sequedad ocular y reducir la fatiga visual.

