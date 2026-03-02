Este martes 3 de marzo de 2026, los habitantes de Guatemala podrán apreciar uno de los fenómenos astronómicos más interesantes de este primer trimestre del año. Hablamos de la Luna de Sangre, que se generará gracias al Eclipse Lunar Total de esta madrugada, donde nuestro satélite adoptará una tonalidad rojiza. A continuación, te cuento a qué hora se podrá ver y cómo observarla desde Guatemala .

El 3 de marzo de 2026 ocurrirá un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre (Foto: Valery Hache / AFP)

¿A qué hora ver el Eclipse Lunar Total en Guatemala este 3 de marzo 2026?

Este Eclipse Lunar Total en Guatemala iniciará en horas de la madrugada y será a partir de las 3:49 a.m. Ciudad de Guatemala, mientras que la Luna de Sangre finalizará pasada las 7 de la mañana del 3 de marzo 2026. Recuerda que este fenómeno astronómico puede ser observado a simple vista, aunque en Guatemala no se podrá observar de principio a fin. A continuación, te dejo con los horarios para que puedas observar esta Luna de Sangre desde tierras guatemaltecas.

Fase Umbral: a partir de las 3:49 a.m.

a partir de las 3:49 a.m. Eclipse Lunar Total: a partir de las 5:03 a.m.

a partir de las 5:03 a.m. Pico del Eclipse Lunar Total: desde las 5:33 a.m.

desde las 5:33 a.m. Final de la Luna de Sangre: a las 6:02 a.m.

a las 6:02 a.m. Fin de la fase umbral: a las 7:17 a.m.

¿Cómo ver la Luna de Sangre EN VIVO desde Guatemala?

La Luna de Sangre que se llevará a cabo este martes 3 de marzo de 2026 en horas de la madrugada, podrá ser observada en Guatemala, aunque no en su totalidad. Starwalk ha elaborado un mapa de todas las zonas en Nortamérica donde el eclipse será visible, siendo de este a oeste de menor a mayor visibilidad.

Guatemala se ubica justamente en la zona marcada de color lila, la del centro, por lo que Starwalk ha señalado que los habitantes de esta parte del mundo podrán ver la Luna de Sangre en su fase máxima del eclipse, cuando obtenga un color de tono rojizo, pero no podrán apreciar todo el evento en su totalidad.

Estas son las zonas que tendrán mejor visibilidad para el Eclipse Lunar Total. Las ciudades del oeste, podrán ver al 100% la Luna de Sangre. (Foto: Starwalk) / Piero Hatto

Si eres de aquellos que quiere ver el Eclipse Lunar Total y no perderte ni un solo detalle de esta Luna de Sangre de este martes 3 de marzo 2026, podrás hacerlo a través de transmisiones de canales especializados de YouTube, como el de la Nasa, Time and Date, Virtual Telescope Project o Griffith Observatory , que estarán iniciando sus transmisiones a partir de las 2:30 a.m. hora Ciudad de Guatemala.

Elige tu opción de preferencia y sigue el minuto a minuto desde Guatemala para ver la Luna de Sangre.