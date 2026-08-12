El miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo cambiará de aspecto durante la tarde en buena parte de España. La sombra de la Luna avanzará de oeste a este sobre la península y alcanzará la totalidad en numerosas localidades, aunque no todas tendrán la misma experiencia: el momento exacto, la duración y la altura del Sol dependerán de la ubicación.

La primera zona española en recibir el eclipse será Galicia, mientras que Baleares marcará prácticamente el final del recorrido por el país. Entre ambos extremos, ciudades como A Coruña, Oviedo, Bilbao, León, Burgos, Zaragoza y València quedarán dentro de la franja de totalidad. Madrid y Barcelona, en cambio, observarán un eclipse parcial.

Por eso, más que conocer una única hora, conviene saber cuándo comienza, a qué hora llega el máximo y cuánto tiempo durará la totalidad en cada ciudad.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 atravesará el norte de España de oeste a este, mientras ciudades como Madrid y Barcelona quedarán fuera del recorrido de la totalidad y observarán el fenómeno de forma parcial. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Horario del eclipse solar del 12 de agosto en España

El eclipse comenzará a ser visible en España alrededor de las 7:31 p. m., aunque el horario cambia algunos minutos de acuerdo con la localidad.

El IGN sitúa a A Coruña como uno de los primeros puntos del país donde comenzará el fenómeno, a las 7:31 p. m. El máximo llegará a las 8:28 p. m. y el eclipse terminará alrededor de las 9:22 p. m. En el otro extremo, Palma comenzará a verlo a las 7:38 p. m. y alcanzará su máximo a las 8:32 p. m.

La totalidad, es decir, el intervalo durante el cual la Luna cubrirá completamente el disco solar, será mucho más breve. Su duración máxima a escala mundial será de 2 minutos y 18 segundos, cerca de Islandia. En España dependerá de la ciudad y de la posición exacta del observador dentro de la franja.

Estas son las horas del eclipse en las principales ciudades españolas

La siguiente tabla reúne los horarios de varias ciudades situadas en la trayectoria del eclipse y de algunos de los principales núcleos urbanos desde los que podrá seguirse el fenómeno

Ciudad Inicio Máximo Fin Tipo A Coruña 7:31 p. m. 8:28 p. m. 9:22 p. m. Total Oviedo 7:31 p. m. 8:28 p. m. — Total Santander 7:31 p. m. 8:27 p. m. 9:20 p. m. aprox. Total Bilbao 7:32 p. m. 8:28 p. m. 9:20 p. m. aprox. Total Burgos 7:33 p. m. 8:29 p. m. 9:20 p. m. aprox. Total Zaragoza 7:34 p. m. 8:29 p. m. 9:07 p. m. aprox. Total Tarragona 7:35 p. m. 8:30 p. m. 9:21 p. m. aprox. Total Guadalajara 7:36 p. m. 8:32 p. m. 9:24 p. m. aprox. Parcial Madrid 7:36 p. m. 8:32 p. m. 9:16 p. m. Parcial València 7:38 p. m. 8:32 p. m. 9:01 p. m. Total Palma 7:38 p. m. 8:32 p. m. 9:22 p. m. aprox. Total

Los horarios publicados por el IGN corresponden a la hora oficial de cada localidad, mientras que NASA ofrece una selección de ciudades con el inicio y final de la totalidad. Para una localidad concreta, el organismo español recomienda consultar su tabla municipal, ya que incluso dentro de una misma provincia pueden existir diferencias.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Estos son los horarios del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en algunas de las principales ciudades de España, con la hora de inicio, el máximo, el final y la duración aproximada de la totalidad según la ubicación. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Cuánto durará la totalidad en cada ciudad?

Aquí está la diferencia que puede cambiar por completo la experiencia.

En A Coruña, la totalidad durará aproximadamente 76 segundos, mientras que en Burgos llegará a 104 segundos. El tiempo aumenta o disminuye según la posición de cada localidad respecto del centro de la franja de totalidad.

NASA sitúa la totalidad en León entre las 8:28 y las 8:30 p. m., en Zaragoza entre las 8:29 y las 8:30 p. m. y en València entre las 8:32 y las 8:33 p. m.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La diferencia entre un eclipse solar total y uno parcial es evidente: dentro de la franja de totalidad la Luna cubre por completo el disco solar, mientras que fuera de ella queda una parte del Sol visible. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

La diferencia entre ciudades no se limita al reloj. También cambia la altura del Sol sobre el horizonte, un factor especialmente importante en este eclipse porque España se encuentra cerca del final de la trayectoria.

