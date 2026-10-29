Un nuevo hallazgo en los confines del sistema solar podría ampliar la lista de mundos reconocidos como planetas enanos. El observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, halló un objeto helado denominado 2026 ED138, que se desplaza alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno. Los primeros cálculos indican que su diámetro estaría entre los 600 y los 1.500 kilómetros. Si se confirma que tiene el tamaño y las características necesarias, podría incorporarse al reducido grupo de planetas enanos conocidos.

¿Cómo se descubrió 2026 ED138?

El descubrimiento fue realizado por Matthew Holman, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, el 13 de octubre, cuando examinaba datos que el observatorio había recopilado previamente mediante un programa informático desarrollado junto con su colega Kevin Napier. El sistema detectó un cuerpo lejano que llamaba la atención por su brillo, una característica que sugería que podía ser más grande que otros objetos de la misma región. Holman contó que inicialmente se sorprendió y revisó los resultados para descartar posibles errores en el análisis.

En un comunicado publicado el 27 de octubre, Holman relató su sorpresa al identificar el objeto mientras analizaba los registros del observatorio. “Mi primera reacción fue una incredulidad entusiasta”, señaló el investigador, quien explicó que comenzó a revisar los resultados para comprobar que no se tratara de un error suyo o del programa informático.

Por su parte, Mario Jurić, quien es científico principal del proyecto Rubin, destacó que encontrar un cuerpo de aproximadamente 1.000 kilómetros de diámetro es algo que puede ocurrir apenas una vez por generación. Asimismo, señaló que 2026 ED138 es el objeto transneptuniano más grande descubierto en unos 20 años, según las estimaciones iniciales.

Los registros indican que se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol y que su órbita está inclinada aproximadamente 25 grados respecto del plano del sistema solar. (Foto: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA)

¿Qué se sabe del posible planeta enano más allá de Plutón?

La posibilidad de que 2026 ED138 sea un planeta enano resulta interesante porque, hasta ahora, solo se han confirmado cinco integrantes de esta categoría: Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake. Para pertenecer a ella, un objeto debe orbitar el Sol y tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé una forma aproximadamente esférica, entre otros criterios. En el caso de este nuevo candidato, todavía es necesario determinar sus dimensiones con mayor precisión antes de establecer si cumple los requisitos.

Las observaciones disponibles permiten confirmar que el objeto existe y que ha sido registrado en varias ocasiones. Los investigadores identificaron 30 detecciones realizadas durante 20 noches, entre el 4 de marzo y el 11 de julio de 2026, mediante el observatorio Vera Rubin. Además, encontraron registros anteriores obtenidos con la Cámara de Energía Oscura, instalada en el telescopio Víctor M. Blanco, en Chile. Esas observaciones se remontan a 2016, lo que ofrece más información para reconstruir su recorrido por el espacio.

Los datos también indican que la órbita de 2026 ED138 está inclinada aproximadamente 25 grados respecto del plano en el que se desplazan la mayoría de los planetas del sistema solar. Los científicos consideran que una interacción gravitatoria con Neptuno pudo haber alterado su trayectoria. Actualmente, el objeto se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol; es decir, a una distancia equivalente a 46 veces la que separa a la Tierra de nuestra estrella. Por eso, está más lejos que Plutón, cuya distancia media al Sol es de aproximadamente 40 unidades astronómicas.

¿Qué falta para confirmar si es un planeta enano?

Para conocer mejor este cuerpo celeste, los astrónomos necesitan realizar nuevas observaciones, especialmente en el rango infrarrojo. El telescopio espacial James Webb cuenta con instrumentos diseñados para trabajar con este tipo de radiación y podría contribuir a estimar el tamaño del objeto. Esa medición será determinante para saber si 2026 ED138 merece finalmente la clasificación de planeta enano o si debe permanecer como candidato.

El hallazgo también evidencia la capacidad del observatorio Vera Rubin para localizar objetos que habían pasado inadvertidos en las exploraciones anteriores. Situado en el cerro Pachón, en el norte de Chile, el centro de observación comenzó sus primeras operaciones científicas en 2025 y desarrolla un programa que estudiará el cielo austral durante diez años. Su cámara de 3.200 millones de píxeles permitirá obtener imágenes repetidas de grandes regiones del firmamento, con las que los investigadores podrán seguir los cambios y movimientos de numerosos cuerpos celestes.

El observatorio ya identificó más de 11.000 asteroides y podría encontrar otros candidatos a planetas enanos en zonas poco estudiadas. Según Holman, si se confirma la clasificación de 2026 ED138, pasará a formar parte de un grupo muy reducido de mundos. Las próximas observaciones serán esenciales para determinar su tamaño y conocer mejor este lejano integrante del sistema solar.