La novela “When There Are Wolves Again”, de E.J. Swift, imagina un mundo donde la naturaleza reclama territorios devastados por el hombre. Aunque se trata de una ficción, algo similar está ocurriendo en la vida real: en la zona de exclusión de Chernobyl, la ausencia de humanos está permitiendo que la vida silvestre avance de forma asombrosa.

Tras el accidente nuclear de 1986, considerado el peor desastre nuclear civil de la historia, se creó una zona de exclusión de unos 2,600 km². Más de 100,000 personas fueron evacuadas y, en los primeros días, decenas de trabajadores y bomberos murieron por la radiación.

Cuarenta años después, esta área se convirtió en una especie de laboratorio natural. Al estar prohibida la presencia humana, la caza y la actividad económica, muchas especies encontraron un refugio en donde pueden desarrollarse sin interferencias.

Especies como lobos, bisontes y aves en peligro regresaron aumentando su población. (Foto: Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve vía AP) / Chornobyl Radiation and Ecologic

Hoy en día, animales como lobos, zorros, linces euroasiáticos, alces y jabalíes aumentaron notablemente. Incluso especies que habían desaparecido, como osos pardos y bisontes europeos regresaron, demostrando un proceso de “renaturalización” extrema.

Según The Conversation, los estudios indican que la ausencia de humanos tiene un efecto más positivo en la fauna que el impacto negativo de la radiación. En algunas zonas, la cantidad de mamíferos es similar o incluso mayor que en reservas naturales no contaminadas.

Además, varias especies en peligro han vuelto a habitar la región. Entre ellas destacan los caballos de Przewalski, reintroducidos en 1998, así como aves como cigüeñas negras y águilas. En particular, el águila moteada mayor, una especie en riesgo de extinción, encontró aquí uno de los pocos lugares donde su población está creciendo.

Estudios muestran que la falta de actividad humana favoreció más a la fauna que el impacto negativo de la radiación. (Foto: Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve vía AP) / Chornobyl Radiation and Ecologic

Por otra parte, se observaron adaptaciones sorprendentes. Algunas ranas desarrollaron una coloración más oscura que podría protegerlas de la radiación, mientras que ciertos lobos parecen haber desarrollado resistencia a sus efectos. Incluso se hallaron hongos capaces de utilizar la radiación como fuente de energía.

Sin embargo, no todo es positivo. Algunas especies presentan problemas reproductivos o mutaciones debido a la radiación. Aun así, el caso de Chernóbil muestra cómo los ecosistemas pueden recuperarse cuando desaparece la presencia humana, algo que también se ha documentado en lugares como Fukushima, donde la fauna también regresó tras el abandono de estas áreas.

No todo es buenas noticias: entre algunos animales persisten efectos como mutaciones y problemas reproductivos. (Foto: EFE / EPA / SERGEY DOLZHENKO) / SERGEY DOLZHENKO

40 años del accidente de Chernobyl, el desastre que cambió la historia nuclear

El accidente de Chernobyl ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando el reactor 4 de la planta en Ucrania se descontroló durante una prueba a baja potencia. Esto provocó una explosión y un incendio que destruyeron el edificio y liberaron grandes cantidades de radiación.

Según el sitio web oficial del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el desastre se agravó porque se ignoraron medidas de seguridad y el reactor no contaba con una estructura de contención, lo que permitió que materiales radiactivos se dispersaran en el ambiente.

Las consecuencias humanas y ambientales fueron devastadoras. Dos trabajadores murieron en la explosión inicial y otros 28 fallecieron en los meses siguientes por síndrome de radiación aguda.

Cerca de 200,000 personas fueron evacuadas, incluyendo toda la ciudad de Prípiat. Además, se registraron miles de casos de cáncer de tiroides en niños expuestos y unos 150,000 km² en Bielorrusia, Rusia y Ucrania quedaron contaminados, con una zona de exclusión de 30 km alrededor de la planta.

Fotografía que muestra perros pasando junto a una noria al fondo en el pueblo fantasma de Prípiat, cerca de la central nuclear de Chernobyl, el 29 de mayo de 2022. (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP). / DIMITAR DILKOFF

La radiación liberó más de 100 elementos radiactivos, entre ellos yodo, estroncio y cesio, algunos de los cuales siguen presentes hoy.

Miles de trabajadores participaron en la limpieza y construcción de estructuras como el “sarcófago” que cubre el reactor dañado.

Aunque la radiación causó mutaciones en plantas y animales, con el tiempo algunas especies regresaron a la zonay el área sigue siendo objeto de estudio por sus efectos a largo plazo.

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