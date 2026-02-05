El asteroide 2024 YR4 se convirtió en el primero en activar el protocolo de defensa planetaria y, aunque ya se ha desestimado el peligro de colisión con la Tierra, los astrónomos continúan observando con preocupación al cuerpo celeste.

Imagen del asteroide 2024 YR4 observada por el telescopio Magdalena Ridge de 2,4 m del Instituto de Tecnología de Nuevo México el 27 de enero de 2025. / HANDOUT

Con una medida aproximada de entre 130 y 300 pies (40 y 90 metros), el asteroide 2024 YR4 fue descubierto por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre (ATLAS), estación que monitorea el cielo en búsqueda de cualquier amenaza y que también detectó al famoso cometa interestelar 3I/ATLAS. 2024 YR4 rápidamente llamó la atención de la comunidad científica, pues se convirtió en el primer —y, a la fecha, único— asteroide que hizo activar el protocolo de defensa planetaria de las Naciones Unidas. Ello se debió a que su probabilidad de impacto con la Tierra llegó en algún momento hasta un 3,1%. Sin embargo, al poco tiempo el peligro de impacto directo con nuestro mundo fue descartado.

No obstante, los científicos no han quitado el ojo de 2024 YR4 y es que, si bien la Tierra no está en peligro de colisión, sí existe la posibilidad de que el asteroide impacte con la Luna.

¿Qué pasaría si 2024 YR4 se estrella con la Luna?

La NASA explora las probabilidades de impacto del asteroide 2024 YR4 con la Luna. (Foto: NASA/JPL Center for Near-Earth Object Studies)

El asteroide 2024 YR4 se acercará tanto en 2028 como en 2032 a la Tierra. En esa segunda aproximación podría tener lugar una colisión con el satélite natural de la Tierra. De ocurrir, se estima que podría producir una luz visible desde nuestro mundo. Asimismo, podría generar una lluvia de meteoros en la atmósfera de la Tierra y crear un brillo infrarrojo de larga duración.

Las posibilidades de que 2024 YR4 impacte con la Luna son de 4,3%. Se estima que se liberarían 8 megatones de energía durante el evento, de acuerdo con una reciente investigación publicada en arXiv. En “The Potential Danger to Satellites due to Ejecta from a 2032 Lunar Impact by Asteroid 2024 YR4” (“El peligro potencial para los satélites debido a la eyección de material de un impacto lunar en 2032 por el asteroide 2024 YR4”), los investigadores realizaron una simulación de un posible impacto del asteroide para adelantar cuáles podrían ser sus consecuencias.