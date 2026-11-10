El empresario e inversor estadounidense Charlie Munger, reconocido por su trayectoria como vicepresidente de Berkshire Hathaway y por su sociedad de décadas con Warren Buffett, dejó una reflexión sobre el éxito que sigue siendo relevante: “La forma más segura de conseguir lo que quieres es intentar merecer lo que quieres”. La expresó durante un discurso de graduación en la Facultad de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California (USC), el 13 de mayo de 2007.

La frase resume una de las ideas centrales de su mensaje: no basta con perseguir aquello que deseamos, también debemos desarrollar las cualidades y ofrecer el valor que justifiquen conseguirlo. Munger explicó que había aprendido este principio desde una edad temprana y lo relacionó con la regla de oro: tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran.

¿Qué significa la reflexión de Charlie Munger?

Para explicar su planteamiento, el inversor propuso una idea sencilla: entregar al mundo aquello que nosotros mismos estaríamos dispuestos a comprar si ocupáramos el lugar de la otra persona. Es decir, actuar con honestidad, ofrecer un trabajo de calidad y procurar que los demás reciban algo que realmente tenga valor. Desde su perspectiva, esta manera de comportarse es una base importante para construir relaciones personales y profesionales duraderas.

Munger también señaló que quienes siguen este principio no obtienen únicamente dinero o reconocimientos. Según explicó durante su intervención, también consiguen el respeto y la confianza que se han ganado de las personas con las que interactúan.

Para el empresario, esa confianza merecida representa una fuente importante de satisfacción, porque no depende solamente de lo que alguien posee, sino de la reputación que construye mediante sus acciones.

El éxito también depende de lo que aportas a los demás

La reflexión invita a cambiar la manera de plantear los objetivos. En lugar de concentrarse exclusivamente en lo que se quiere obtener, propone preguntarse qué se puede ofrecer para merecerlo. Esto puede aplicarse al trabajo, los negocios y las relaciones personales: cumplir los compromisos, actuar con responsabilidad y procurar que otras personas también se beneficien de lo que hacemos.

En ese sentido, el mensaje de Charlie Munger no presenta el éxito como una recompensa automática ni como una cuestión exclusiva de ambición. Su planteamiento pone el acento en la conducta diaria y en la confianza que una persona consigue construir con el tiempo.

La idea central es que, antes de esperar grandes resultados, conviene trabajar para convertirse en alguien capaz de aportar aquello que busca recibir.