El esperado Cometa C/2025 R2 (SWAN) se prepara para su máximo acercamiento a la Tierra, brindando una oportunidad única de observación en Chile y todo el hemisferio sur entre el domingo 19 y el lunes 20 de octubre de 2025. En estas fechas clave, el cometa alcanzará su punto más brillante, permitiendo a los aficionados a la astronomía presenciar este fenómeno bajo condiciones óptimas. Sin embargo, el éxito del avistamiento dependerá en gran medida de que las condiciones meteorológicas y el cielo se mantengan despejados.

El mejor momento para intentar mirar al Cometa R2 (SWAN) EN VIVO desde Chile será justo al anochecer, inmediatamente después de la puesta de sol, durante el breve periodo crepuscular. Los observadores deberán dirigir su mirada hacia el oeste-suroeste para localizar el cometa en el horizonte. Esta ventana de tiempo ofrece las condiciones ideales de oscuridad, justo antes de que el cometa se oculte bajo el horizonte, maximizando su visibilidad.

Para la observación, la mejor opción es la mirada directa desde un lugar con la menor contaminación lumínica posible. Es importante destacar que, hasta la fecha, no hay una transmisión oficial confirmada que vaya a retransmitir el paso del Cometa SWAN en directo. Por lo tanto, la experiencia más auténtica y memorable se obtendrá buscando cielos oscuros y utilizando binoculares o telescopios modestos.

Este evento astronómico de octubre es uno de los más destacados del año para Chile, dada la posición privilegiada del hemisferio sur para su observación. El Cometa SWAN promete ser un espectáculo visual para quienes se preparen adecuadamente. Se recomienda a los entusiastas consultar mapas estelares actualizados y planificar su visita a zonas rurales o montañosas para asegurar la mejor vista posible de este espectáculo astronómico.

El cometa C/2025 R2 (SWAN) podrá ser visible desde la Tierra en los próximos días. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Copilot)

Horario para observar el Cometa R2 (SWAN) en Chile

El horario ideal es desde pocos minutos después del atardecer, mirando hacia el horizonte oeste-suroeste.

Para ciudades con latitudes y horarios similares a Santiago o el centro de Chile, el cometa comienza a ser visible aproximadamente tras la puesta del sol, alrededor de las 19:30 hrs (hora local).​

Permanecerá visible varias horas, mientras desciende hacia el horizonte, hasta cerca de medianoche.

Recomiendan buscarlo bajo un cielo oscuro, preferentemente lejos de luces de la ciudad y con el horizonte despejado hacia el suroeste.​

Dónde ver el Cometa R2 (SWAN) EN VIVO (online)

No se ha encontrado para este rango horario y región una transmisión en vivo específica por un canal oficial chileno para las noches del 19 o 20 de octubre 2025. Es posible que páginas de astronomía locales como redes sociales de AstroChile u observatorios puedan anunciar transmisiones a última hora, pero al momento actual esa información no aparece confirmada.​

u observatorios puedan anunciar transmisiones a última hora, pero al momento actual esa información no aparece confirmada.​ Puedes seguir en tiempo real su posición en el cielo con aplicaciones de astronomía, como Sky Tonight, que permite localizar el cometa desde cualquier lugar del mundo usando la función de búsqueda de cometas.​

El cometa C/2025 R2 SWAN no volverá a ser visible en la Tierra hasta dentro de seis siglos aproximadamente. (Foto referencial: Dragon Claws/iStock)

Consideraciones para observar el Cometa R2 (SWAN)

El cometa será visible a simple vista solo si las predicciones más optimistas sobre su brillo se cumplen; de lo contrario, se recomienda usar binoculares o un pequeño telescopio.​

El cometa se situará en las constelaciones de Sagitario y Capricornio, visible bajo en el horizonte oeste-suroeste, lo que facilita su localización.​

No hay una transmisión internacional confirmada en vivo (YouTube o sitios de observatorios reconocidos) exclusiva para Chile, pero suelen aparecer eventos de última hora si el fenómeno resulta especialmente brillante.​