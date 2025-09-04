Cada primer sábado de septiembre, Chile ajusta sus relojes para iniciar el horario de verano, una medida que busca aprovechar mejor la luz solar y fomentar el ahorro energético. Sin embargo, este cambio no afecta a todo el país, ya que existen regiones en las que se mantiene el horario actual del hogar.

La decisión genera dudas cada año, especialmente porque hay zonas específicas donde los relojes no se modifican. Conoce en detalle qué regiones no deben hacer el cambio de hora este sábado 6 de septiembre y por qué se tomó esta determinación .

LAS REGIONES DONDE NO SE REALIZA EL CAMBIO DE HORARIO EN CHILE

El cambio al horario de verano 2025 no aplica en dos zonas importantes de Chile:

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Región de Aysén

Estas regiones mantendrán el horario actual (UTC-3) y no tendrán que adelantar los relojes en 60 minutos como ocurre en el resto del país.

El 6 de septiembre comienza el horario de verano en gran parte de Chile (Foto: Gobierno de Chile)

¿POR QUÉ NO SE REALIZA EL CAMBIO DE HORARIO EN ESTAS REGIONES DE CHILE?

La regiones de Aysén, así como la de Magallanes y de la Antártica Chilena, no cambian de horario por factores geográficos y sociales. En la zona austral de Chile, la distribución de la luz natural es diferente, por lo que aplicar el cambio de hora provocaría amaneceres demasiado tardíos y mayores dificultades para la vida cotidiana de la población.

Conservar el huso horario busca favorecer las rutinas de los habitantes, especialmente en lo relacionado a la educación, las jornadas laborales y la seguridad en los traslados durante los meses con menos luz solar.

La Región de Magallanes y en la Antártica Chilena, se ubica en el extremo de continente americano, y las horas que ingresa la luz son distinta a la mayoría del territorio chileno (Foto: Shutterstock)

¿QUÉ REGIONES SÍ DEBEN CAMBIAR LA HORA ESTE 6 DE SEPTIEMBRE?

En el resto del país, desde Arica hasta Los Lagos, los relojes se deben adelantar una hora la medianoche del sábado 6 de septiembre, pasando de las 23:59 a las 01:00 del domingo 7.

En el caso de Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio se efectuará a las 22:00 horas del mismo sábado, debido a su desfase horario con el continente.

