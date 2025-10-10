Desde su aparición en el Sistema Solar, el cometa interestelar 3I/ATLAS es observado con atención por la comunidad astronómica. Y es que este visitante cósmico ofrece a los astrónomos la oportunidad de conocer algunos secretos del espacio y la formación planetaria más allá de nuestro Sistema Solar.

El cometa 3I/ATLAS fue captado por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) el 1 de julio pasado. El cuerpo celeste rápidamente congregó a la comunidad científica al desplazarse a gran velocidad y porque se confirmó que provenía de más allá de los límites de nuestro Sistema Solar. A la fecha, solo otros dos cometas interestelares han sido descubiertos: 1I/’Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

Tras descartarse un peligro de impacto con la Tierra, el interés de los astrónomos fue definir su punto origen y edad, así como otros datos que pueda aportar a lo que se sabe del espacio profundo.

La pérdida de agua de 3I/ATLAS

En una reciente investigación, publicada por The Astrophysical Journal Letters, se ha explorado el comportamiento del agua en el cometa, y se ha definido que 3I/ATLAS comenzó a expulsar este recurso en grandes cantidades antes de acercarse a nuestro Sol. Los investigadores notaron que el cometa dispersaba agua de forma inusualmente temprana, lo cual da una nueva perspectiva sobre cómo se distribuyen este recurso en los sistemas planetarios.

El Telescopio Ultravioleta/Óptico Swift (UVOT) de la NASA observó el cometa interestelar 3I/ATLAS durante dos visitas en julio y agosto de 2025. Los paneles muestran imágenes en luz visible (izquierda) y ultravioleta (derecha), donde el tenue resplandor del hidroxilo (OH) traza el vapor de agua que escapa del cometa. (Foto: Dennis Bodewits, Auburn University)

Durante el estudio se observó que 3I/ATLAS fue liberando 88 libras (40 kilogramos) de agua por segundo, lo que equivale a una manguera contra incendios al máximo. Esto ocurrió a casi tres veces la distancia entre la Tierra y el Sol, mucho más lejos de lo que normalmente se registra este tipo de comportamiento. Fue el Observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA el que permitió detectar el gas hidroxilo (OH), indicio de la presencia y sublimación de agua en el núcleo del cometa.

Por qué es importante el comportamiento del agua de 3I/ATLAS para los astrónomos

Este comportamiento de 3I/ATLAS antes de acercarse a nuestro Sol ha dejado estupefactos a los astrónomos. Los cometas del Sistema Solar usualmente solo empiezan a perder agua cuando el calor de nuestra estrella los alcanza. Sin embargo, el cometa interestelar parece responder a mecanismos distintos. Se cree que puede ser por el calentamiento de pequeñísimos granos de hielo en su superficie. Estos granos se van evaporando aún a grandes distancias.

Para los científicos, la actividad acuosa de 3I/ATLAS sugiere que los cometas que provienen de otros sistemas estelares pueden portar una química y estructura distinta a los que conocemos. Esto desafía los modelos sobre cómo se forman los planetas y los cometas alrededor de otras estrellas.

“Cuando detectamos agua - o incluso su tenue eco ultravioleta OH - proveniente de un cometa interestelar, estamos leyendo una nota de otro sistema planetario”, explicó Dennis Bodewits, coautor del estudio y profesor de física en la Universidad de Auburn en Alemania.

Hasta ahora tres cometas interestelares han sido detectados por el sistema de defensa planetario de la Tierra y cada uno ha revelado algo distinto. “1I/Oumuamua era seco, 2I/Borisov era rico en monóxido de carbino y ahora 3I/ATLAS está dejando agua a una distancia donde no la esperábamos. Cada uno está reescribiendo lo que creíamos saber sobre cómo se forman los planetas y los cometas alrededor de las estrellas”, comentó Zexi Xing, investigador de posdoctorado y autor líder del estudio.

La foto del cometa 3I/ATLAS obtenida gracias al Telescopio Espacial Hubble de la NASA y ESA. (Foto: NASA/ESA)

Estas características nos indican que los entornos de formación planetaria son dramáticamente diferentes en las otras galaxias.

Para los astrónomos, la pérdida de agua 3I/ATLAS redefine lo que se creía sobre los cometas y los sistemas planetarios ajenos. Asimismo, subraya la importancia de estudiar estos mensajes cósmicos a fin de comprender el origen de los elementos esenciales para la vida.

En su camino por nuestro vecindario planetario, 3I/ATLAS ha desaparecido de la vista, pero volverá a ser observable después de mediados de noviembre.

La detección actual de OH, publicada en The Astrophysical Journal Letters, proporciona la primera evidencia clara de que el cometa libera agua a grandes distancias heliocéntricas. También muestra cómo un pequeño telescopio espacial, libre de la absorción atmosférica terrestre, puede revelar débiles señales ultravioleta que vinculan a este visitante con la familia más amplia de cometas y con los sistemas planetarios de los que provienen.