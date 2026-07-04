Cicerón fue una de las figuras más influyentes de la antigua Roma. Reconocido por su talento como orador, jurista y pensador, dejó un legado que ha servido de referencia para la filosofía, el derecho y la política durante más de dos mil años. Sus discursos y escritos abordaron temas relacionados con la justicia, la virtud, las emociones y el comportamiento humano, muchos de los cuales siguen siendo objeto de análisis en la actualidad. Entre las frases que se le atribuyen destaca una que continúa generando debate: “Somos más sinceros cuando estamos iracundos que cuando estamos tranquilos”. Una reflexión que invita a cuestionar si la ira revela nuestros verdaderos sentimientos o simplemente nos hace perder el control de lo que decimos.

Esta reflexión plantea una pregunta que sigue siendo actual: ¿la ira revela lo que realmente pensamos o simplemente nos hace perder el control? Aunque cada persona reacciona de manera distinta, Cicerón invita a analizar la estrecha relación entre las emociones y la sinceridad.

¿Qué significa esta frase de Cicerón?

La cita sugiere que, cuando una persona está dominada por la ira, suele expresar pensamientos o sentimientos que normalmente mantiene ocultos. En momentos de tranquilidad es más fácil medir las palabras, controlar las emociones o evitar ciertos comentarios para preservar la armonía.

Sin embargo, durante un episodio de enojo pueden desaparecer esos filtros y aflorar opiniones, frustraciones o resentimientos que permanecían guardados.

La muerte de Cicerón por François Perrier (1635). | Crédito: wbg-wissenverbindet.de

¿La ira siempre dice la verdad?

Cicero no afirma necesariamente que todo lo dicho con ira sea cierto. Más bien, invita a reflexionar sobre cómo las emociones intensas pueden sacar a la luz aspectos profundos del pensamiento o del estado emocional de una persona.

Al mismo tiempo, el enojo también puede llevar a exageraciones, interpretaciones erróneas o palabras de las que luego uno se arrepiente. Por eso, sinceridad e impulsividad no siempre son sinónimos.

La importancia del autocontrol

Uno de los grandes temas de la filosofía clásica era el dominio de las emociones. Expresar lo que se siente es importante, pero hacerlo con serenidad suele favorecer una mejor comunicación y evita conflictos innecesarios.

La frase de Cicerón recuerda que las emociones forman parte de la naturaleza humana, aunque también destaca la necesidad de aprender a gestionarlas de manera responsable.

Cicerón, de niño, leyendo, en un fresco de Vincenzo Foppa (1464). | Crédito: Wellcome Collection

Una enseñanza vigente

En la actualidad, donde las discusiones pueden multiplicarse tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales, esta reflexión conserva toda su relevancia. Muchas veces, un comentario impulsivo puede afectar relaciones personales o profesionales.

Por ello, la enseñanza no consiste en reprimir las emociones, sino en comprenderlas antes de actuar. Hablar con calma permite expresar las mismas ideas de forma más constructiva.

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