No se trata solo de una enfermedad respiratoria crónica que inflama y estrecha las vías respiratorias (los bronquios), lo que dificulta el paso del aire, sino que impacta en la forma en la que una persona puede desarrollar su vida con normalidad y es por eso que resulta vital poder detectarla a tiempo para llevar un correcto control. Si bien el impacto del asma es mayor en niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables, todo paciente que es diagnosticado puede mejorar su calidad de vida, ya que si bien no tiene cura, puede ser controlada con un tratamiento adecuado. Aquí te explico lo que necesitas saber para que tú o tu familiar puedan mejorar el cómo se sienten, esto de la mano del neumólogo César Noriega.

¿Qué es el asma y qué lo causa?

El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio que inflama y estrecha las vías aéreas, lo que dificulta la entrada y salida de aire de los pulmones. Sus síntomas más comunes incluyen tos persistente, sibilancias (un silbido al respirar), opresión en el pecho y dificultad para respirar, que pueden aparecer de forma intermitente o en crisis agudas. Aunque el asma puede diagnosticarse a cualquier edad, es frecuente en niños y en adultos jóvenes; factores como alergias, contaminación del aire, humo de tabaco y ciertas infecciones respiratorias pueden desencadenar o agravar los episodios.

“El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios que, si no se diagnostica y controla a tiempo, puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente. Hoy vemos más casos debido a factores ambientales y a la falta de diagnóstico oportuno”, señaló el Dr. César Noriega, Neumólogo de la Clínica Delgado de AUNA, quien recalcó que factores como la contaminación del aire, la alta humedad y las variaciones térmicas favorecen la aparición y agravamiento de crisis respiratorias, sobre todo en zonas urbanas.

Aunque el asma no tiene cura, puede ser controlado con un tratamiento adecuado. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Cómo diagnosticar y controlar el asma a tiempo?

Aunque el asma no tiene cura, puede ser controlado con un tratamiento adecuado. Este incluye el uso de inhaladores con corticosteroides para reducir la inflamación de las vías respiratorias, así como broncodilatadores de acción rápida para aliviar los síntomas durante una crisis. Además, cada paciente debe contar con un plan de acción personalizado y seguimiento médico periódico.

“El tratamiento no solo se basa en medicamentos. Es fundamental que el paciente identifique y evite los factores desencadenantes, como el polvo acumulado, el humo del tabaco, la presencia de moho o la falta de ventilación en los ambientes”, añadió Noriega.

En ese sentido, el experto recomienda:

Ventilar los espacios diariamente

Evitar alfombras, cortinas gruesas y objetos que acumulen polvo

No exponerse al humo del tabaco

Mantener una alimentación saludable

Realizar actividad física moderada bajo supervisión médica

Cumplir estrictamente con la medicación, incluso en periodos sin síntomas

El acceso a atención médica y un buen tratamiento es determinante para evitar complicaciones. (Foto: Cnordic Nordic / Pexels)

La importancia de la detección temprana del asma

Detectar el asma a tiempo es crucial porque permite iniciar un tratamiento que controle la inflamación y reduzca la frecuencia y gravedad de los ataques. Sin un diagnóstico y manejo adecuados, las crisis asmáticas pueden volverse más frecuentes y severas, aumentar el riesgo de hospitalizaciones y, en casos extremos, ser potencialmente mortales. Además, la falta de control genera ansiedad, limita la actividad física y el rendimiento escolar o laboral, y eleva los costos por consultas médicas y medicación.

Controlar el asma no siempre significa eliminar todos los síntomas, pero sí alcanzar una vida más plena y segura mediante un plan de acción individualizado: uso correcto de inhaladores (de alivio y de mantenimiento), seguimiento médico regular, identificación y reducción de desencadenantes en el hogar y la comunidad, y educación sobre cómo actuar en una crisis. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, es clave aprovechar recursos locales como clínicas comunitarias, programas de salud pública y materiales en español que expliquen el tratamiento y los derechos del paciente, porque un asma bien controlada protege la salud y mejora significativamente la calidad de vida.

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