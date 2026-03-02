Esta madrugada, la Luna llena sobre México dejará de ser el faro blanco habitual del cielo para convertirse en una intensa Luna de Sangre: un disco rojizo, tenue y casi sobrenatural que se levantará sobre la Ciudad de México y el resto del país mientras la sombra de la Tierra la cubre por completo. Más que un simple eclipse, el evento del 3 de marzo de 2026 será una puesta en escena cósmica en la que, en cuestión de minutos, la Luna pasará de brillar con fuerza a lucir como una esfera de bronce suspendida sobre el horizonte occidental, en un fenómeno visible a simple vista y perfecto para seguirlo EN VIVO desde la capital y otros puntos de México con horarios muy claros para no perdérselo.

¿Qué es la Luna de Sangre y por qué hoy se verá en México?

La Luna de Sangre es la forma popular de nombrar a la Luna durante la fase total de un eclipse lunar, cuando deja de recibir luz directa del Sol y se tiñe de tonos rojizos y cobrizos.

Ese color no surge por arte de magia: es la luz del Sol filtrada por la atmósfera terrestre, que dispersa los tonos azules y verdes y deja pasar principalmente la luz roja, la cual se curva hacia el interior de la sombra de la Tierra e ilumina la superficie lunar.

En México, la madrugada del 3 de marzo de 2026 la Luna se sumergirá por completo en esa zona de sombra, lo que permitirá ver una Luna de Sangre plena sobre el cielo nacional durante cerca de una hora, en la parte final de la noche.

¿A qué hora empieza la Luna de Sangre hoy en Ciudad de México?

En Ciudad de México, la pregunta clave no es solo “cuándo empieza el eclipse”, sino cuándo la Luna se vuelve roja. Ese momento corresponde al inicio de la totalidad, cuando la Luna entra por completo en la sombra central de la Tierra.

Horario aproximado de la Luna de Sangre en CDMX

Inicio de la penumbra (oscurecimiento muy leve): alrededor de las 2:44 a. m.

Inicio del eclipse parcial (primer “mordisco” oscuro visible): cerca de las 3:50–4:00 a. m.

Inicio de la Luna de Sangre (totalidad): alrededor de las 5:04 a. m.

alrededor de las 5:04 a. m. Máximo de la Luna de Sangre: poco antes de las 5:40 a. m.

Fin de la totalidad (la Luna empieza a recuperar brillo): alrededor de las 6:02 a. m.

Para un lector práctico: el intervalo “de oro” para ver la Luna de Sangre en CDMX es aproximadamente de 5:00 a 6:00 de la mañana, con la Luna ya más cerca del horizonte oeste.

¿A qué hora ver la Luna de Sangre en otras zonas de México?

En todo México la Luna de Sangre se producirá en la segunda mitad de la madrugada, pero el horario exacto varía según el estado y el huso horario.

Región de México Hora local recomendada para ver la Luna de Sangre Comentario clave Noroeste (Tijuana, Mexicali, Baja California) 3:00–4:00 a. m. hora local aprox. La totalidad ocurre más temprano; la Luna estará algo más alta. Norte y noreste (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León) 4:00–5:30 a. m. La Luna de Sangre se ve en la segunda mitad de la noche, bajando hacia el oeste. Centro (CDMX, Edomex, Puebla, Querétaro, Guanajuato) 5:00–6:00 a. m. Mejor momento antes del amanecer, con la Luna baja pero visible. Occidente (Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit) 4:30–5:50 a. m. Luna de Sangre relativamente alta al inicio y más baja al final. Sureste (Yucatán, Campeche, Quintana Roo) 5:00–6:10 a. m. La totalidad se acerca mucho al amanecer, con la Luna muy baja.

Esta tabla está pensada para el lector general: no son segundos exactos de cada fase, sino la ventana práctica en la que conviene mirar al cielo para ver la Luna roja según la región.

¿Cómo se transforma la Luna hasta convertirse en Luna de Sangre?

La experiencia visual en México se puede imaginar como una secuencia cinematográfica:

Luna llena normal

Antes de las 3:00 a. m., la Luna se ve brillante, blanca y dominante en el cielo.