A Coruña será una de las primeras ciudades en recibir la totalidad

En Galicia comenzará el recorrido español del eclipse. Desde A Coruña, el fenómeno arrancará a las 7:31 p. m. y llegará a su máximo a las 8:28 p. m.

La totalidad tendrá una duración de 76 segundos y el Sol estará aproximadamente a 12 grados sobre el horizonte. Después, el eclipse continuará hasta terminar alrededor de las 9:22 p. m., unos minutos antes de la puesta de Sol.

La posición del Sol será determinante para quienes quieran fotografiar el fenómeno. Un punto de observación con edificios, árboles o montañas en dirección oeste podría ocultar el eclipse justo durante la totalidad.

¿A qué hora será el eclipse en Oviedo, Santander y Bilbao?

El fenómeno avanzará rápidamente hacia el este por el norte de España.

En Oviedo, el eclipse comenzará a las 7:31 p. m. y alcanzará su máximo a las 8:28 p. m. En Santander, el inicio será también a las 7:31 p. m., con el máximo alrededor de las 8:27 p. m. Bilbao comenzará a verlo a las 7:32 p. m. y llegará al máximo aproximadamente a las 8:28 p. m.

En estas ciudades, la totalidad tendrá lugar poco antes del ocaso, por lo que la elección del lugar de observación será tan importante como el horario.

¿A qué hora será el eclipse en Burgos y Zaragoza?

En Burgos, el eclipse comenzará a las 7:33 p. m. y alcanzará su máximo a las 8:29 p. m. La totalidad durará unos 104 segundos, uno de los intervalos más prolongados entre las ciudades españolas citadas por el IGN.

En Zaragoza, el inicio será alrededor de las 7:34 p. m. y el máximo llegará a las 8:29 p. m. NASA sitúa el comienzo de la totalidad a las 8:29 p. m. y su final a las 8:30 p. m.

Zaragoza también tendrá una particularidad: la totalidad llegará cuando el Sol esté bastante bajo, por lo que será necesario contar con una vista despejada hacia el oeste.

¿A qué hora será el eclipse en Madrid?

Madrid no estará dentro de la franja de totalidad. El eclipse comenzará alrededor de las 7:36 p. m. y alcanzará su máximo cerca de las 8:32 p. m., cuando aproximadamente el 99 % del diámetro solar estará cubierto por la Luna.

El fenómeno terminará alrededor de las 9:16 p. m., aunque el Sol se pondrá antes de que finalice completamente el eclipse.

La diferencia entre Madrid y una ciudad situada dentro de la franja de totalidad será evidente durante el máximo. Aunque el disco solar quedará casi completamente cubierto, no llegará a desaparecer por completo.

¿A qué hora será el eclipse en Barcelona?

Barcelona también observará un eclipse parcial. NASA calcula que comenzará a las 7:35 p. m. y alcanzará su máximo a las 8:29 p. m., con una cobertura aproximada del 99 %. El fenómeno terminará después del máximo, pero la puesta de Sol condicionará la observación.

Para quienes se encuentren en Barcelona y quieran experimentar la totalidad, será necesario desplazarse hacia una localidad situada dentro de la franja correspondiente.

¿A qué hora será el eclipse en València?

València estará dentro de la franja de totalidad.

El eclipse comenzará a las 7:38 p. m., alcanzará su máximo alrededor de las 8:32 p. m. y la totalidad se desarrollará aproximadamente entre las 8:32 y las 8:33 p. m., según los cálculos de NASA.

El final del eclipse parcial está previsto alrededor de las 9:01 p. m., aunque el Sol estará muy bajo en el horizonte occidental.

¿A qué hora será el eclipse en Palma de Mallorca?

Palma será uno de los últimos lugares de España en recibir el fenómeno.

El eclipse comenzará aproximadamente a las 7:38 p. m. y alcanzará su máximo a las 8:32 p. m. El IGN advierte que en ese momento el Sol estará a apenas 2 grados sobre el horizonte, una circunstancia que convierte la elección del punto de observación en un factor crítico.

En Mallorca, por tanto, no bastará con buscar un lugar dentro de la trayectoria: será imprescindible disponer de una vista abierta hacia el oeste.

¿Dónde conviene estar para ver la totalidad?

La respuesta depende de la ciudad, pero hay una regla que sirve para prácticamente toda España: buscar un horizonte occidental despejado.

El país se encuentra cerca del final de la franja de totalidad. Esto significa que el eclipse llegará cuando el Sol esté muy cerca del horizonte y poco antes del ocaso. El IGN recomienda expresamente elegir lugares con buena visibilidad hacia el oeste.

Una playa, un mirador elevado, una explanada o cualquier zona sin obstáculos puede ofrecer mejores condiciones que un punto urbano rodeado de edificios.

