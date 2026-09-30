En tiempos donde ante la aparición de la primera arruga o línea de expresión o cuando alguien ya no se siente cómodo con su imagen muchos recurren a tratamientos como armonización fácil o rejuvenecimiento siguiendo tendencias que aparecen en redes sociales, los expertos destacan la importancia de aprender a cuidarnos sin dejar de sentirnos nosotros o perder todas nuestras facciones y empezar a pensar en cómo queremos vernos dentro de pocos años. Carmen Noriega, especialista en medicina estética, destaca que “envejecer no debería significar dejar de reconocernos frente al espejo”.

Cuidarse no significa querer detener el tiempo

Las pieles sin imperfecciones, el mismo diseño de sonrisa o cejas entre famosas y filtros que modifican nuestras facciones en segundos pueden hacer que empecemos a mirar el paso de los años como algo que necesariamente debemos corregir.

El deseo de verse bien no tiene por qué estar relacionado con el rechazo a la edad. Para la especialista, los tratamientos estéticos pueden acompañar el proceso de envejecimiento, pero no deberían convertirse en una lucha permanente contra él ya que la finalidad de estos no debería ser transformar completamente el rostro, sino ayudar a que una persona se vea y se sienta mejor respetando sus propios rasgos.

“Creo que sí existe una tendencia a buscar un mismo tipo de rostro”, explica. Frente a ello, considera que el papel de la medicina estética debería ser justamente el contrario: respetar las características de cada persona.

Cuidar la piel y pensar en cómo queremos envejecer no tiene que convertirse en una carrera contra el tiempo. (Foto: Yan Krukau / Pexels) / krukphoto.com

Carmen Noriega destaca que cada rostro, cada edad y cada persona son diferentes, por lo que una decisión tomada solo porque algo está de moda no necesariamente responde a una necesidad personal y que cuidarse no debería significar dejar de reconocerse. “Un buen tratamiento es aquel que realza la belleza de cada persona sin borrar su identidad. Que te veas mejor, pero que sigas siendo tú”.

La especialista considera que también es importante entender que cada persona tiene un proceso diferente. No todos necesitan los mismos cuidados ni los mismos tratamientos a una determinada edad. Por eso, antes de pensar en un procedimiento, también vale la pena preguntarse si realmente lo necesitamos y, si bien no existe una edad exacta para preocuparse por el envejecimiento, desde jóvenes podemos adoptar hábitos que ayuden a cuidar nuestra piel, como protegernos del sol y prestar atención a nuestro bienestar.

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