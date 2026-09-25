De acuerdo con las autoridades de salud, el peso no depende únicamente de la cantidad de kilos que marca una balanza. En los adultos, la relación con la altura permite calcular el índice de masa corporal (IMC), una herramienta de detección que sirve para establecer un rango de referencia.

Cuánto debería pesar una persona que mide 1.60, según el IMC

El IMC se obtiene al dividir el peso en kilogramos por la altura en metros elevada al cuadrado. Para los adultos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un IMC de entre 18,5 y 24,9 corresponde al rango de peso normal.

Las autoridades de salud toman el IMC como guía para calcular el peso sano que debería tener una persona según su altura (Foto: Liudmila Chernetska /iStock)

De acuerdo con su página web, bajo ese criterio, una persona que mide 1.60 debería tener un rango de peso aproximadamente 47,4 a 63,7 kilos. A partir de ese cálculo, estos son los indicadores:

Menos de 47,4 kg: IMC inferior a 18,5

Entre 47,4 y 63,7 kg: IMC de 18,5 a 24,9

Desde 64 kg hasta 76,7 kg: IMC de 25 a 29,9

Desde 76,8 kg: IMC de 30 o más

Según la OMS, estos valores son una referencia matemática y no determinan por sí solos cuánto debería pesar una persona. La masa muscular, la distribución de la grasa y otros factores también influyen en la evaluación del estado de salud.

Cuál es el rango de peso para una altura de 1.70

Para una persona adulta de 1.70, el rango asociado a un IMC de 18.5 a 24.9 se ubica aproximadamente entre 53,5 y 72 kilos.

El cálculo surge de multiplicar los límites del IMC por el cuadrado de la estatura. En este caso, 1.70 x 1.70 permite obtener la base para calcular los dos extremos del rango:

Menos de 53,5 kg: IMC inferior a 18,5.

Entre 53,5 y 72 kg: IMC de 18,5 a 24,9.

Desde 72,3 kg hasta 86,6 kg: IMC de 25 a 29,9.

Desde 86,7 kg: IMC de 30 o más.

El IMC brinda una referencia sobre el peso saludable según la altura. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) utilizan las mismas categorías para adultos. Según ese criterio, un IMC inferior a 18,5 se considera bajo peso y entre 18,5 y 24,9 es peso saludable, mientras que entre 25 y 29,9 es sobrepeso y 30 o más se considera obesidad.

Cuánto debería pesar alguien que mide 1.80, de acuerdo con el IMC

En una persona adulta de 1.80, el rango asociado a un IMC de 18,5 a 24,9 se ubica aproximadamente entre 59,9 y 80,7 kilos:

Menos de 59,9 kg: IMC inferior a 18,5.

Entre 59,9 y 80,7 kg: IMC de 18,5 a 24,9.

Desde 81 kg hasta 97,1 kg: IMC de 25 a 29,9.

Desde 97,2 kg: IMC de 30 o más.

Más allá de tomarlo como referencia, tanto la OMS comos los CDC remarcan que el IMC no muestra cuánto de ese peso corresponde a grasa, músculo o masa ósea. Por ejemplo, una persona con una cantidad elevada de masa muscular puede presentar un IMC alto sin tener un exceso de grasa corporal.

Por eso, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EE.UU. (NIDDK, por sus siglas en inglés) recomienda considerar el IMC junto con otras medidas, entre ellas la circunferencia de la cintura, para obtener una evaluación más completa.

“La Nación” de Argentina, GDA