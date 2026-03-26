Tras el reciente paso de un objeto luminoso que cruzó el cielo en West Unity, en el estado de Ohio, aumentó la curiosidad sobre los cuerpos espaciales que se aproximan a la Tierra. Este fenómeno, visible a simple vista, llevó a muchas personas a preguntarse qué tan comunes son estos eventos. La NASA se encarga de vigilar constantemente este tipo de objetos y confirmó que actualmente hay al menos cinco asteroides que se desplazan relativamente cerca de nuestro planeta. Aunque esto puede generar preocupación, se trata de un monitoreo rutinario dentro de sus programas de observación.

Es importante diferenciar algunos términos que suelen confundirse. Un asteroide es una roca que viaja por el espacio orbitando el Sol. En cambio, cuando parte de ese objeto logra atravesar la atmósfera terrestre y llega al suelo, se le llama meteorito. Durante su ingreso, produce un brillo intenso en el cielo, como el que se observó recientemente.

En palabras simples, el nombre depende del lugar donde se encuentre el objeto: si está en el espacio, es un asteroide, pero si impacta en la Tierra, pasa a ser un meteorito.

Aunque su proximidad puede generar preocupación, la NASA asegura que los asteroides no representan una amenaza en el corto plazo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Según la NASA, el más próximo es el 2026 FM3, un objeto del tamaño de un automóvil (4.5 metros) que pasará a tan solo 238,000 kilómetros, una distancia incluso menor a la que nos separa de la Luna. Le siguen el 2026 FB5 y el 2026 FG4, ambos con dimensiones similares a las de un autobús (entre 6 y 7 metros), ubicados a 490,000 y 1.7 millones de kilómetros respectivamente.

En la lista también destacan el 2026 EP3, el más grande del grupo con unos 22 metros de diámetro (equivalente a un avión), que se aproximará a 3.1 millones de kilómetros, y el 2025 SP20, que cerrará el desfile espacial a una distancia mayor de 7.1 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Además de estos casos puntuales, la NASA identificó más de 40,000 asteroides cercanos al planeta. Estos objetos son restos de la formación del Sistema Solar y varían mucho en tamaño. Aunque la mayoría se ubica entre Marte y Júpiter, algunos siguen trayectorias que los acercan a nuestro entorno.

Existen herramientas digitales que permiten seguir su trayectoria en tiempo real. (Foto referencial: N. Bartmann / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP)

A pesar de la atención que generan, la agencia fue muy clara al respecto: ninguno de los asteroides conocidos, incluidos los que actualmente pasan relativamente cerca, representa un riesgo para la Tierra en el corto plazo.

Para quienes deseen seguir estos objetos en tiempo real, la NASA pone a disposición herramientas digitales como “Eyes on the Solar System”, una plataforma interactiva que permite observar su trayectoria, velocidad y ubicación dentro del Sistema Solar con datos actualizados constantemente.

¿Representa un peligro el impacto de un meteorito? Qué dice la ciencia

Si un meteorito cayera en la Tierra puede ser peligroso, pero la mayoría de las veces no lo es. Según La Voz de Galicia, la razón es que casi todos los objetos que llegan desde el espacio se desintegran al entrar en la atmósfera debido al calor y la fricción, por lo que solo pequeños fragmentos logran llegar al suelo.

Cuando un meteorito pequeño cae a la superficie, normalmente solo provoca un pequeño cráter o daños muy limitados y en muchos casos ocurre en el mar o en zonas deshabitadas; sin embargo, si el objeto es grande (de varios metros o más) podría generar una fuerte explosión o daños en una región, como ha ocurrido en algunos eventos registrados por científicos.

En general, los impactos peligrosos son extremadamente raros y agencias espaciales como la NASA y otras organizaciones monitorean constantemente los objetos cercanos a la Tierra para detectar cualquier posible amenaza con anticipación.

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