Sombra que avanza (fase parcial)

Entre las 3:30 y las 5:00 a. m. (según la zona), una parte de la Luna empieza a oscurecerse, como si alguien le hubiera “borrado” un trozo.

Transición al rojo

A medida que la sombra cubre casi todo el disco, el brillo fuerte desaparece y comienzan a notarse tonos anaranjados en la parte ya eclipsada.

Luna de Sangre completa (totalidad)

Durante la totalidad, la Luna ya no es blanca, sino una esfera rojiza o cobriza, mucho más tenue, sobre el cielo aún oscuro o comenzando a aclarar hacia el amanecer.

Vuelta a la normalidad

La sombra se retira, reaparece un borde brillante y el rojo se apaga hasta volver al aspecto de luna llena normal.

¿Dónde se verá mejor la Luna de Sangre en México?

Si el enfoque es la Luna de Sangre —no solo el eclipse—, los mejores lugares son aquellos donde:

Tienes un horizonte occidental despejado (colinas bajas, azoteas, llanuras).

(colinas bajas, azoteas, llanuras). Hay poca contaminación lumínica , para que el rojo tenue de la Luna se distinga bien.

, para que el rojo tenue de la Luna se distinga bien. El clima suele dar cielos despejados en la madrugada (zonas áridas o semiáridas del norte y altiplano, por ejemplo).

Ejemplos de entornos que puedes mencionar en la nota:

Miradores y azoteas en CDMX con vista hacia el poniente (Santa Fe, zonas altas del poniente de la ciudad).

Pueblos mágicos y zonas rurales del Bajío y el altiplano donde el cielo es más oscuro.

Áreas costeras del Pacífico mexicano donde el horizonte oeste es prácticamente plano.

Checklist rápido: cómo prepararte para ver la Luna de Sangre hoy

Revisar la hora recomendada para tu zona (por ejemplo, 5:00–6:00 a. m. en CDMX).

Buscar antes un lugar con vista libre al oeste .

. Llevar abrigo ligero (en el altiplano la madrugada puede ser fría).

Usar prismáticos si los tienes; realzan mucho el color rojizo.

Para fotografía: trípode, modo nocturno o manual y paciencia para probar varias tomas.

¿Cómo ver la Luna de Sangre EN VIVO por internet desde México?

Para quienes no puedan salir o tengan cielo nublado, el enfoque “Luna de Sangre EN VIVO” funciona perfecto:

Transmisiones de eclipses en portales de astronomía y ciencia con cámaras apuntando a la Luna desde distintos puntos del mundo.

Canales de observatorios, planetarios y universidades que suelen acompañar la transmisión con explicaciones en tiempo real.

Cuentas de fotógrafos y astrofotógrafos que compartirán la Luna de Sangre en tiempo casi real en redes sociales.

Puedes integrar enlaces o menciones genéricas del tipo “sigue la transmisión oficial del eclipse lunar 2026” para cerrar el círculo del EN VIVO.

FAQ – Preguntas frecuentes sobre la Luna de Sangre en México

¿La Luna de Sangre solo se ve roja en México?

No, la Luna de Sangre se verá en todos los lugares donde el eclipse sea total, pero desde México tendrás tu propio ángulo, altura y contexto de paisaje.

¿La Luna de Sangre es peligrosa o trae algún efecto especial?

No. Es simplemente un fenómeno óptico producido por la sombra de la Tierra y la luz solar filtrada por la atmósfera; no tiene efectos físicos en la salud ni en el entorno.

¿Puedo verla si solo salgo a las 5:30 a. m. en CDMX?

Sí. A esa hora la Luna de Sangre está en plena fase de totalidad, aunque ya algo más baja; es un momento excelente para mirar hacia el oeste.

¿Cuántas veces se ve una Luna de Sangre así?

Los eclipses lunares totales no ocurren cada año desde el mismo lugar; el de 2026 es parte de una serie limitada, por lo que es una oportunidad especial para México.

¿Se puede capturar bien la Luna de Sangre con un celular?

Sí, pero necesitarás minimizar el movimiento (trípode o superficie firme), usar modo nocturno o manual y aceptar que la imagen será más artística que científica.