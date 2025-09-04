Cada mes primer sábado de septiembre, al acercarse la primavera, Chile debe modificar sus relojes por el horario de verano. La medida, pensada para aprovechar mejor la luz solar y contribuir al ahorro energético, siempre genera la misma confusión entre los chilenos: ¿se adelanta o se retrasa el reloj?

El ajuste se realizará en la medianoche de este sábado 6 de septiembre, momento en el cual gran parte del país deberá actualizar sus relojes. La interrogante es inevitable y se repite año tras año, pero la respuesta es clara.

¿SE ADELANTAN O ATRASAN LOS RELOJES EN CHILE POR EL CAMBIO DE HORARIO?

La gran pregunta cada septiembre es la misma. Este año, para entrar al horario de verano, los relojes se adelantarán una hora. Esto significa que cuando en Chile continental sean las 00:00 del domingo, pasarán a marcar la 01:00 AM, explica la página del gobierno de Chile.

En la práctica, se “pierde” una hora de sueño esa noche, aunque el beneficio se ve reflejado en tardes más largas y con más luz natural.

Cambio de Hora se aplica poco antes de la medianoche y se adelanta un hora (Foto: Pexels).

¿DÓNDE SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE HORARIO EN CHILE?

El ajuste se aplica a casi todo el territorio nacional, con las siguientes excepciones:

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena : mantiene su hora sin modificaciones (UTC-3).

: mantiene su hora sin modificaciones (UTC-3). Región de Aysén : tampoco cambia su horario de casa.

: tampoco cambia su horario de casa. Isla de Pascua y Salas y Gómez: el cambio se hará a las 23:00 del sábado 6 de septiembre, cuando en Chile continental ya sean las 01:00 del domingo.

Es importante considerar estas diferencias para evitar confusiones al planificar vuelos, trámites o reuniones.

¿CÓMO AJUSTAR EL NUEVO HORARIO EN EL CELULAR?

La mayoría de los smartphones y computadoras hacen el ajuste de manera automática si tienen activada la opción de actualización de hora por red. Sin embargo, en caso de que no ocurra, los pasos son sencillos:

En Android: ve a Ajustes > Administración General > Fecha y hora > activar “Automática por red”.

ve a > > > activar “Automática por red”. En iPhone (iOS): ve a Configuración > General > Fecha y hora > activar “Definir automáticamente”.

ve a > > > activar “Definir automáticamente”. En Windows: abrir Panel de control > Fecha y hora > verificar “cambio automático”.

abrir > > verificar “cambio automático”. En macOS: Menú Apple > Configuración del sistema > General > Fecha y hora > activar ajuste automático.

Conoce cómo debes atrasar una hora tu celular (Foto: Diseñado por Freepik)

De no contar con esta opción, el ajuste debe hacerse de manera manual:

UTC-3 en Chile continental.

UTC-5 en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez.

UTC-3 permanente en Magallanes y Aysén.

