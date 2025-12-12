La lluvia de meteoros Gemínidas es un espectáculo astronómico que no te lo puedes perder. Tiene lugar cada mes de diciembre y es considerada como una de las lluvias más fotogénicas y sorprendentes del año por la frecuencia y el brillo de sus meteoros. Si bien se puede apreciar desde el 4 de este mes, recién alcanzará su pico más alto el sábado 13 y domingo 14. Para disfrutarla desde España es importante conocer a qué hora empezará en esos días. Por eso elaboré este artículo.

El origen de las Gemínidas

Para que sepas más acerca de las Gemínidas, te cuento que, según National Geographic, las Gemínidas “surgen del rastro polvoriento dejado por un asteroide rocoso, el 3200 Faetón, una rareza en el mundo astronómico. Este objeto de 5.8 km de diámetro orbita el Sol cada 1,4 años y, al hacerlo, libera fragmentos sólidos que penetran nuestra atmósfera a velocidades altas pero no tan extremas, permitiendo que estos meteoros sean más brillantes, lentos y, muchas veces, coloridos”.

La lluvia de estrellas Gemínidas ocurre cada año entre el 4 y el 17 de diciembre. (Foto: bymuratdeniz / iStock) / bymuratdeniz

Hora para ver la lluvia de meteoros Gemínidas en España

Ahora que ya tienes en cuenta ello, te comento que, de acuerdo a información brindada por Europa Press, la lluvia de meteoros Gemínidas transcurrirá la noche del 13 al 14 en España, específicamente entre las 2:00 horas y las 3:00 horas de la madrugada. ¡Ojo con eso!

Los mejores lugares en España y recomendaciones para ver la lluvia de meteoros Gemínidas

Ten en cuenta que en España hay excelentes lugares para poder ver la lluvia de meteoros Gemínidas. Estos son reconocidos como destinos ‘Starlight’. A continuación, te los mencionaré:

Parque Nacional del Teide.

Montsec

Sierra de Gredos

La zona de Pirineos

Sierra de Albarracín

Sierra Morena

Islas Cíes

Isla de La Palma

La Serranía de Cuenca y el Alto Bajo

La Alpujarra

También puedes optar por cualquier paraje rural con horizontes despejados. Sea cual sea el lugar que finalmente elijas, ten en cuenta estas recomendaciones para que disfrutes el espectáculo:

Trata de llega unos 30 minutos antes de la hora de observación para que tus ojos se adapten a la oscuridad.

No uses binoculares o telescopios, pues estos aparatos reducen el campo visual.

Lleva ropa abrigadora, manta y bebida caliente para permanecer cómodo durante varias horas.​