En este eclipse, la geografía puede ser tan importante como la astronomía. Una montaña situada a pocos kilómetros puede ser suficiente para ocultar el Sol durante los segundos decisivos.

¿Qué ciudades de España verán el eclipse como total?

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y alcanzará numerosas capitales y localidades del norte y este peninsular.

Entre las ciudades destacadas se encuentran:

A Coruña

Oviedo

Santander

Bilbao

León

Burgos

Zaragoza

Tarragona

València

Palma de Mallorca

La totalidad no significa que toda la provincia o comunidad autónoma vaya a experimentar exactamente las mismas condiciones. La duración cambia según la posición dentro de la franja y el IGN dispone de información específica para cada municipio.

¿Qué pasa si estoy fuera de la franja de totalidad?

El eclipse seguirá siendo visible como parcial desde buena parte de España.

En Madrid y Barcelona, por ejemplo, la cobertura alcanzará aproximadamente el 99 %, una cifra que puede resultar impresionante, pero que no equivale a la totalidad. NASA explica que solo dentro de la franja central de la sombra lunar el disco solar quedará completamente cubierto.

Esa diferencia es importante también desde el punto de vista de la seguridad: durante un eclipse parcial nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección solar adecuada.

¿Cómo ver el eclipse sin dañar la vista?

Las fases parciales deben observarse siempre mediante gafas para eclipses o visores solares adecuados. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria. NASA indica que los visores solares seguros deben cumplir estándares apropiados, como la norma internacional ISO 12312-2.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

También existe un error frecuente con los equipos ópticos. No es seguro mirar el Sol a través de un telescopio, binoculares o cámara utilizando únicamente gafas para eclipses. Estos instrumentos necesitan filtros solares específicos instalados en la parte frontal del equipo.

Solo durante la totalidad completa, cuando la Luna haya cubierto por completo el disco solar, es posible observar directamente el fenómeno. La protección debe volver a colocarse antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

¿A qué hora comienza el eclipse solar total del 12 de agosto en cada ciudad de España y cuánto durará?

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Guía visual con las principales recomendaciones para observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 de forma segura, desde el uso de gafas certificadas y filtros solares adecuados hasta las prácticas que deben evitarse. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Por qué el eclipse del 12 de agosto será tan importante para España?

La fecha tiene un peso especial porque España no contempla un eclipse solar total desde 1912. El del 12 de agosto de 2026 será, por tanto, el primero visible como total desde la península Ibérica en más de un siglo.

Además, no será un acontecimiento aislado. España vivirá una secuencia poco habitual de eclipses entre 2026 y 2028: después del total del 12 de agosto de 2026 llegará otro eclipse total el 2 de agosto de 2027, seguido de un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

Después de esa sucesión, el siguiente eclipse solar total visible desde España no llegará hasta 2053.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar del 12 de agosto

¿A qué hora comienza el eclipse solar en España?

El eclipse comenzará a verse alrededor de las 7:31 p. m. en Galicia, aunque la hora varía según la ciudad y el municipio.

¿Cuánto durará el eclipse total?

La totalidad alcanzará un máximo mundial de 2 minutos y 18 segundos, pero en España la duración será diferente según la localidad. En A Coruña será de 76 segundos y en Burgos llegará a 104 segundos.

¿Se verá el eclipse total desde Madrid?

No. Madrid observará un eclipse parcial con una cobertura máxima cercana al 99 % del diámetro solar.

¿Se verá el eclipse total desde Barcelona?

No. Barcelona también tendrá un eclipse parcial, con una cobertura máxima cercana al 99 %.

¿Cuál será la primera ciudad española en ver el eclipse?

A Coruña y otras zonas de Galicia estarán entre los primeros puntos de España donde comenzará a observarse, alrededor de las 7:31 p. m.

¿Cuál será el último lugar de España en ver el eclipse?

Baleares estará entre los últimos territorios españoles en recibir el fenómeno. En Palma comenzará alrededor de las 7:38 p. m. y el máximo llegará a las 8:32 p. m.

¿Dónde será mejor observarlo?

Los mejores puntos serán aquellos que estén dentro de la franja de totalidad y tengan el horizonte oeste completamente despejado, debido a la baja altura del Sol durante el eclipse.

¿Se podrá ver el eclipse desde Estados Unidos?

Sí, pero como eclipse parcial. NASA señala que distintas zonas del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, podrán observar parte del eclipse, con una cobertura que dependerá de la ubicación.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total visible desde España?

El siguiente será el 2 de agosto de 2027, aunque su franja de totalidad se concentrará principalmente en el extremo sur de España. Después habrá que esperar hasta 2053 para volver a observar otro eclipse total desde el país.